Amazon優惠｜M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,210 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
來到新學期，許多學生朋友都需要輕薄便攜又經久耐用的筆電。而對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。其 M4 型號目前正在 Amazon 上以歷史新低價促銷，13 吋和 15 吋分別是 US$799 起和 US$999 起。換算過來大約是 HK$6,210 和 HK$7,770，比香港本地購買都要便宜近 2,000 蚊呢。
M4 MacBook Air（13 吋、8 核心 GPU、16GB RAM）
Amazon 特價 US$799（約 HK$6,210，需要代運 ）｜原價
US$999
M4 MacBook Air（15 吋、10 核心 GPU、16GB RAM）
Amazon 特價 US$999（約 HK$7,770，需要代運 ）｜原價
US$1,199
如名字所示，M4 MacBook Air 最大的升級點就是 M4 晶片。用家可選 2 個版本，CPU 都是 4 顆效能核心加 6 顆節能核心的組合，但 GPU 就有 8 核心與 10 核心之分。全系產品記憶體都是 16GB 起跳，最高能選到 32GB。13 吋型號採用 2,560 x 1,664 LCD 螢幕，亮度最高 500 尼特。電池大小是 53.8Wh，播放電影和無線上網的續航力分別是 18 小時和 15 小時。15 吋則配備最高 500 尼特的 2,880 x 1,864 LCD，內建 66.5Wh 電池，續航力和 13 吋一樣。連接埠方面，都有兩個 Thunderbolt 4 / USB 4 的 USB-C 埠、3.5mm 耳機孔與 MagSafe 3 充電埠，並且支援 Wi-Fi 6E 與藍牙 5.3。
M4 MacBook Air（13 吋、8 核心 GPU、16GB RAM）
Amazon 特價 US$799（約 HK$6,210，需要代運 ）｜原價
US$999
Apple 香港官網 HK$7,999
M4 MacBook Air（15 吋、10 核心 GPU、16GB RAM）
Amazon 特價 US$999（約 HK$7,770，需要代運 ）｜原價
US$1,199
Apple 香港官網 HK$9,499
