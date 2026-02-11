黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
Amazon優惠｜Marshall Willen II 限時 65 折破底價！經典音質隨身帶
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
誰說迷你喇叭只追求音量，卻犧牲了聲音的靈魂？Marshall Willen II 迷你藍牙喇叭，小小一部都能擁有 Marshall 的經典搖滾音質，讓你把搖滾舞台輕鬆裝進口袋！目前 Amazon 更限時啟動 Marshall Willen II 破格優惠，直接降至 65 折，價格打破歷史最低價，僅 US$84 （約 HK$660）就能入手，而且免運費送到香港，今次將徹底顛覆你對隨身音質的認知標準。
Marshall Willen II 藍牙喇叭
Marshall Willen II 擁有 IP67 方形堅固機身，可在 1 米深的水中浸泡最多 30 分鐘。裝置內建一對 10W 全域單元和 38W Class D 擴大器，能為用家帶來 360 度強勁音效。其重量為 360g，支援藍牙 5.3 LE。滿電狀態下可用超過 17 小時，充電 20 分鐘可獲得 5.5 小時播放所需電量。和其它 Marshall 喇叭一樣，Willen II 也可以組合多個一起使用。
Marshall Willen II 藍牙喇叭
Amazon 特價 US$84.5（約 HK$660，免運費）｜原價 US
$129.99
Fortress 特價 HK$800 ｜原價 HK$999
更多相關優惠：
👉LG優惠｜LG 寵物家電額外 95 折，$1,809 入手寵物專用空氣清新機，徹底淨化寵物異味！
👉Amazon優惠｜Aquasonic Clinical AQ 超美白智能牙刷新低價，HK$3XX 體驗牙齒美白黑科技
👉Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S10 Lite 現今年新低價，HK$2,183 擁有高效能平板＋原廠 S Pen
👉送女友禮物救急方案：從智慧美妝到個人護理，5 大科技禮物清單助你成功「安太座」
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
【惠康】堅係正優惠 買任何產品加$29換2件廚紙（即日起至12/02）
惠康今期有多款超值產品，買任何產品加$29換購2件維達萬用廚紙 (4卷裝)（總值$50）；買任何維他/維他奶/鈣思寶常溫飲品滿 $88，送維他冷泡無糖茶6包裝1排、壽桃幼/寬蝦子麵454克1包及李錦記鮑魚180克1罐（總值$64）；知育菓子系列產品買2送1，平均$26.6/件；19 Crimes 躍升紅酒/莎當妮白酒 750毫升，優惠價$100/2支，平均$50/支，快啲嚟惠康掃貨啦！
蛋卷推介2026｜10+間蛋卷品牌優惠推介！買一送一、低至$17.5盒/抹茶蜂巢蛋卷/台灣爆餡流心蛋卷
蛋卷香脆可口，絕對是農曆新年美食之一！新年送禮，除了年糕、蘿蔔糕、蝴蝶酥、新年禮盒之外，蛋卷亦是個不錯的選擇，現時蛋卷口味種類繁多，無論是港式、台式都各有特色，而且還有分傳統跟新派，想揀啱心水蛋卷，立即繼續看下去！
【屈臣氏】買指定高露潔牙膏4支 送史努比保溫壺等總值$403禮品（即日起至17/02）
由即日起至2月17日，去屈臣氏買4支高露潔光感白白金迅白牙膏/紫鑽煥光美白牙膏，即送總值$403禮遇！
【百佳】買6排可口可樂汽水 即送原箱營多印尼撈麵等總值$106禮品（即日起至12/02）
由即日起至2月12日，去百佳網店買可口可樂/玉泉/雪碧/芬達汽水，買2排即送1件李錦記蒸魚豉油三支裝或李錦記特鮮生抽三支裝、2件美粒果酷兒紙包6包裝等總值$68禮品；買6排再送原箱營多印尼撈麵、維達掛牆式面紙等總值$106禮品。購買太古可口可樂旗艦店產品滿$1,088，再送可口可樂限量版水晶麻雀套裝1套（價值$880），趁新年前入定貨！
【百佳】買1件李錦記舊庄特級蠔油優惠裝 送出前一丁等總值59.9禮品（即日起至12/02）
由即日起至2月12日，去百佳網店買1件李錦記舊庄特級蠔油優惠裝，送出前一丁、地捫茄汁、家樂牌鷹粟粉等總值$59.9禮品；買1件李錦記紅燒極品花菇鮑魚/蠔皇極品花膠鮑魚，即送合味道杯麵2個、刀嘜粟米油、維他錫蘭檸檬茶、營多撈麵等總值$49禮品。
【百佳】買2套DOVE沐浴露套裝送$76禮品、買護膚/潤膚產品滿$89送潔手乳（即日起至26/02）
百佳今期購物贈品好豐富，有維他冷泡無糖飲品、唯潔雅面紙、佳能食物保鮮袋等，仲有奈頭髮護理產品買2送1同精選ARENCIA產品買2件75折優惠！
萬寧買3件產品滿$188 送KAKAO Friends心形咕𠱸
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian沐浴及紙巾產品 & 萬寧自家品牌維他命及魚油產品！另外，而家購買萬寧自家品牌/Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌/Mannings Guardian 自家品牌/注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！
農曆新年2026｜拜年必著「旅行神鞋」Asics限時8折！人氣Gel-1130低至$520／Japan S只需$472
每逢一到農曆新年，就是一個完美藉口入手新鞋、新衫過新年！近日Catalog網店推出農曆新年優惠，當中指定品牌有限時8折優惠，推介大家可以留意平時超少減價的人氣鞋款Asics，今次有近30款波鞋列入8折優惠中，連近年被稱為「旅行神鞋」的Gel-1130及Gel-Kayano系列都有平，相當難得！Catalog網店更加碼買滿指定價錢額外再減最多$88，以及滿$500即免運費送貨。趁最後幾日限時優惠，去掃平貨喇！
鮮芋仙指定奶茶/奶綠限時買一送一、華御結3款人氣飯團$12｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！
Harrods香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2026年2月最新優惠低至4折/香港免運費/免費退貨/網購教學
Harrods是英國頂級大型百貨公司，有去過當地的朋友仔相信都會被其奢華的外觀吸引，氣勢十足！不過未必個個都可以去到門市入貨，令不少人都開始轉戰去Harrods網購，品質有保證之餘，款式又夠新、夠齊，而且很多產品的定價都比香港平一截，如果遇上減價就抵上加抵！Harrods現時減價優惠低至4折，今期Veja波鞋折後$790起、Barbour x NOAH外套低至4折、FEAR OF GOD ESSENTIALS T-Shirt竟有半價優惠！Yahoo購物為大家整合Harrods Promo Code、Harrods優惠碼，讓大家在Harrods HK以優惠價購物。即睇Harrods網購教學，免運費詳情與退貨教學，有時Harrods更會推出限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～
新年禮盒2026｜見長輩、家長、親家送禮必選20+款賀年禮盒推介！五折入手台灣紅茶／MalaMeow明軒小館「金運滿堂」禮盒早鳥優惠
2026拜年倒數！去另一半家中見長輩、跟親戚拜年好緊張？千萬別兩手空空！買新年禮盒最怕「包裝靚但唔好食」或者「太老土」。Yahoo購物專員幫大家做功課，搜羅超過20款連親家都會讚的「神級禮盒」！不論是甜點零食禮盒、茶葉禮盒、新派款式禮盒，全部包裝喜慶、水準極高。想在親戚面前大方得體不失禮，還要買得超值？快點進來看這份新年送禮全攻略！
海洋公園全新全年會籍登場！無限次入園+優越卡三人同行限時8折 低至港幣$1,272
海洋公園新一年為大家帶來驚喜！全新全年會籍正式登場，劃分為「優越卡」、「金卡」及「銀卡」三大級別，讓不同需求的遊客都能找到最合適的選擇。更令人興奮的是，現正推出限時優惠，三人同行購買「優越卡」即享8折優惠，折後低至港幣$1,272即可全年任何日子無限次入園。三款全年會籍有何分別？立即為大家逐一拆解！
【SKECHERS】官網限時優惠碼即減$100（即日起至20/02)
SKECHERS官網推出新年快閃優惠，凡購買指定紅標貨品，買3件即可享5折優惠，買2件即可享6折優惠，在網店折實滿$500，再輸入優惠碼【HORSE100】即減$100！SKECHERS近年有影帝梁朝偉代言，而梁朝偉代言同款的Hands Free Slip-ins® 速穿系列可享低至5折；衛詩雅同款的D'Lites老爹鞋買兩件可享75折優惠。
【HKairportShop】買滿指定金額即享88折（即日起至01/03）
除了搭飛機出遊，平時都可以到HKairportShop.com機場網上商店shopping！今期HKairportShop.com機場網上商店推出限時優惠，由即日起至3月1日，全店單一消費淨額滿港幣$999 ，即享96折優惠；消費淨額滿港幣$3,888，即享88折優惠！
【Toys"R"Us】玩具"反"斗城網店買滿$500即享9折 即拎優惠碼（即日起至15/02）
玩具"反"斗城網店推出限時新年優惠，即日起至2月15日，在網店購物滿$500，並在付款前輸入優惠碼【CNY】，即可享9折優惠！趁農曆新年前，買定合家歡遊戲，在新年和親友們一齊玩樂！
淘寶閃購年貨銷量按年增逾3.47倍 三四線城市訂單漲超過5.8倍
《新浪科技》引述消息報道，淘寶閃購年貨銷量按年增長超過347%，三四線城市年貨訂單增長逾580%，其中大慶、咸陽、宜昌、濰坊及湛江等城市訂單增長超過一二線主流城市。返鄉潮下，下沉市場逐漸成為當下年貨節的消費主場。 此外，今年春節，淘寶閃購與全國零售商超及品質倉門店全程「不打烊」，營業商戶數按年增長32.9%，年貨節商品總量較去年顯著提升，鄉縣地區30分鐘送達已成常態，全國重點城市連鎖商超及淘寶便利店等合作門店，春節期間線上門店營業率超過九成。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
商務部：全國各地安排20.5億資金春節期間發放消費券及補貼等
國家商務部副部長盛秋平表示，9天農曆新年長假期即將開展，當局與相關部門策劃特別活動，聯同全國不同商戶送上「新春禮包」，聚焦節日消費需求，在餐飲、住宿和購物方面推出優惠促銷；並指導各地在春節期間增加以舊換新補貼數量，各地亦已安排20.5億元人民幣(下同)資金，透過發放消費券、補貼和紅包等，以惠及消費者。盛秋平指，今年新春假期史上最長，是民眾購置年貨、旅遊度假的黃金時期，一系列活動屬含金量高的政策，促進節日消費。相關部門在50個試點城市開展有獎發票活動，春節期間獎金規模將超過10億元，民眾在試點城市消費取得金額達100元以上的發票可參與抽獎，希望真金白銀送上優惠。盛秋平指，歡迎各國旅客在春節期間到訪，當局將進一步完善銀行卡、移動支付、現金等支付環境，為旅客提供便捷的消費體驗，包括在一萬多家離境退稅商店，準備各類優質產品，外國旅客來華購物相當於可額外享受9折優惠。商務部市場運行和消費促進司司長楊沐表示，今年網上年貨節自上月中啟動，至今各地電商平台和品牌陸續推出不同活動，截至剛過去的周日，全國網絡零售額超過9897億元，網絡服務消費熱度持續攀升，在線餐飲和在線旅遊分別增長超過11%和5%，燃點
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」
58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。
五索一家溫馨遊主題樂園甜蜜放閃 馬生大方露臉獲網民激讚後生
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與67歲坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生周遊列國及生活點滴，愈愛愈高調，被外界形容為「最強小三」 。近日，五索再次放閃，更激罕上載與馬生嘅合照。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。