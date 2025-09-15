Amazon優惠｜M4 MacBook Pro 觸底價，HK$10,100 體驗 Apple 現時最強筆電

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

M4 MacBook Pro 觸底價，HK$10,100 體驗 Apple 現時最強筆電

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

目前 Apple 旗下最強的筆電 M4 MacBook Pro 現在回歸了歷史低價！目前其 14 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$1,299 的價格促銷，換算過來大約 HK$10,100。同時 16 吋型號也降到 US$2,249，約合 HK$17,490 算是近期相當不錯的好價。即便加上代運費，也比香港本地購買便宜很多喔。

MacBook Pro 14（M4、16GB RAM、512GB SSD）

Amazon 特價 US$1,299（約 HK$10,100，需要代運）｜原價 US$1,599

立即購買

MacBook Pro 16（M4 Pro、24GB RAM、512GB SSD）

Amazon 特價 US$2,249（約 HK$17,490，需要代運）｜原價 US$2,499

立即購買 立即免費試用 Prime 會員

廣告 廣告

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10

新的 14 吋 MacBook Pro 可選 M4、M4 Pro、M4 Max 晶片，16 吋則不設基礎的 M4 機種。具體到核心配置上，M4 是 8/10 核 CPU，搭配 10 核 GPU；M4 Pro 是 12/14 核 CPU 與 16/20 核 GPU；M4 Max 則是 14/16 核 CPU 配 32/40 核 GPU。此外這代 Apple Silicon 都具備 16 核神經元引擎，以進一步提升 Apple Intelligence 的表現。新機的面板亮度從過去的 600 尼特增加到 1,200 尼特，且提供了奈米抗反光螢幕的選項。至於連接埠，則是至少有 3 個 Thunderbolt 5 USB-C 埠。

👉 M4 MacBook Pro 評測：更新看不見？其實就在眼前！（納米紋理玻璃防眩光、亮度範圍提升、桌面視角更簡單）

MacBook Pro 14（M4、16GB RAM、512GB SSD）

Amazon 特價 US$1,299（約 HK$10,200，需要代運）｜原價 US$1,599

立即購買

Apple 香港售價 HK$12,999

立即購買

MacBook Pro 16（M4 Pro、24GB RAM、512GB SSD）

Amazon 特價 US$2,249（約 HK$17,490，需要代運）｜原價 US$2,499

立即購買

Apple 香港售價 HK$19,999

立即購買

更多優惠：

👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港

👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港

👉 M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板

👉 M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,210 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手

👉 86 折入手 Fujifilm Instax Mini 12 即影即有相機！3 秒印出實體回憶

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk