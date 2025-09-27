利物浦打擊黃牛黨 兩年關閉 14.5 萬帳戶
Amazon優惠｜Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟
1TB、2TB、4TB 都有折扣。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
👉 Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學
剛剛推出才幾個月的 Samsung 9100 PRO SSD 在 Prime Big Deal Days 前夕再次刷新歷史低價，1TB、2TB 和 4TB 型號目前最多打 63 折，特價分別低至 US$126、US$200 和 US$399。換算過來大約是 HK$980、HK$1,550、HK$3,100，而且全部都是免運費直送香港喔。
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$126（約 HK$980，免運費直送香港）｜原價
US$200
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$140（約 HK$1,090，免運費直送香港）｜原價
US$220
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Samsung 9100 PRO 為 990 PRO 的後繼產品，它採用了 PCIe 5.0 介面，功耗比前代降低了 49%。其順序讀、寫速度分別高達 14,800MB/s 和 13,400MB/s，隨機讀、寫可達 2,200K IOPS 和 2,600K IOPS。
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$130（約 HK$1,020，免運費直送香港）｜原價
US$200
Samsung 9100 PRO SSD（1TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$140（約 HK$1,090，免運費直送香港）｜原價
US$220
Samsung 9100 PRO SSD（2TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$200（約 HK$1,550，免運費直送香港）｜原價
US$300
Samsung 9100 PRO SSD（2TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$220（約 HK$1,710，免運費直送香港）｜原價
US$320
Samsung 9100 PRO SSD（4TB 無散熱片）
Amazon 特價 US$398（約 HK$3,100，免運費直送香港）｜原價
US$550
Samsung 9100 PRO SSD（4TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$420（約 HK$3,270，免運費直送香港）｜原價
US$570
更多優惠：
👉 Sanrio 粉絲注意！iPhone 17 正版手機殼全員集合（Kuromi、Cinnamonroll、Hello Kitty…)
👉 Oral-B iO 系列勁減高達五五折，智能護理低見 HK$466
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 87 折入手 Philips Sonicare 9900 電動牙刷，SenseIQ 智能護齒，深度潔淨刷牙體驗！
👉 Chiikawa × iPhone 17、17 Pro 保護殼登場！小八、兔兔，全部角色可愛到犯規！
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
戲院優惠2025｜10.1半價睇好戲 9.26中午12點開賣！一文睇清半價戲飛優惠詳情、各戲院院線優惠＋購票連結
10月1日就是國慶日，有不少十一國慶優惠，當中有「10.1半價睇好戲」活動，並將在9月26日中午12點開賣，全港52間戲院可以半價買戲飛！此外，Yahoo著數專員為大家整合香港各區連鎖戲院優惠和位置，當中包括有信用卡戲票買一送一優惠、各大連鎖院線會員優惠，即睇最新戲院優惠整合！YAHOO著數 ・ 1 天前
iHerb寵物用品排行榜Top 10！最平低至$54入手／貓狗專用魚油／狗仔牙膏都有平（附全單71折優惠碼）
寵物店的東西五花八門，常常讓人眼花撩亂，不知道如何選擇。今次Yahoo購物專員盤點iHerb寵物用品暢銷榜單前10名，讓大家參考一下各位「鏟屎官」都在入手什麼東西？網購平台iHerb不止有營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，更有超過800款寵物用品供大家選擇，從寵物營養品、寵物食品零食，到寵物玩具，關於毛孩的產品應有盡有，同時還有iHerb29週年慶優惠，限時全單71折！不過也要提提大家，在入手之前先花時間了解成分，對Supplement有疑惑可以先去詢問獸醫的意見。Yahoo Food ・ 1 天前
【惠康】買4支牙齦適牙膏 即送總值$216禮品（即日起至02/10）
今期惠康有豐富禮品優惠，買桂格穀物早餐產品滿$43，即送總值$43豐富禮品；買全線佳能產品滿$98，即送總值$78豐富禮品；買4支牙齦適精選單支裝牙膏，即送總值$216豐富禮品！YAHOO著數 ・ 1 天前
【百佳】每口佳團圓 買7支舒適達牙膏送總值$390.7禮品（即日起至02/10）
百佳精選中秋過節產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有金象牌頂上茉莉香米8公斤裝 $94.9/包，買李錦記罐頭鮑魚產品(280克或以上)滿$98即送總值$36.7禮品，買7支舒適達修復保護/ 抗敏護齦/ 速效抗敏/ 全方位保護100克單支裝牙膏即送總值$390.7禮品，買啤酒滿$120送IF椰青水350毫升4支裝，買2件樂事薯條/ 樂事X百佳/ 多樂脆X百佳/ Cheetos/ Ruffles零食送1支維他無糖冷泡茶飲品860毫升，買卡樂B零食產品滿$50送卡樂B宅卡B BBQ味薯條85克！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【adidas】指定產品買二送一（即日起至08/10）
由即日起至10月8日，adidas香港官方網上商店進行Golden Sale，指定產品買二送一；adiClub 會員購物滿$1,200更額外可享9折優惠！YAHOO著數 ・ 22 小時前
【屈臣氏】黃金節激賞 指定分店買滿$888即減$100（26/09-08/10）
屈臣氏推出黃金節激賞優惠，由即日起至10月8日，於34間指定店舖消費滿$888即減$100，於7間指定店舖消費滿$1,488即送20吋行李箱(價值$399，限量200件)！同時仲有多款人氣健康補給，虎標鎮痛藥布(清涼) (27片裝) $126/件、撒隆巴斯鎮痛膏布80片裝 $80/件、黃道益活絡油 50毫升 $299/4件、京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏便利裝 (10包) $78/2件、精選OLAY勝肽系列產品 $299/件、JM SOLUTION THE EFFECT 面膜10片買1送1、精選NEUTROGENA產品買1送1！YAHOO著數 ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜超前部署！58折入手，香港輕奢珠寶品牌MONI HK Jewellery限量版Glitter Party禮盒
距離聖誕節還有三個月左右，已經有品牌在推出聖誕倒數月曆禮盒！除了外國美妝品牌會推出之外，近年都多了很多品牌會湊上熱潮，其中來自本地的輕奢珠寶品牌MONI HK Jewellery就推出限量版Glitter Party聖誕倒數月曆禮盒，以低過6折價位入手閃令令首飾，來看看這次的聖誕倒數月曆禮盒吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
愛狗VS怕狗｜教你查閱大廈是否寵物友善
新一期《施政報告》宣布放寬《食物業規例》，推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標籤，標示顧客可攜帶狗隻進入，結束實施逾30年的「食肆限狗令」。消息一出，立即在社交媒體掀起「愛狗」人士與「怕狗」人士的爭論。食肆、公園以至住宅樓宇應否容許狗隻進入、狗隻會否引致衛生和噪音問題、個別狗主有欠缺公德心等問題，都成為市民關注的焦點。28Hse.com ・ 18 小時前
白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」
港鐵東鐵綫白石角站周邊規劃發展方案的9月「死線」將至，惟目前仍未有規劃方案的消息。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵(00066.HK)商討發展細節，並細化工程方案，現時仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。AASTOCKS ・ 1 天前
荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接
市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。am730 ・ 21 小時前
71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光 八両仔顏值升級網民讚靚仔
被指是「周星馳御用綠葉」的71歲藝人八両金（真名葉競生），早前被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，又指他患癌，八両金當時已立即否認Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 1 天前
「青蘋果綠」很難駕馭？學GD機場穿搭，用一件CHANEL深藍冷外套變身「貴族校園Boy」
向來走在時尚最前沿的權志龍（G-Dragon），近期機場造型再度引發討論！他以超搶眼的青綠色長褲搭配多款CHANEL單品，完美示範如何將大膽色彩與高端精品融合，輕鬆撐起高級感！這次造型中，從細節配飾到重點單品，處處藏有驚喜，馬上拆解哪些單品有望成為下季熱門！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《業績》新世界(00017.HK)年度持續經營業務股東應佔虧損擴至163億元
新世界發展(00017.HK)公布截至今年6月底止全年業績，來自持續經營業務應佔股東虧損擴大至163.01億元，上年同期蝕118.06億元；來自持續經營業務的每股虧損6.82元。不派息。AASTOCKS ・ 20 小時前
凱特王妃愛用「護唇油」是這個品牌，長效保濕零唇紋！71折起入手好用護唇油
說到護膚大多人第一時間會想起潤唇膏，其實近年最受追捧的秘密武器是能同時兼顧妝感與保護的護唇油。它不僅能修護乾燥、撫平唇紋，還能在唇上留下一層若有似無的光澤，讓妝感顯得格外高級！Yahoo Style HK ・ 1 天前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳死因 微博出手整頓 後援會「緊急救援」：讓粉絲有個家
內地男星于朦朧早前墮樓身亡，雖然官方經調查後公布「排除刑事案件」，不過網上依然充斥著「被潛規則」、「被墮樓」，甚至「被剖腹」等各種傳聞，日前，微博出手整頓10萬多條違規內容，于朦朧微博後援會更被要求限時內清理違規內容，否則「超話」（粉絲社群）將被關閉。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳綺貞怎麼可能已經50歲？音樂節上露出小蠻腰，在生病後就研究飲食養生：學煮食令我不再當方型西瓜
陳綺貞怎麼還是那個樣子？日前出席鄂州銀河左岸音樂節的陳綺貞，穿著粉紅色蕾絲邊的露腰上衣，露出沒半點贅肉的肚子，充滿少女味的程度，令人幾乎忘掉了陳綺貞今年剛過了五十歲生日。快來跟這位凍齡歌姬學習，除了音樂使人年輕以外，背後是對護膚和飲食的擇善固執。Yahoo Style HK ・ 1 天前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 1 天前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前