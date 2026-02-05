Amazon優惠｜Marshall Motif ANC 耳機直降 7 折，千元即入手！

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Marshall Motif ANC 耳機直降 7 折，千元即入手！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

當一般耳機只談技術參數，Marshall 選擇讓經典搖滾靈魂在耳邊重生！Marshall Motif 真無線降噪耳機具搖滾基因調音及自適應主動降噪，強化低頻彈性與中頻人聲細節，還原現場演出張力，絕對是樂迷喜愛的音質。目前 Amazon 上，Marshall Motif 直降至 7 折，只需 US$140（約 HK$1,098) 就能入手，而且免運費送到香港，如果你厭倦了平淡的音色，渴望在通勤、工作中沉浸於純粹的音樂能量，就趁是次機會入手，隨時隨地享受私人搖滾舞台！

Marshall Motif ANC 耳機直降 7 折，千元即入手！

「 Marshall Motif A.N.C. 」保有 Marshall 一貫的高質量重低音表現，但中音跟高音仍表現有中高水準，加入新的活躍降噪技術，可切換「主動抗噪 ANC 模式」跟「通透 TRA 模式」，在吵雜的環境中，仍然確保清晰地收聽音樂和通話。耳機盒本身可使用 USB-C 充電，同時也支援無線充電。此外，使用者也可透過「 Marshall APP 」對耳機的聲音做個人化的 EQ 設定，內建 6 種不同均衡器，包括有 Marshall (預設原創模式)、搖滾、人聲、流行、嘻哈、電子。續航力上，每個耳塞可保持 4.5 小時的無線播放時間,並配備完整的 A.N.C. 便攜式充電盒一次充電即可提供 20 小時的播放時間。

Amazon 特價 US$140.66（約 HK$1,098 ＋免運費 ）｜原價 US $199.99

立即購買

