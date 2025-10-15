Amazon優惠｜Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$740 免運費入手

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$740 免運費入手

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

Marshall Emberton II 集復古帥氣於一身，而且渾厚有力的音效令音樂控都愛不釋手，小小的喇叭一向是潮店、band 房的常客。想要把 Marshall 的產品帶回家，不妨選擇 Marshall Emberton II 二代攜帶式藍牙喇叭，同時結合攜帶式的輕巧和家用式的頂尖音質、電池續航力佳，加上機身使用了 IP67 防護規格，特別適合想要在家裡或室外一台兩用的人！

若果你追求音樂品質， 現在可是入手 Marshall Emberton II 的絕佳時機。這款產品正以 US$95 的 Prime 會員價促銷，換算後約 HK$740 達到歷史新低，加上免運費直送到香港，大家如何能錯過這次折扣機會呢？

Marshall Emberton II

Amazon 特價 US$95（約 HK$740，免運費直送香港）｜原價 US$180

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

Marshall Emberton II 喇叭低至 62 折，免運費 HK$820 入手

Marshall Emberton II 採用 Marshall 代表性設計，橡膠外殼提供撞擊和刮擦的防護。尺寸為 68 × 160 × 76 毫米，，足以握在手中並放入包中。續航力由 20 小時延長至 30 小時，機身也變成 IP67 防塵防水等級，可以將其浸入一米深的淡水中長達 30 分鐘，帶出戶外使用更安心，藍牙亦升級至 5.1 版本，同時還加入了 Stack（堆疊）模式，可以支援多台 Emberton II 同步播放，把它們疊在一起使音量變大，亦可以左右擺放自製立體聲道。

Marshall Emberton II

Amazon 特價 US$95（約 HK$740，免運費直送香港）｜原價 US$180

立即購買

