Amazon優惠｜Nextorage 4TB 散熱片 SSD 歷史新低，HK$1,860 狂升 PS5 容量
Sony 子品牌度身訂造的 PS5 SSD。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
想要為 PS5 擴容？Sony 子公司 Nextorage 推出的 4TB NEM-PA 連散熱片 SSD 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。現價只要 US$240，約合 HK$1,860。作為一款為 PS5 度身訂造的擴充 SSD，它的速度及體積都完全符合加裝需求，各位玩家不妨考慮一下喔。
Nextorage NEM-PAB SSD（4TB）
Amazon 特價 US$240（約 HK$1,860，需要代運）｜原價 US
$320
Nextorage 的 NEM-PA SSD 採用 PCI-E 4.0 介面，正反兩面亦設有散熱片。在效能方面，4TB 版本擁有 7,300M/s 的讀取速度和 6,900MB/s 循序寫入速度。適用 PS5、PS5 Slim、PS5 Pro 改裝，是擴容的不二之選。
Nextorage NEM-PAB SSD（4TB）
Amazon 特價 US$240（約 HK$1,860，需要代運）｜原價 US
$320
