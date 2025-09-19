Amazon優惠｜Oral-B Smart 5000 電動牙刷罕見低價！專業潔齒只需 HK$466

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Oral-B Smart 5000 電動牙刷罕見低價！專業潔齒只需 HK$466

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

👉Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學

追求口腔健康不一定要花大錢的，Amazon 現正推出 Oral-B Pro 5000 電動牙刷 67 折震撼優惠，只需 US$59 (約 HK$466），即可以免運費入手即時體驗專業級別嘅潔齒科技！無論是想改善刷牙習慣，還是希望美白牙齒，隨時展示自信笑容，現在都是改變的絕佳機會！

立即申請 Prime 會員

Oral-B Smart 5000 電動牙刷

Oral-B Smart 5000 可充電電動牙刷結合了先進的技術與卓越的清潔效果，為口腔健康提供全方位的護理。電動牙刷內置五種清潔模式，包括日常清潔、牙齦護理、敏感、美白和深層清潔，能夠滿足不同需求。而 3D 清潔動作通過震動和旋轉的方式，能有效分解並去除更多牙菌斑，相較於傳統手動牙刷效果更佳。配備壓力感應器，刷牙時施加過多壓力便會發光提醒，幫助防止過度刷牙。加上內建計時器，確保每次刷牙都能獲得最佳效果。具備藍牙連接功能，能即時回饋用家的刷牙習慣，並根據個人口腔健康定制護理方案。

Amazon 特價 US$59.94 (約 HK$466，免運費）| 原價 US $89.99

立即購買

