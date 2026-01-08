Amazon優惠｜Marshall Minor IV 直降近半價，經典搖滾音質平價擁有

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Marshall Minor IV 直降近半價，經典搖滾音質平價擁有

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

打破常規價格，Marshall Minor IV 真無線耳機在 Amazon 上直降近半價，只需 US$84 （約 HK$661）就能入手，更免運費直送香港，港幣七百元都不用價就有這款充滿經典搖滾靈魂的無線耳機！Marshall Minor IV 繼承了品牌經典設計，標誌性小方盒，金色 Logo 加上仿皮紋理，拿出街一眼就認得是帥氣的 Marshall。想升級耳機、又不想花旗艦價，今次絕對是好機會去入手一部有性格、有聲底的耳機。

Marshall Minor IV

Marshall Minor IV 直降近半價，經典搖滾音質平價擁有

Minor IV 充電盒採用仿皮革紋理設計，加上經典 Marshall 字樣雕刻，延續帥氣搖滾風。搭載 Marshall 標誌性調音的 12mm 動圈單體，音色細膩，傳承招牌的強勁低音。無線通訊技術亦升級至藍牙 5.3 版本，能同時配對 2 台裝置，方便用家在不同設備間切換。由於是半入耳式結構，與 Motif II 相比就不具備降噪功能，但 Minor IV 亦達到 IPX4 防潑水等級。續航力上較上一代來說也有提升，耳機單次使用時間由 5 小時增加至 7 小時，搭配充電盒則能使用長達 30 小時。透過 Marshall 官方應用程式，亦可自訂 EQ、開啟電池保護功能及進行 OTA 更新，以延長耳機使用壽命。

Minor IV 半入耳式耳機

Amazon 特價 US$84.99（約 HK$661，免運費直送香港）｜原價 US $159.99

立即購買

