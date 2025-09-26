Amazon優惠｜Oral-B iO 系列勁減高達五五折，智能護理低見 HK$466

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Oral-B iO 系列勁減高達五五折，智能護理低見 HK$466

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

廣告 廣告

👉Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學

想體驗牙醫都推薦的智能刷牙科技，現在正是絕佳的時機！Oral-B iO系列登陸 Amazon 限時優惠，勁減高達55折，讓你用接近半價的價格，輕鬆升級專業級口腔護理！無論是搭載AI智能偵測技術的型號，還是能透過APP追蹤潔齒效果的進階款，現在都能以震撼價入手。其中最平只需 US$59（約 HK$466）就能入手，而且免運費直送香港。不過此次優惠為 Prime 會員限定，不妨申請下來，順帶探索 Prime 會員更多的褔利內容吧！

👉Oral-B 電動牙刷低至 55 折，最平 HK$470 入手專業級潔齒體驗！

立即申請 Prime 會員

Oral-B iO Series 3 Limited

Oral-B iO 系列勁減高達五五折，智能護理低見 HK$466

Oral-B iO Series 3 充電電動牙刷具備了強勁而柔和的微震技術，磁力驅動系統可集中平穩地將能量無消耗傳送至每根刷毛的尖端，並結合了 Oral-B 以牙醫工具為靈感啟發的圓形刷頭獨特設計，猶如享受專業洗牙般的潔淨感受。設有 3 種潔牙模式，包括日常清潔、敏感專用及鑽白拋光，足夠應付不同人士需要。另外，牙刷配備了壓力感應燈，可有助於防止刷牙力時過於大力，保護牙齦和琺瑯質。

Oral-B iO Series 3

內附：

Oral-B iO Series 3 電動充電牙刷

2 個刷頭

旅行便攜盒

Amazon 特價 US$59.99（約 HK$466＋免運費 ）｜原價 US $99.99

立即購買

Oral-B IO Series 5

Oral-B iO 系列勁減高達五五折，智能護理低見 HK$466

Oral-B iO Series 5 Limited 搭載多項創新口腔護理技術。其核心採用圓頭微磁震動系統，結合每分鐘 20,000 - 30,000 次震動與 10,000 - 19,900 次旋轉的雙重清潔動力，經臨床驗證能在一周內有效去除 100% 表面牙菌斑，牙縫間清潔效果更達傳統牙刷的 2.5 倍。產品配備 5 大個人化潔齒模式，包括日常清潔、 深層潔淨、 敏感照護、 極柔敏感與呵護美白牙齒模式，可針對不同口腔狀況調整清潔強度，滿足多元化護理需求。

電動牙刷內建多項智能功能，包括：iO 壓力感應系統能即時偵測刷牙力度並透過燈號提示，避免過度施力造成牙齦損傷，亦可透過藍牙連接 Oral-B 應用程式，利用 AI 技術追蹤 6 大口腔區域的清潔狀況，提供即時反饋與改善建議。產品同時具備牙刷頭更換提醒功能，幫助維持最佳清潔效能。

Oral-B iO Series 5

內附：

Oral-B iO Series 3 電動充電牙刷

2 個刷頭

旅行便攜盒

Amazon 特價 US$89.99（約 HK$700，免運費）｜原價 US $149.99

立即購買

Fortress 特價 HK$1,098 | 原價 HK $1,598

立即購買

Oral-B iO Series 7 Deep Clean＋

Oral-B iO 系列勁減高達五五折，智能護理低見 HK$466

Oral-B iO Series 7 Deep Clean Plus 配備顯示器，可以輕鬆選擇清潔模式、追蹤刷牙時間、及時更換刷頭，並隨時查看電池電量。搭配 Oral-B 應用程式，即時追蹤刷牙方式，確保每個角落都能徹底清潔。

牙刷具備 iO 壓力感測器，能夠有效保護牙齦，不必擔心刷得過度用力，確保安全有效的清潔效果。可以根據需求在五種清潔設定中進行個性化選擇，包括每日清潔、敏感、美白、牙齦護理和深層清潔，滿足各種口腔護理需求。

Oral-B iO Series 7 Deep Clean＋

內附：

Oral-B iO Series 7 電動牙刷

2 個刷頭

旅行便攜盒

Amazon 特價 US$119.99（約 HK$941， 免運費）｜原價 US $219.99

立即購買

Oral-B iO Series 10

Oral-B iO 系列勁減高達五五折，智能護理低見 HK$466

Oral-B iO Series 10 結合最先進的技術，能在短短一週內去除牙菌斑，甚至增加牙齦邊緣的清潔效果達 4 倍。這款牙刷配備圓形刷頭，專為最佳性能設計，透過 iOSENSE 功能，更可以獲得個性化清潔，無需打開應用程序，充電器即時提供覆蓋、時間和壓力指導，確保清潔效果。同時，智慧型壓力感應器能有效保護牙齦，提供安全的刷牙體驗。牙刷搭載 7 種專業刷牙模式，包括日常清潔、敏感專用、鑽白拋光、牙齦呵護、深層清潔、輕柔呵護及舌苔清潔。

此外，這款牙刷具備微震技術和 3D 全景口腔潔齒追蹤，搭配 Oral-B APP 使用可實現無死角的最佳化清潔。iO Sense 搭載 A.I.功能，實時顯示刷牙時間、清潔覆蓋區域和刷牙壓力，讓您每次刷牙都能達到最佳效果。Oral-B iO10 還配備充電旅行盒和 3 小時快速充電器，顯示器持續追蹤電池電量，特別適合經常出行的人士。

Oral-B iO Series 10

Amazon 售價 US$249.94 （約 HK$1,944，免運費）｜原價 US $379.99

立即購買

Fortress 特價 HK$3,609 | 原價 HK $3,799

立即購買

Oral-B iO 替換刷頭 5 個， Ultimate Clean 4 個、Gum & Sensitive 1 個

Oral-B iO 系列勁減高達五五折，智能護理低見 HK$466

Amazon 售價 US$34.99 （約 HK$272，免運費）｜原價 US $50.99

立即購買

更多優惠：

👉Samsung優惠｜Galaxy Book4 Pro 上代清貨勁減 HK$6,272，Galaxy Tab S11 限時容量升級

👉Sharp 家電網店 優惠，空氣清新機低至 HK$1,056，65 折入手燒烤微波爐

👉Casetify 低至 7 折優惠！iPhone 17 新型號都有得減，舊機額外 95 折！

👉Sanrio 粉絲注意！iPhone 17 正版手機殼全員集合（Kuromi、Cinnamonroll、Hello Kitty…)

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk