Amazon優惠｜Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

👉 Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學

剛剛推出才幾個月的 Samsung 9100 PRO SSD 在 Prime Big Deal Days 前夕再次刷新歷史低價，1TB、2TB 和 4TB 型號目前最多打 63 折，特價分別低至 US$126、US$200 和 US$399。換算過來大約是 HK$980、HK$1,550、HK$3,100，而且全部都是免運費直送香港喔。

Samsung 9100 PRO SSD（1TB 無散熱片）

Amazon 特價 US$126（約 HK$980，免運費直送香港）｜原價 US$200

立即購買

Samsung 9100 PRO SSD（1TB 含散熱片）

Amazon 特價 US$140（約 HK$1,090，免運費直送香港）｜原價 US$220

立即購買 按此加入 Prime 會員

廣告 廣告

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Samsung 9100 PRO 為 990 PRO 的後繼產品，它採用了 PCIe 5.0 介面，功耗比前代降低了 49%。其順序讀、寫速度分別高達 14,800MB/s 和 13,400MB/s，隨機讀、寫可達 2,200K IOPS 和 2,600K IOPS。

Samsung 9100 PRO SSD（1TB 無散熱片）

Amazon 特價 US$130（約 HK$1,020，免運費直送香港）｜原價 US$200

立即購買

Samsung 9100 PRO SSD（1TB 含散熱片）

Amazon 特價 US$140（約 HK$1,090，免運費直送香港）｜原價 US$220

立即購買

Samsung 9100 PRO SSD（2TB 無散熱片）

Amazon 特價 US$200（約 HK$1,550，免運費直送香港）｜原價 US$300

立即購買

Samsung 9100 PRO SSD（2TB 含散熱片）

Amazon 特價 US$220（約 HK$1,710，免運費直送香港）｜原價 US$320

立即購買

Samsung 9100 PRO SSD（4TB 無散熱片）

Amazon 特價 US$398（約 HK$3,100，免運費直送香港）｜原價 US$550

立即購買

Samsung 9100 PRO SSD（4TB 含散熱片）

Amazon 特價 US$420（約 HK$3,270，免運費直送香港）｜原價 US$570

立即購買

更多優惠：

👉 Sanrio 粉絲注意！iPhone 17 正版手機殼全員集合（Kuromi、Cinnamonroll、Hello Kitty…)

👉 Oral-B iO 系列勁減高達五五折，智能護理低見 HK$466

👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手

👉 87 折入手 Philips Sonicare 9900 電動牙刷，SenseIQ 智能護齒，深度潔淨刷牙體驗！

👉 Chiikawa × iPhone 17、17 Pro 保護殼登場！小八、兔兔，全部角色可愛到犯規！

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk