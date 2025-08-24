Amazon優惠｜Marshall Major V 耳機限時重返歷史低價！US$99 免運費即入手

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Marshall Major V 耳機限時重返 Prime Day 最低價！US$99 免會員、免運費即入手

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

👉Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學

之前錯過了在 Prime Day 以歷史低價入手 Marshall 耳機的朋友，現在 Major V 又在 Amazon 上降回到 US$99 的底價限時促銷了。換算過來大約是 HK$770，而且免運費直送香港喔。 Marshall Major V 傳承品牌專業級音響技術，還原音樂的細膩層次，無論是澎湃搖滾還是柔情流行音樂都能呈現錄音室級音質體驗，絕對是音樂迷熱捧的耳機。

Marshall Major V

Amazon 特價 US$99（約 HK$770，免運費直送香港）｜原價 US $159.99

立即購買 立即免費試用 Prime 會員

👉 Amazon 優惠｜Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

👉 Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Prime Day 2025｜Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10

Marshall Major V 將經典搖滾音質與現代科技完美結合。耳機採用了 40mm 動圈發聲單元，提供震撼的低音、流暢的中音以及清晰的高音，讓音樂體驗更加豐富。耳機擁有長達 100 小時的續航力，並支援 Qi 無線充電，讓你隨時隨地沉浸在音樂的世界中。

Marshall Major V 耳機限時重返 Prime Day 最低價！US$99 免會員、免運費即入手

此外，Major V 配備 LE Audio 技術，確保更優異的音質和低延遲表現。其堅固耐用的設計延續了 Major IV 的簡約風格，保留了黃銅旋鈕、毛絨襯墊和標誌性的 logo。作為一款貼耳式耳機，Major V 還具備可向內折疊的特性，方便存放和攜帶。透過可自定義的 M 按鈕和 Marshall 藍牙應用程式，可以輕鬆啟動 Spotify Tap、調整 EQ 設定或啟用語音助手，打造個性化的智能操控體驗。

Marshall Major V

Amazon 特價 US$99（約 HK$770，免運費直送香港）｜原價 US $159.99

立即購買

DMAG 售價 HK$1,299

立即購買

更多優惠：

👉 M3 iPad Air 返校季新低 75 折，HK$3,520 購輕辦公、娛樂優選平板

👉 79 折入手 Galaxy Book5 Pro 360，Samsung 手機最夾！學生上堂好啱用

👉 AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機

👉 AirPods 4 近期好價，HK$770 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦

👉 Samsung 新款 M8 顯示器返校季大促，HK$3,920 平過香港千蚊購 32 吋 4K 智能螢幕

👉 Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 新低價！低至 HK$1,020 返校季升級硬碟

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk