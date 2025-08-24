潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
Amazon優惠｜Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 新低價！低至 HK$1,020 返校季升級硬碟
1TB、2TB、4TB 都有折扣。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學
剛剛推出才幾個月的 Samsung 9100 PRO SSD 在返校季再次刷新歷史低價，1TB、2TB 和 4TB 型號目前最多打 64 折，特價分別低至 US$130、US$200 和 US$400。換算過來大約是 HK$1,020、HK$1,560、HK$3,130，而且全部都是免運費直送香港喔。
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$130（約 HK$1,020，免運費直送香港）｜原價
US$200
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$140（約 HK$1,100，免運費直送香港）｜原價
US$220
Amazon 優惠｜Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學
Prime Day 2025｜Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10
Samsung 9100 PRO 為 990 PRO 的後繼產品，它採用了 PCIe 5.0 介面，功耗比前代降低了 49%。其順序讀、寫速度分別高達 14,800MB/s 和 13,400MB/s，隨機讀、寫可達 2,200K IOPS 和 2,600K IOPS。
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$130（約 HK$1,020，免運費直送香港）｜原價
US$200
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$140（約 HK$1,100，免運費直送香港）｜原價
US$220
Samsung 9100 PRO SSD（2TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$200（約 HK$1,560，免運費直送香港）｜原價
US$300
Samsung 9100 PRO SSD（2TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$220（約 HK$1,720，免運費直送香港）｜原價
US$320
Samsung 9100 PRO SSD（4TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$400（約 HK$3,130，免運費直送香港）｜原價
US$550
Samsung 9100 PRO SSD（4TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$420（約 HK$3,280，免運費直送香港）｜原價
US$570
更多優惠：
👉 M3 iPad Air 返校季新低 75 折，HK$3,520 購輕辦公、娛樂優選平板
👉 79 折入手 Galaxy Book5 Pro 360，Samsung 手機最夾！學生上堂好啱用
👉 AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機
👉 AirPods 4 近期好價，HK$770 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
👉 Samsung 新款 M8 顯示器返校季大促，HK$3,920 平過香港千蚊購 32 吋 4K 智能螢幕
👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
