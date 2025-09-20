Amazon優惠｜Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史低價！HK$1,010 升級高速硬碟

C朗官方旗艦店 全球首間落戶香港
1TB、2TB、4TB 都有折扣。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
剛剛推出才幾個月的 Samsung 9100 PRO SSD 在 Prime Big Deal Days 前夕再次刷新歷史低價，1TB、2TB 和 4TB 型號目前最多打 64 折，特價分別低至 US$130、US$200 和 US$400。換算過來大約是 HK$1,010、HK$1,560、HK$3,110，而且全部都是免運費直送香港喔。
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）｜原價
US$200
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$140（約 HK$1,090，免運費直送香港）｜原價
US$220
Samsung 9100 PRO 為 990 PRO 的後繼產品，它採用了 PCIe 5.0 介面，功耗比前代降低了 49%。其順序讀、寫速度分別高達 14,800MB/s 和 13,400MB/s，隨機讀、寫可達 2,200K IOPS 和 2,600K IOPS。
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$130（約 HK$1,020，免運費直送香港）｜原價
US$200
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$140（約 HK$1,090，免運費直送香港）｜原價
US$220
Samsung 9100 PRO SSD（2TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$200（約 HK$1,560，免運費直送香港）｜原價
US$300
Samsung 9100 PRO SSD（2TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$220（約 HK$1,710，免運費直送香港）｜原價
US$320
Samsung 9100 PRO SSD（4TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$400（約 HK$3,110，免運費直送香港）｜原價
US$550
Samsung 9100 PRO SSD（4TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$412（約 HK$3,200，免運費直送香港）｜原價
US$570
