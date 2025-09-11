鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
Amazon優惠｜Rode 第三代 Wireless Go 歷史新低，HK$1,550 入手 40 小時錄製無線咪
多彩外殼可選。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
想要創作但還欠一款好用的無線咪？知名品牌 Rode 頗受歡迎的第三代 Wireless Go 今天首次在 Amazon 上打出大幅折扣。目前它只要 US$199 便可買到，換算過來大約是 HK$1,550，而且免運費直送香港。
Rode Wireless Go III 無線咪
Amazon 特價 US$199（約 HK$1,550，免運費直送香港 ）｜原價 US
$299
👉 Amazon Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
👉 Amazon Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學
👉 Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10
Wireless Go III 支援 32-bit 浮點內錄且內建 32GB 儲存，可錄製超過 40 小時的內容。它基於 2.4GHz 傳輸，支援 128-bit 加密，能在 260 米視線範圍內提供「清晰穩定」的音訊。除此之外，裝置亦採用了智慧增益輔助技術且設有安全軌，可在直接錄製到相機時確保原始音訊安全可用。它適用於 RodeCaster Pro II、Rodecaster Video 等 Rode Series IV 裝置，同時「與相機、智能手機和電腦相容」。其機身上設有顯示電池資訊、音訊訊號電平的 LCD，外殼在經典黑、白色基礎上，也增加了多彩選項供消費者選擇。
Rode Wireless Go III 無線咪
Amazon 特價 US$199（約 HK$1,550，免運費直送香港 ）｜原價 US
$299
更多優惠：
👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
👉 Alienware 18 Area-51 破底價，HK$23,000 入手 5080 電競強機平過本地一萬蚊
👉 Samsung M8 智能顯示器勁減近 7 折！內建Netflix、YouTube 一鍵串流
👉 WD_Black C50 512GB 擴充卡歷史低價，HK$500 直送香港 Xbox 擴容無憂
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
蘋果漲價預示：2000美元iPhone時代即將到來
蘋果 (AAPL) 自 2017 年以來，首度調漲 iPhone pro 系列的起售價，彭博知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）表示，這也預示著：2000 美元 iPhone 的時代即將到來。鉅亨網 ・ 4 小時前
少了鏡頭更吸睛？iPhone Air或帶動換機潮
《路透》周三 (10 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克昨日在加州庫比提諾 (Cupertino) 總部發表 iPhone Air，這是蘋果史上最薄的手機，也是八年來 iPhone 系列最大的改版。市場原先預期反應平平，但分析鉅亨網 ・ 1 天前
蘋果八年來首次提高美國iPhone Pro售價
蘋果(AAPL)周二發布iPhone 17系列，部分型號售價如預期中提升，是公司自2017年以來首次提高美國iPhone Pro售價。AASTOCKS ・ 1 天前
AT&T行政總裁：若缺AI創新 蘋果恐難再掀換機潮
AT&T（T）行政總裁John Stankey認為，如果沒有重大的軟件創新 — 特別是人工智能 — 蘋果恐怕難以重現昔日轟動的銷售週期。Yahoo財經 ・ 5 小時前
Apple iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 懶人包｜規格、預訂日期、價錢全整理
Apple 已經正式發表一系列秋季新品：iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 和 iPhone 17，還有耳機 AirPods Pro 3，以及 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch SE 3。Yahoo Tech 為大家一文整理全部文章和重點資訊，包括規格、售價和預訂安排。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 13 小時前
蘋果推iPhone 17系列 歷來最輕最薄
蘋果(AAPL.US)周二舉行產品發布會，宣布推出iPhone 17系列新款手機，配備A19晶片，採用3納米晶片製程；且推出蘋果迄今最輕薄手機iPhone Air，均於本周五(12日)晚上8時接受預購，9月19日正式發售。於發布會後，蘋果股價最新急跌1.5%。 iPhone 17將配備更大的6.3吋螢幕，邊框更小，並增強了設備內建人工智慧功能；將提供五種顏色，包括薰衣草紫、霧藍、黑色、白色和鼠尾草綠，售價由799美元起，本港售價為6,899港元起。iPhone 17 Pro將採用鋁製外殼，且是迄今為止最好的相機系統，售價由1,099美元起，Pro Max售價則由1,199美元起，本港售價為9,399港元起。 蘋果表示，iPhone Air厚度為5.6毫米，並採用A19 Pro的晶片，提供白色、金色、黑色和天藍色四種顏色，售價由999美元起，本港售價為8,599港元起。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 1 天前
那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷
內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李嘉欣14歲兒子近況曝光 比媽媽高出大半個頭繼承父母優良基因
李嘉欣有著「最美港姐」之稱，今年6月55歲生日時於社交平台大曬多張生日派對美照，被指無論身材定係樣貌都完全睇唔出歲月痕跡。李嘉欣與富商許晉亨於2008年結婚，育有一名14歲兒子許建彤（Jayden），去年安排兒子Jayden入讀英國知名寄宿學校威靈頓公學，雖然一家三口分隔異地，但李嘉欣與許晉亨相當愛錫Jayden，除咗於去年開學時現身學校出席新生家長活動，佢哋一有時間就會飛過去陪囝囝，Jayden有長假期的話亦會從英國回港。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
加密資產｜獲虛擬資產交易牌照 馬雲再在香港金融界擴張 雲鋒金融股價一度升近四成
萬通保險母公司雲鋒金融集團（00376）宣布重要業務突破，旗下雲鋒證券成功獲得香港證監會批准，將現有第一類證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務。此消息刺激雲鋒金融大升28%，收報5.42元，盤中更曾高見5.95元，升逾40%，反映市場對其進軍加密貨幣領域的樂觀預期。BossMind ・ 1 天前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 13 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 7 小時前
高德：啟動逾10億人幣「煙火好店支持計劃」 「高德掃街榜」永不商業化
阿里-W(9988.HK)旗下高德地圖宣布推出全球首個基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，建立全新線下服務信用體系，兼且永不商業化。AASTOCKS ・ 1 天前
Lady Gaga VMAs給「小怪獸」的催淚感言：活出自己獨特的標誌，不要忘記夢想
2025 MTV音樂錄影帶大獎圓滿落幕，Lady Gaga 奪得年度歌手獎實至名歸，而她所分享的得獎感受，更是充滿勵志的正能量！Yahoo Style HK ・ 1 天前
高盛：蘋果新品定價令人意外 目標價維持266美元
高盛發表研究報告指，蘋果(AAPL)新發布的iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max外型變化符合預期，但儲存空間選項及定價令人意外，預期可支持產品平均售價持續增長，給予蘋果「買入」評級，維持目標價為266美元不變。AASTOCKS ・ 1 天前
馬斯克：人類智力處於停滯狀態 明年可能被AI超越
馬斯克對人工智慧做出大膽預測，認為 AI 最早可能在 2026 年超越任何單一人類的智力，到 2030 年甚至可能超過所有人類的總智力。鉅亨網 ・ 11 小時前