Amazon優惠｜Razer Kishi V3 手掣歷史新低，HK$680 購手遊最佳搭檔

大部分手機的尺寸都合用。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
各位手遊玩家，是否正缺一款好用的控制器配件？Razer 今年 6 月剛發的 Kishi V3 拉伸手掣最近第一次打出了比較可觀的折扣，目前它正在 Amazon 上以 US$87 的歷史新低價促銷，換算過來大約只要 HK$680，而且是免運費直送香港。如果係本地買，仲要貴過 Amazon 百幾蚊，好機會不容錯過喔！
Razer Kishi V3 拉伸手掣
Amazon 特價 US$87（約 HK$680，免運費直送香港）｜原價
US$100
👉 Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10
Razer Kishi V3 適用 iPhone 16、16 Pro、16 Pro Max、Samsung Galaxy S24 系列等主流尺寸的手機，搭配 USB-C 連接線亦可在電腦上直接或串流遊玩 AAA 大作。其重量為 175g，配備全尺寸 TMR 拇指搖桿，背面還設有雙滑鼠按鍵輔助操作。透過 Razer Nexus Game Launcher，玩家可以自訂控制功能和探索 iOS、Android 上的眾多遊戲。另外配件本身也支援 USB-C 過電充電，並有 3.5mm 音訊埠方便連接有線耳機。
Razer Kishi V3 拉伸手掣
Amazon 特價 US$87（約 HK$680，免運費直送香港）｜原價
US$100
