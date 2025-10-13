Amazon優惠｜Samsung 990 EVO 2TB SSD 破底價，低至 HK$470 免運費直送香港

不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
支援 PCIe 4.0、5.0 升級無難度！
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
Prime Big Deal Days 過後沒多久 Samsung 入門級 SSD 990 Evo 再創歷史新低！目前 1TB 型號僅需 US$60 即可入手。換算過來大約 HK$470，而且免運費直送香港。這款硬碟提供最高 5,000MB/s 連續讀取速度和 4,200MB/s 連續寫入速度，亦同時支援 PCIe Gen 4x4 或 Gen 5x2 M.2 插槽。除了可以滿足現時支援 PCIe 4.0 M.2 插槽的 PC 需求，在升級時亦可以把資料直接裝進新電腦當中。
Samsung 990 EVO SSD（1TB）
Amazon 特價 US$60（約 HK$470，免運費直送香港）｜原價 US$105
US177
Samsung 990 EVO SSD（1TB）
Amazon 特價 US$60（約 HK$470，免運費直送香港）｜原價
US105
Samsung 990 EVO SSD（2TB）
Amazon 特價 US$127（約 HK$990，免運費直送香港）｜原價 US$177
US177
