Amazon優惠｜Marshall Minor IV 真無線耳機近半價勁減，HK$6XX 平民價體驗搖滾音質

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
如果你一向喜歡搖滾、現場感重的音質，又想體型細小、型格帥氣，今次終於可以輕鬆升級。Amazon 現在推出 Marshall Minor IV 真無線耳機的超值促銷，價格近乎減半，只需 US$84 (約 HK$663）就能入手，而且免運費送到香港。經典的荔枝紋皮革加上標誌性 Marshall logo，除了外型之外，亦同價位帶中兼具品牌光環與專業調音的超值選擇。
Marshall Minor IV
Minor IV 充電盒採用仿皮革紋理設計，加上經典 Marshall 字樣雕刻，延續帥氣搖滾風。搭載 Marshall 標誌性調音的 12mm 動圈單體，音色細膩，傳承招牌的強勁低音。無線通訊技術亦升級至藍牙 5.3 版本，能同時配對 2 台裝置，方便用家在不同設備間切換。由於是半入耳式結構，與 Motif II 相比就不具備降噪功能，但 Minor IV 亦達到 IPX4 防潑水等級。續航力上較上一代來說也有提升，耳機單次使用時間由 5 小時增加至 7 小時，搭配充電盒則能使用長達 30 小時。透過 Marshall 官方應用程式，亦可自訂 EQ、開啟電池保護功能及進行 OTA 更新，以延長耳機使用壽命。
Minor IV 真無線耳機
Amazon 特價 US$84.99（約 HK$663，免運費直送香港）｜原價 US
$159.99
