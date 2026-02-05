Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
Amazon優惠｜Marshall Motif ANC 耳機直降 7 折，千元即入手！
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
當一般耳機只談技術參數，Marshall 選擇讓經典搖滾靈魂在耳邊重生！Marshall Motif 真無線降噪耳機具搖滾基因調音及自適應主動降噪，強化低頻彈性與中頻人聲細節，還原現場演出張力，絕對是樂迷喜愛的音質。目前 Amazon 上，Marshall Motif 直降至 7 折，只需 US$140（約 HK$1,098) 就能入手，而且免運費送到香港，如果你厭倦了平淡的音色，渴望在通勤、工作中沉浸於純粹的音樂能量，就趁是次機會入手，隨時隨地享受私人搖滾舞台！
Marshall Motif 真無線降噪耳機
「 Marshall Motif A.N.C. 」保有 Marshall 一貫的高質量重低音表現，但中音跟高音仍表現有中高水準，加入新的活躍降噪技術，可切換「主動抗噪 ANC 模式」跟「通透 TRA 模式」，在吵雜的環境中，仍然確保清晰地收聽音樂和通話。耳機盒本身可使用 USB-C 充電，同時也支援無線充電。此外，使用者也可透過「 Marshall APP 」對耳機的聲音做個人化的 EQ 設定，內建 6 種不同均衡器，包括有 Marshall (預設原創模式)、搖滾、人聲、流行、嘻哈、電子。續航力上，每個耳塞可保持 4.5 小時的無線播放時間,並配備完整的 A.N.C. 便攜式充電盒一次充電即可提供 20 小時的播放時間。
Amazon 特價 US$140.66（約 HK$1,098 ＋免運費 ）｜原價 US
$199.99
Google Pixel 10a 正式公開！2 月 18 日開放預訂，鏡頭模組變全平，無凸起更好揸？
Google 釋出 Pixel 10a 官方預告片，確認 2 月 18 日於 Google Store 開放預訂；新機外觀接近 Pixel 9a，但雙鏡頭模組改為全平貼背，官方仍未公布規格與售價，立即睇片同登記最新消息。
手機拍攝新賽道，小米磁吸鏡頭準備量產，自帶 M4/3 傳感器
文章來源：Qooah.com 消息源數碼博主 @數碼閒聊站 透露，「磁吸鏡頭已啓動量產計劃，最快今年能見到」。這一動態迅速引發了行業對手機影像形態新一輪變革的猜測。 儘管未指明具體廠商，但多方線索指向了小米。此前在 Xiaomi 15系列的預熱中，雷軍曾公開展示過一個內部預研項目——模塊光學系統。該系統以其創新構想，獲得了手機與專業相機領域的高度關注。 該系統是一個磁吸式可拆卸鏡頭模組。它使用了定製的 M4/3 規格傳感器與全非球面光學鏡組，能夠輸出完整的一億像素，並提供等效 35mm 的人文焦段以及 F1.4 超大光圈。這一組合使其特別擅長夜景與人像拍攝，視角自然，虛化效果出眾。 該系統的核心技術突破在於兩點： 1. 高速無損傳輸：支援近光速激光傳輸，速率高達10Gbps，可實現無損 RAW 數據的瞬時傳遞。 2. 深度融合計算攝影：鏡頭可無縫調用手機的小米 AISP影像大腦與端側大模型，提供傳統相機無法比擬的算力支援，解鎖 UltraRAW 超級數碼底片，實現高達16級的動態範圍。 與目前市場上通過外接增距鏡等方案不同，小米模塊光學系統通過磁吸連接，無需接線、配對或額外供電，鏡頭體
對黃仁勳解讀不賣帳！為何 AI 帶動軟件股暴跌尚未見底？
AI 熱潮下，軟件股持續受壓。Yahoo Finance 執行總編輯 Brian Sozzi 指出，市場由 AI 狂熱轉向估值與模式風險評估，軟件板塊或仍需時間消化衝擊。
Galaxy S26 系列官宣開始，三個暗示：AI長焦、夜景片、極限暗光
文章來源：Qooah.com Samsung 旗下的 Galaxy S26 系列手機將於 2 月 25 日發佈，目前官方放出了三條預熱影片，向消費者展示了 Galaxy S26 系列手機在影像方面的升級。 第一個影片展示的是用戶對著寵物狗進行遠距離變焦拍攝，影片的下方小字注明「畫面背景為 AI 生成」，暗示新裝置會有更強悍的變焦拍攝能力，有望引入基於 AI 的混合變焦圖像增強能力。 第二個影片著重於夜景影片拍攝上。影片中有一名 DJ 在昏暗的環境中進行表演，影片的描述為「點亮你的夜晚」。代表裝置在夜間影片拍攝能力上提升，延續 Samsung 近年來主打的 Nightography（夜拍）影像品牌。 第三條影片同樣是在夜景拍攝，畫面中有一名女子在夜晚揮舞煙花棒，配文為「看起來很暗，拍出來很亮」。 三個預熱影片都有 Galaxy S26 系列標誌性的相機模組設計和 AI 手機相關標識，強調了 AI 在影像中的核心作用。 結合預熱影片，猜測 Galaxy S26 系列手機主打賣點為長焦變焦能力和夜間影片拍攝。網傳顯示 Samsung Galaxy S26 Ultra 配備 5000 萬像素
摩根大通稱軟件股已被市場「未審先判」 本輪拋售潮後入場意願仍低迷
被認為可能因人工智能發展而面臨風險的軟件等板塊的拋售潮周三未見緩和的跡象，摩根大通表示，投資者當中的悲觀情緒濃厚。
Meta平台再現異常 IG美國大當機 逾萬用戶無法登入
Instagram 在美國出現服務中斷情況。根據故障追蹤網站 Downdetector 數據顯示，Meta (META) 旗下社群平台 Instagram 於週三晚間在美國有超過 1 萬名用戶回報無法正常使用，截至美東時間晚間 8 時 30 分，共有 10,108 起問題通報。Downdetector 是透過彙整多方用戶回報狀態資料來追蹤服務異常情況。
英偉達(NVDA.US)CEO：軟件股遭拋售不合邏輯
本周軟件股遭拋售，英偉達(NVDA.US)執行長黃仁勳表示，因擔心人工智能顛覆而拋售軟件股，是毫無道理。 黃仁勳指出，軟件產品是工具，人工智能會使用該等工具，而不是重新發明它們。他補充，其公司已經廣泛採用該等工具，其結果是為員工騰出更多時間，以專注於公司擅長的領域，設計晶片和電腦系統等。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
騰訊元寶澄清不存在靜默監控及默認開啟AI等情況
騰訊(00700.HK)官方賬號「鵝廠黑板報」發文就涉元寶App相關謠言進行澄清。對於有謠言指搶元寶紅包會導致微信閃退，餘額清零，文中指，元寶App與微信是兩個獨立的應用，不存在直接導致微信閃退的技術關聯。用戶在元寶App內獲得的任何現金紅包或獎勵，均受到嚴格的金融安全保障，不影響賬戶安全。 對於有謠言指元寶紅包的鏈接有病毒，是木馬，文中對此提醒用戶，務必通過元寶App官方頁面或可信渠道參與紅包活動，切勿點擊不明來源的鏈接，謹防上當受騙。 對於有謠言指使用元寶App會默認開啟AI，會自動舉報，文中指出，元寶嚴格遵循相關法律法規，不存在「靜默監控」、「默認開啟AI」及「自動舉報」情況。用戶擁有完全的知情權和選擇權，可根據自身需求主動決定是否使用相關功能。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，事主手部捉緊大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
金宣虎又陷爭議！拍戲疑「起生理反應」畫面瘋傳＋逃稅疑雲 事業陷雙重危機
近日，韓國男星金宣虎拍攝電視劇的花絮畫面引發討論。在這個片段中，他疑似在和女演員對戲時出現生理反應，加上最近韓媒報導他透過家族公司逃稅，雙重爭議接連曝光，導致他的演藝工作受到影響，部分代言暫停，新戲也傳出遭抵制。
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。
網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷
網傳有人向浸會大學匿名舉報，指有學生於2025年參與日本文化交流團時借機會使用色情服務，而且是4人同時使用同1...
滙控據報推動業績不佳員工離職 部分銀行家面臨零獎金
《彭博》引述消息人士報道，滙控(0005.HK)計劃在未來數周發放獎金後，鼓勵業績不佳的投資銀行及財富管理部門員工離職，當中包括董事總經理級別的員工，並準備向一些銀行家發放很少的獎金或不發放獎金，以效仿華爾街競爭對手的做法。
特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國
《CNBC》周三 (4 日) 報導，中國官方近日強烈抨擊巴拿馬最高法院裁定，警告巴拿馬若不改變方向，將「不可避免地付出沉重代價」。此舉發生在巴拿馬最高法院裁定，撤銷香港長江和記實業 (00001-HK) 旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的經營許可後不久。外界普遍認為，該裁決被視為美國總統特朗普在西半球安全布局上的一項重大勝利。