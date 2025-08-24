Amazon優惠｜Marshall Major V 耳機限時重返歷史低價！US$99 免運費即入手

潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
之前錯過了在 Prime Day 以歷史低價入手 Marshall 耳機的朋友，現在 Major V 又在 Amazon 上降回到 US$99 的底價限時促銷了。換算過來大約是 HK$770，而且免運費直送香港喔。 Marshall Major V 傳承品牌專業級音響技術，還原音樂的細膩層次，無論是澎湃搖滾還是柔情流行音樂都能呈現錄音室級音質體驗，絕對是音樂迷熱捧的耳機。
Marshall Major V
Amazon 特價 US$99（約 HK$770，免運費直送香港）｜原價 US
$159.99
Marshall Major V 將經典搖滾音質與現代科技完美結合。耳機採用了 40mm 動圈發聲單元，提供震撼的低音、流暢的中音以及清晰的高音，讓音樂體驗更加豐富。耳機擁有長達 100 小時的續航力，並支援 Qi 無線充電，讓你隨時隨地沉浸在音樂的世界中。
此外，Major V 配備 LE Audio 技術，確保更優異的音質和低延遲表現。其堅固耐用的設計延續了 Major IV 的簡約風格，保留了黃銅旋鈕、毛絨襯墊和標誌性的 logo。作為一款貼耳式耳機，Major V 還具備可向內折疊的特性，方便存放和攜帶。透過可自定義的 M 按鈕和 Marshall 藍牙應用程式，可以輕鬆啟動 Spotify Tap、調整 EQ 設定或啟用語音助手，打造個性化的智能操控體驗。
Marshall Major V
Amazon 特價 US$99（約 HK$770，免運費直送香港）｜原價 US
$159.99
DMAG 售價 HK$1,299
