Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
Amazon優惠｜Razer Firefly V2 Pro 滑鼠墊歷史低價，HK$710 免運費 RGB 重度玩家必購
搭載 15 個由 Razer Chroma RGB 加持的可自訂獨立發光區域。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
想要全面升級你的電競戰鬥基地？那在遊戲設備以外，滑鼠墊這樣的細節也不能放過。Razer 旗下全球第一款 LED 背光遊戲滑鼠墊 Firefly V2 Pro 目前正在 Amazon 上以 US$91 的歷史低價促銷，換算後大約 HK$710 而且免運費直送香港，正是入手的絕佳時機呢！
Razer Firefly V2 Pro RGB 滑鼠墊（黑色）
Amazon 特價 US$91（約 HK$710，需要代運 ）｜原價
US$100
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Razer Firefly V2 Pro 搭載了 15 個由 Razer Chroma RGB 加持的可自訂獨立發光區域，磨砂表面能夠捕捉並放大強力 LED 燈條的光芒，讓生動鮮明的燈光效果「散佈滿每一個角落」。同時它還內建有 USB-A 2.0 連接埠可供滑鼠傳輸器專用，確保將干擾降到最低。可拆式 USB-C 線亦能讓你快速切換滑鼠墊電源，以及為無線滑鼠方便充電。
Razer Firefly V2 Pro RGB 滑鼠墊（黑色）
Amazon 特價 US$91（約 HK$710，需要代運 ）｜原價
US$100
Razer 香港官網售價 HK$829
更多優惠：
👉 Samsung Galaxy Buds 3 Pro 降至 66 折，HK$1,282 入手 AI 降噪耳機
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,200 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 23 小時前
【惠康】買4支牙齦適牙膏 即送總值$228禮品（即日起至06/11）
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支牙齦適精選單支裝牙膏，即送總值$228豐富禮品！YAHOO著數 ・ 4 小時前
陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式
藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
【Aeon】一連4日感謝日 會員照價95折（即日起至02/11）
即日起至11月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限31/10）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送斧頭牌Plus抗菌除噏洗衣液1公升；精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品、精選維他命產品買第2件半價；精選G-NiiB產品9折；DERMACEPT膠原美肌產品、精選面膜及眼膜產品買2送1；L‘ORÉAL PARiS女士護膚產品買滿$369送L'OREAL PARiS純維C亮肌精華；高露潔／貝齒口腔護理產品買滿$279送德國孖人牌ZWILLING個人餐具套裝4件Nova1件；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 4 小時前
【Don Don Donki】中環店開業回饋優惠 低至半價（即日起至14/11）
DON DON DONKI中環店於10月31日Halloween當日改裝重開，全新佈局正式登場，美妝、玩具精品、家品、便當、壽司、零食飲品、急凍食品等一站式齊備！於10月31日至11月14日期間，開業回饋優惠低至半價，重點商品包括消除疲勞檸檬酸飲料 $10.9、宅卡B乳豬味薯條禮盒 $55，新開業期間買滿$500或以上，更即送你福袋一個！YAHOO著數 ・ 2 小時前
Burberry減價低至半價！舒華同款Bridle手袋低至$6,950 / 經典款格仔銀包低至$2,350
趁著雙11優惠2025來臨前，FARFETCH率先推出一輪大減價，不少名牌手袋、波鞋、服飾等都有平，吸引大家提前消費！而英倫品牌Burberry今次亦有份參與FARFETCH的減價清單中，當中多達500款產品限時低至半價優惠，大家最愛的手袋、銀包、外套等統統有份，以人氣復古格仔銀包為例，原價$4,700減至$2,350就買到，減價有點過份！想用抵價入手Burberry產品？絕對不能錯過今次的FARFETCH減價！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025︱lululemon官網早鳥優惠勁減67折起！$2XX搶到運動T恤、跑步必備緊身褲、爆紅Define外套都有減
雙11優惠快要開始！被譽為「瑜珈界Chanel」的lululemon亦即將加入戰團，如果大家擔心搶不到即將到來的雙11優惠產品，不妨先看看官網的WE MADE TOO MUCH專區，比其他人搶先一步掃走心水服飾！除了瑜伽裝備，亦有大量極具質感的裙裝、T恤、外套，全部都非常百搭，可以在聚會時穿，又可以日常當作休閒服穿，經典款式四季都適合，性價比超高，lululemon迷絕不可錯過！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
Alo Yoga官網減價7折！Black Friday早鳥優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服
近年人氣急升的Alo Yoga，官網推出Black Friday會員7折優惠，要進去官網，登記成為會員，才會有優惠碼喔！快手搶Alo Yoga Black Friday早鳥優惠碼，入手明星、KOL都在穿的超人氣瑜珈服、運動服！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【A-1 Bakery】青森蘋果批驚喜優惠低至$54（即日起至15/11）
A-1 Bakery即日起至11月15日，於A-1 Bakery門市購買青森蘋果批一件，即可享限定9折優惠，折後特價$54！青森蘋果批外酥內軟，內層更充滿啖啖酸甜的青森蘋果餡，買來下午茶食一流！商品數量有限，售完即止，部分產品價格以實體分店之標示為準。YAHOO著數 ・ 23 小時前
雙11優惠2025︱adidas波鞋買三對額外半價勁減！爆紅德訓鞋SL72低至$239.5／T-Toe薄底鞋$179.5 入手全網最抵！
雙11前夕預熱，adidas 人氣波鞋瘋狂勁減低至$167.5即可入手！由10月30日起至11月16日，adidas 官網選購三對指定鞋款即享額外半價優惠，大量熱賣款式例如SL72、R71、STADT等半價後低至$239.5內已有交易，運動跑鞋Duramo SL折後更只需$167.5即可買到，絕對是全年最抵搜購時機！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
流浪貓狗疑被抽血 建寵物血庫牟利 廣州林業局稱正處理事件 業界發自律倡議書︱Yahoo
內地有網民近日發佈短片，顯示有小貓在疑似鄉郊的戶外地方被抽血，小貓狀況虛弱。據上載短片的網民指出，這是內地寵物血庫灰色產業鏈的一環，他自己養的小貓被輸血後懷疑細菌感染去世，於是多方追查，結果揭發了這種不良操作。事件引發輿論譁然，廣州市動物診療業協會發佈倡議書，呼籲全市動物診所拒絕使用來歷不明的動物血掖；中國獸醫協會亦表示關注及建議設立行業標準；廣州市林業和園林局則稱，正在處理事件。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
小米 Xiaomi 17 Ultra 棄用 2K 屏，改用 17 同款 1.5K 屏
文章來源：Qooah.com 近期博主 @智慧皮卡丘 爆料，表示小米17 Ultra 雖然沒有沿用 2K 屏，反用了小米17 Pro Max 同款的超級像素 1.5K 屏幕，為全 RGB 無損排列。 小米採用的超級像素技術主要是在排列方式與以往的 OLED 存在區別。通過全 RGB 像素獨立排布的方式，克服 OLED 領域高 ppi 與低良率的弊端，讓每一粒子像素都能精准發光。每粒像素都有獨立的紅、綠、藍三色子像素，不再需要借用相鄰子像素。 因為屏幕排列方式的不同，所以即使屏幕解像度沒有2K高，但子像素數量達到 938萬，基本與2K同一水準，觀感接近。 除此之外，小米還在屏幕中採用國產新型紅色發光主材，發光效率達到全球頂尖的 82.1 cd/A，讓顯示效果更均衡。 小米集團總裁盧偉冰稱，「2K級的顯示效果，但功耗甚至低於1.5K」，全新的技術開闢了全新的顯示技術路線。 超級像素技術是小米和國產供應鏈聯合開發的技術，代表著國產 OLED 屏幕技術以及相關產業鏈的全面突破，讓顯示效果正式進入無損新時代。 前段時間小米17 Ultra 已經入網，型號為 2512BPNDAC，推測會在農曆新年Qooah.com ・ 1 天前
Harrods香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年11月限時額外高達7折/香港免運費/免費退貨/網購教學
Harrods是英國頂級大型百貨公司，有去過當地的朋友仔相信都會被其奢華的外觀吸引，氣勢十足！不過未必個個都可以去到門市入貨，令不少人都開始轉戰去Harrods網購，品質有保證之餘，款式又夠新、夠齊，而且很多產品的定價都比香港平一截，如果遇上減價就抵上加抵！Harrods現有正價貨品限時額外高達7折優惠，男女服飾、美妝、鞋款等都有平，減價區優惠更低至3折，今期值得入手Veja波鞋低至$558、Dior Advent Calendar限時9折優惠，Lemaire牛角袋減至$4,500！Yahoo購物為大家整合Harrods Promo Code、Harrods優惠碼，讓大家在Harrods HK以優惠價購物。即睇Harrods網購教學，免運費詳情與退貨教學，有時Harrods更會推出限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 5 小時前
雙11優惠2025｜SK-II限時低至半價！皇牌神仙水平近$1,200／人氣面膜官網價6折
想趁換季入手平靚正護膚品？最近Sasa莎莎香港網店推出雙11優惠2025，多款化妝品、護膚品、日用品等都有平，當中貴婦級護膚品牌SK-II更有限時低至半價優惠，不少皇牌產品以超抵價登場，包括最具代表性的「神仙水」及熱賣面膜組合等，對於一直想試SK-II的新用家，抑或想囤貨的忠實用家來講，今次Sasa莎莎雙11優惠絕對是大手入貨的好機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
10/31萬聖節「3星座財運爆發」！TOP1人脈帶來財富，別錯過手氣最旺這幾天！
萬聖節即將到來，你的財富也正在靠近！星座專家小孟老師點名3星座，在萬聖節前後將會有良好財運，想增加收入的人千萬要把握！姊妹淘 ・ 1 小時前
【Milksha】進蹤IG@milkshahk即減$5（31/10-07/11）
由即日起至11月7日，只要進蹤迷客夏IG（@milkshahk）即可享減$5優惠！另外，當日出Google Review/Threads更可以以原價買一送一，顧客可於到店前寫定Review/Threads，購買時出示以馬上享有優惠！YAHOO著數 ・ 2 小時前
Bigme HiBreak S 配備彩色 E Ink 顯示屏、支援 LTE 及 Android 14
隨著 E Ink 設備的興起，像 Onyx 的 Boox Palma 2 和 P6 Pro 等品牌不斷推出新產 […]TechRitual ・ 11 小時前
雙11優惠2025｜FRESH人氣紅茶精華比官網平近$200、潤色護唇膏多色選擇低至$1XX
香港終於迎來秋季天氣，早晚開始變得清涼，轉季天氣皮膚保養變得非常重要！Yahoo購物專員發現iHerb有不少抵買FRESH護膚品，同時iHerb最近推出雙11早鳥優惠，由即日起至11月1日凌晨1點，輸入指定優惠碼即可享全單78折優惠，用完優惠碼後不少FRESH護膚品都比官網平，如人氣紅茶精華比官網平近$200、轉季必備的潤色護唇膏更低至$196，而且多色選擇，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Samsung 的 Internet 手機瀏覽器現已支援 PC 平台
Samsung 正在將其網絡瀏覽器推向 Windows 電腦，目前在部分地區發佈了測試版。Samsung In […]TechRitual ・ 21 小時前