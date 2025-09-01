Amazon優惠｜Razer Kishi V3 手掣歷史新低，HK$680 購手遊最佳搭檔

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Razer Kishi V3 手掣歷史新低，HK$680 購手遊最佳搭檔

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

各位手遊玩家，是否正缺一款好用的控制器配件？Razer 今年 6 月剛發的 Kishi V3 拉伸手掣最近第一次打出了比較可觀的折扣，目前它正在 Amazon 上以 US$87 的歷史新低價促銷，換算過來大約只要 HK$680，而且是免運費直送香港。如果係本地買，仲要貴過 Amazon 百幾蚊，好機會不容錯過喔！

Razer Kishi V3 拉伸手掣

Amazon 特價 US$87（約 HK$680，免運費直送香港）｜原價 US$100

立即購買 免費試用 Prime 會員

👉 Prime Day 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10

Razer Kishi V3

Razer Kishi V3 適用 iPhone 16、16 Pro、16 Pro Max、Samsung Galaxy S24 系列等主流尺寸的手機，搭配 USB-C 連接線亦可在電腦上直接或串流遊玩 AAA 大作。其重量為 175g，配備全尺寸 TMR 拇指搖桿，背面還設有雙滑鼠按鍵輔助操作。透過 Razer Nexus Game Launcher，玩家可以自訂控制功能和探索 iOS、Android 上的眾多遊戲。另外配件本身也支援 USB-C 過電充電，並有 3.5mm 音訊埠方便連接有線耳機。

Razer Kishi V3 拉伸手掣

Amazon 特價 US$87（約 HK$680，免運費直送香港）｜原價 US$100

立即購買

更多優惠：

👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 WD_Black SN7100 SSD 歷史低價，HK$390 擴充掌機、筆電容量玩家必購

👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港

👉 M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦

👉 Shokz OpenFit 2 首降，HK$1,090 體驗好音質開放式耳機

👉 Alienware 18 Area-51 破底價，HK$23,000 入手 5080 電競強機平過本地一萬蚊

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk