Amazon優惠｜Nothing CMF Watch 3 Pro 歷史低價，HK$610 入平價潮酷智能手錶

想要一款外觀別緻的智能錶但又不想付出太大代價？那不妨看看 Nothing 旗下平價品牌正在以歷史低價促銷的 CMF Watch 3 Pro。這款才發售了 2 個多月的產品目前在 Amazon 上降到了 US$79，換算後約為 HK$610，而且免運費直送香港喔。

CMF Watch 3 Pro

Amazon 特價 US$79（約 HK$610，需要代運）｜原價 US$99

CMF Watch 3 Pro 擁有簡約美型外觀，搭載一片 1.43 吋圓形 AMOLED 螢幕，且支援 Always-On 顯示。其錶身具備 IP68 防塵防水機能，內建雙頻五系統 GPS。手錶可用的運動模式多達 131 種，並提供了個人化跑步教練和 AI 訓練總結功能。除常規的心率監測外，它也內建了睡眠、血氧、壓力追蹤，並設有女性健康支援等進階工具。在典型使用下，裝置的續航力可達 2 天。無論是 iOS 還是 Android 裝置，都有配套的應用程式可用於同步、管理、自訂介面等操作。

CMF Watch 3 Pro

Amazon 特價 US$79（約 HK$610，需要代運）｜原價 US$99

