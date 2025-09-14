Amazon優惠｜Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

👉Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學

之前錯過了在 Prime Day 以歷史低價入手 Marshall 耳機的朋友，現在 Major V 又在 Amazon 上降回到 US$99 的底價促銷了。換算過來大約是 HK$770，而且免運費直送香港喔。 Marshall Major V 傳承品牌專業級音響技術，還原音樂的細膩層次，無論是澎湃搖滾還是柔情流行音樂都能呈現錄音室級音質體驗，絕對是音樂迷熱捧的耳機。

Marshall Major V

Amazon 特價 US$99（約 HK$770，免運費直送香港）｜原價 US $159.99

立即購買 立即免費試用 Prime 會員

廣告 廣告

👉 Amazon 優惠｜Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

👉 Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Prime Day 2025｜Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10

Marshall Major V 將經典搖滾音質與現代科技完美結合。耳機採用了 40mm 動圈發聲單元，提供震撼的低音、流暢的中音以及清晰的高音，讓音樂體驗更加豐富。耳機擁有長達 100 小時的續航力，並支援 Qi 無線充電，讓你隨時隨地沉浸在音樂的世界中。

Marshall Major V 耳機限時重返 Prime Day 最低價！US$99 免會員、免運費即入手

此外，Major V 配備 LE Audio 技術，確保更優異的音質和低延遲表現。其堅固耐用的設計延續了 Major IV 的簡約風格，保留了黃銅旋鈕、毛絨襯墊和標誌性的 logo。作為一款貼耳式耳機，Major V 還具備可向內折疊的特性，方便存放和攜帶。透過可自定義的 M 按鈕和 Marshall 藍牙應用程式，可以輕鬆啟動 Spotify Tap、調整 EQ 設定或啟用語音助手，打造個性化的智能操控體驗。

Marshall Major V

Amazon 特價 US$99（約 HK$770，免運費直送香港）｜原價 US $159.99

立即購買

DMAG 售價 HK$1,299

立即購買

更多優惠：

👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港

👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港

👉 WD_Black C50 512GB 擴充卡歷史低價，HK$500 直送香港 Xbox 擴容無憂

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk