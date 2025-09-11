Amazon優惠｜Rode 第三代 Wireless Go 歷史新低，HK$1,550 入手 40 小時錄製無線咪

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Rode 第三代 Wireless Go 歷史新低，HK$1,550 入手 40 小時錄製無線咪

想要創作但還欠一款好用的無線咪？知名品牌 Rode 頗受歡迎的第三代 Wireless Go 今天首次在 Amazon 上打出大幅折扣。目前它只要 US$199 便可買到，換算過來大約是 HK$1,550，而且免運費直送香港。

Rode Wireless Go III 無線咪

Amazon 特價 US$199（約 HK$1,550，免運費直送香港 ）｜原價 US $299

Wireless Go III 支援 32-bit 浮點內錄且內建 32GB 儲存，可錄製超過 40 小時的內容。它基於 2.4GHz 傳輸，支援 128-bit 加密，能在 260 米視線範圍內提供「清晰穩定」的音訊。除此之外，裝置亦採用了智慧增益輔助技術且設有安全軌，可在直接錄製到相機時確保原始音訊安全可用。它適用於 RodeCaster Pro II、Rodecaster Video 等 Rode Series IV 裝置，同時「與相機、智能手機和電腦相容」。其機身上設有顯示電池資訊、音訊訊號電平的 LCD，外殼在經典黑、白色基礎上，也增加了多彩選項供消費者選擇。

