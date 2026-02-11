Amazon優惠｜Marshall Willen II 限時 65 折破底價！經典音質隨身帶

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Marshall Willen II 限時 65 折破底價！經典音質隨身帶

誰說迷你喇叭只追求音量，卻犧牲了聲音的靈魂？Marshall Willen II 迷你藍牙喇叭，小小一部都能擁有 Marshall 的經典搖滾音質，讓你把搖滾舞台輕鬆裝進口袋！目前 Amazon 更限時啟動 Marshall Willen II 破格優惠，直接降至 65 折，價格打破歷史最低價，僅 US$84 （約 HK$660）就能入手，而且免運費送到香港，今次將徹底顛覆你對隨身音質的認知標準。

Marshall Willen II 藍牙喇叭

Marshall Willen II 擁有 IP67 方形堅固機身，可在 1 米深的水中浸泡最多 30 分鐘。裝置內建一對 10W 全域單元和 38W Class D 擴大器，能為用家帶來 360 度強勁音效。其重量為 360g，支援藍牙 5.3 LE。滿電狀態下可用超過 17 小時，充電 20 分鐘可獲得 5.5 小時播放所需電量。和其它 Marshall 喇叭一樣，Willen II 也可以組合多個一起使用。

Marshall Willen II 藍牙喇叭

Amazon 特價 US$84.5（約 HK$660，免運費）｜原價 US $129.99

立即購買

Fortress 特價 HK$800 ｜原價 HK$999

立即購買

