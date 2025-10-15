不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
Amazon優惠｜Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$740 免運費入手
Marshall Emberton II 集復古帥氣於一身，而且渾厚有力的音效令音樂控都愛不釋手，小小的喇叭一向是潮店、band 房的常客。
溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025
Marshall Emberton II 集復古帥氣於一身，而且渾厚有力的音效令音樂控都愛不釋手，小小的喇叭一向是潮店、band 房的常客。想要把 Marshall 的產品帶回家，不妨選擇 Marshall Emberton II 二代攜帶式藍牙喇叭，同時結合攜帶式的輕巧和家用式的頂尖音質、電池續航力佳，加上機身使用了 IP67 防護規格，特別適合想要在家裡或室外一台兩用的人！
若果你追求音樂品質， 現在可是入手 Marshall Emberton II 的絕佳時機。這款產品正以 US$95 的 Prime 會員價促銷，換算後約 HK$740 達到歷史新低，加上免運費直送到香港，大家如何能錯過這次折扣機會呢？
Marshall Emberton II
Amazon 特價 US$95（約 HK$740，免運費直送香港）｜原價
US$180
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Marshall Emberton II 採用 Marshall 代表性設計，橡膠外殼提供撞擊和刮擦的防護。尺寸為 68 × 160 × 76 毫米，，足以握在手中並放入包中。續航力由 20 小時延長至 30 小時，機身也變成 IP67 防塵防水等級，可以將其浸入一米深的淡水中長達 30 分鐘，帶出戶外使用更安心，藍牙亦升級至 5.1 版本，同時還加入了 Stack（堆疊）模式，可以支援多台 Emberton II 同步播放，把它們疊在一起使音量變大，亦可以左右擺放自製立體聲道。
Marshall Emberton II
Amazon 特價 US$95（約 HK$740，免運費直送香港）｜原價
US$180
更多優惠：
👉 M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
👉 Samsung 990 EVO 2TB SSD 破底價，低至 HK$470 免運費直送香港
👉 WD_Black SN7100 SSD 歷史低價，HK$470 擴充掌機、筆電容量玩家必購
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Tesla 在柏林 Gigafactory 發佈全新顏色選擇
Tesla 最近在德國的 Gigafactory Berlin 發佈了一種新顏色，這裡被 Elon Musk […]TechRitual ・ 1 天前
Apple 高管預告 M5 筆電，新 iPad Pro、Apple TV、HomePod mini、Vision Pro 均有望近期登場
在爆料大神 Mark Gurman 分享了 Apple 可能於本週直接發布首批搭載 M5 晶片產品的消息後不久，Apple 行銷高級副總裁 Greg Joswiak 直接發了條短片為 M5 筆電預熱。Yahoo Tech HK ・ 30 分鐘前
Samsung Odyssey G9（G95C）曲面電競螢幕創新低，HK$5,290 享 49 吋超震撼體驗｜Amazon Prime Day 2025
趁著秋季 Prime Day，Samsung 的顯示器有好價奉上。想要入手大尺寸曲面超寬螢幕的玩家，不妨來考慮下剛剛刷新歷史低價的 Odyssey G9（G95C）。這款產品目前正在 68 折促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Cybertruck 滯銷？SpaceX、xAI 大量採購幫馬老闆「內部」消化
原本預期中將年產 25 萬輛的 Tesla Cybertruck 推出後銷量每況愈下，目前其年銷量不足 2 萬輛，傳說生產綫的利用率都不到 10%。在這種情況下，老闆馬斯克似乎打算以「內部」消化的方式來清理庫存。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
OpenAI 夥拍博通自研 AI 晶片，終極劍指 250GW 帝國的萬億美元 AI 賭局
在人工智能（AI）發展的賽道上，運算力與實力掛鉤。而現今對於運算力需求最大的 OpenAI 就進行了一連串的大動作，揭示其構建一個前所未見的「運算力帝國」的野心，但這場豪賭背後，卻是天文數字般的資金挑戰。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
正向教育｜媽媽用3個心理學技巧 讓青春期孩子主動聽話
昨天講座結束後，一位媽媽紅著眼眶找到我： 「辰民老師，我終於明白了。原來這些年，不是孩子有問題，是我的溝通方式錯了。」 她告訴我，兒子考了95分，她按照我教的方法誇獎，結果孩子第一次主動跟她分享學習心得。這就是今天我要分享的核心：青春期孩子不是叛逆，而是在等待被正確理解。 首先，我要顛覆一個所有家長的認知： 「青春期孩子根本不存在『叛逆』，他們只是在挑戰具有『權威特質』的人。」 什麼是權威特質？ ．喜歡大聲說話 ．不愛笑，表情嚴肅 ．喜歡用命令式語氣 ．不太聽別人講話 如果你有這些特質，孩子自然會想挑戰你。 但你有沒有發現，當你生病的時候，平時最「叛逆」的孩子會變得特別溫暖？因為那一刻，你不是「權威者」，而是「弱者」。青春期孩子的本能是保護弱者。 根據心理學研究，人的前額葉要到25歲才完全成熟。這意味著什麼？青春期孩子的邏輯思維本來就不成熟。你用成年人的邏輯跟他們講道理，就像用大學數學題考小學生一樣不公平。更重要的是，當一個人有情緒時，是沒有邏輯的。 某次我在講座上播放了一段父女爭吵的影片，片中爸爸不斷講道理，女兒情緒越來越激動，最後說要跳樓。這就是典型的「情緒腦」與「理性腦」的衝突。親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前
超貴耳機線真係有用？Effect Audio Centurion II 百夫長2代 vs 原裝線 | AK NOVUS + AME Mousa兩大名器實測！
小瑟又嚟同大家分享耳機。今次實在戰戰兢兢，因為我地第一次實測咁誇張價錢嘅耳機升級線——Effect Audio Centurion II（百夫長II），官方定價高達 HK$48,000！仲有同場加映的 Cleopatra Imperia Founder's Edition（埃及妖后），HK$22,280，全球限量 50 條。呢兩條線加埋，價值近七萬元，簡直係發燒友的「核彈級」投資。Post76 ・ 1 天前
Tesla 的廣告策略轉變引發質疑
Tesla 的廣告策略近日出現了重大轉變，因為該公司即將舉行的股東大會將進行一項或許是其歷史上最重要的投票：批 […]TechRitual ・ 10 小時前
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 MEDIHEAL精華面膜買2送1（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列日韓護理產品，精選日韓頭髮護理產品第2件半價、精選DERMAFIRM 產品2件75折、麗珠蘭 PDRX 5%超水光深層保濕再生修復面膜5片裝買1送1、MEDIHEAL精華面膜10片買2送1！YAHOO著數 ・ 2 小時前
《港樓》興勝創建衙前圍道項目命名為「PARK COLLEGE」 提供11伙將標售
由興勝創建(00896.HK)等發展，位處九龍塘衙前圍道57A號的現樓住宅項目正式命名為「PARK COLLEGE」，並計劃於今日(14日)上載樓書。 興勝創建執行董事周嘉峯表示，「PARK COLLEGE」日前已取得滿意紙，提供11個單位，將會分批以招標形式發售。發展商計劃先推售複式單位，價格將參考九龍塘及跑道區豪宅。 項目設有3個複式單位，包括地下連花園單位，實用面積3,060平方呎，及兩個連天台單位，分別為3,022及3,040平方呎。另外，項目設有8個標準單位，均屬三房套房間隔，實用面積由1,400至1,478平方呎。項目即日起可供預約參觀現樓示範單位。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，據市場統計，今年第三季一手成交錄得約5,981宗，按季急增22%，創近六年季度新高。全年計，本年至今暫錄約16,000宗一手成交，創4年新高，全年有望突破20,000宗，創2019年後的六年新高。 今年《施政報告》將「新資本投資者入境計劃」的住宅投資門檻由5,000萬元下調至3,000萬元，相關優化措施可刺激豪宅交投向升。在政策推動兼低息環境下，投資者仍然對香港豪宅市場投下信心一票，交AASTOCKS ・ 21 小時前
Netflix 新作《Splinter Cell: Deathwatch》延續遊戲故事情節
距離上一次正統的 Splinter Cell 遊戲已經過去超過十年。因此，當以創作《約翰·威克》系列聞名的編劇 […]TechRitual ・ 15 小時前
【759阿信屋】今期熱選（14/10-18/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，KleanNara Icy cool冰感濕巾系列 $25.9/件、Yamaki日式鰹魚湯底粉買一送一、金必氏動物餅-甘王栃乙女草莓味/濃厚北海道牛奶味 $25/2件、OTTOGI芥末味撈麵/蠔味海鮮碗麵 $19.9/2件、HBAF爆谷 $19.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
【壽司郎】秋天味巡祭第二彈 爆盛三文魚蓉軍艦 $17（15/10起至售完即止）
壽司郎推出秋天味巡祭第二彈，新品包括牛腹胸肉 $12、大切藻鹽熟成碳烤鯖魚半敲燒 $12、爆盛三文魚蓉軍艦 $17、宮崎牛時雨煮海苔包 $10。於10月29-31日期間，萬眾期待三文魚三貫（$17）又返嚟，帶來三重三文魚鮮味同軟嫩口感！YAHOO著數 ・ 17 小時前
SpaceX 成功完成 Starship 第 11 次發射的所有任務目標
SpaceX 在週一晚上成功執行第十一場 Starship 測試發射，這次發射標誌著該公司連續第二次成功完成所 […]TechRitual ・ 15 小時前
粵車南下擬11月實施 入境市區名額每日100個 每次最多逗留三天(謝欣桐報道)
【Now新聞台】政府公布粵車南下最快下月實施，初期每日名額100個，相關車輛需完成香港標準的驗車及安裝易通行車輛貼等。 粵車最快下月起可以在香港市區通行。運輸及物流局向立法會提交文件稱，期望11月初期容許每天100架粵車經港珠澳大橋來港，每次最多逗留三天，申請人可以選擇透過來港應考或「免試簽發」獲得有效香港駕駛執照。而相關車輛要先經過獲政府委任的指定車輛查驗中心，按香港標準完成驗車、安裝易通行車輛貼及香港號牌等，亦要買保險，同時需要事先向內地部門提交申請人、指定司機和車輛的詳細資料，內地部門審核申請後轉交運輸署處理指定入境牌證和發出電子牌證，亦要預約出行。立法會議員陳恒鑌認為，新措施能夠吸引過夜旅客，當局及業界也要做好配套。立法會議員(新界西南)陳恒鑌：「酒店會否有一些套票，又或者充電樁是有內地標準，這些配套都能夠吸引到他們會否駕車來，因為內地電車普及率高。另一方面，他們來到究竟需要付出多少錢、保險安排、易通行那些，是否都是較合理價錢，驗車那些，我相信這些都是其中一個要考慮因素。」陳恒鑌又稱，內地與本港的駕駛規則不同，相信旅客要點時間適應，建議政府以簡易方式宣傳，讓他們更容易掌握。#要now.com 新聞 ・ 17 小時前
【機價行情】HONOR X9c 5G 大鋪價 $1,999！尾班車激減 $700、平玩 SGS 金標三防手機
HONOR 三防新作 X9d 5G 手機推出在即，於 10 月 16 日（週四）發佈會前，有大鋪將前代機型 HONOR X9c 5G 以 $1,999 優惠價開賣，尾班車享達 $700 優惠。Mobile Magazine ・ 4 小時前
UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購
UNIQLO 20周年有相當多搞作，之前宣布會在10月31日推出聯名NEEDLES，現在又會在10月17日上架與人氣王POP MART聯名，推出香港限定Labubu Tee。這次是香港限定的服裝，繼續以$99起價錢可以買到，各位Labubu迷鎖定日期搶購！Yahoo Style HK ・ 1 天前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 23 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 5 小時前