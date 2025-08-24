潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
趁著返校季升級硬碟。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
👉 Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學
返校季正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。1TB 版本只要 US$65 即可購入，換算過來約為 HK$510 還是免運費直送香港。另外 2TB 和 4TB 型號也降到了 US$120 和 US$237，約合 HK$940 和 HK$1,850 也都是近期好價了。
Samsung 990 EVO Plus SSD（1TB）
Amazon 特價 US$65（約 HK$510，免運費直送香港）｜原價
US$110
👉 Amazon 優惠｜Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
👉 Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學
👉 Prime Day 2025｜Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10
Samsung 990 EVO Plus 採用 PCIe Gen4 x 4 介面，外型規格是 M.2 2280。其連續讀取、寫入速度分別可達到 7,250MB/s 和 6,300MB/s，隨機讀、寫則為 1,000K IOPS 和 1,350K IOPS。硬碟的耐寫度達到 1200TBW，廠方也提供了配套軟體方便用家保護、管理資料。
Samsung 990 EVO Plus SSD（1TB）
Amazon 特價 US$65（約 HK$510，免運費直送香港）｜原價
US$110
Samsung 990 EVO Plus SSD（2TB）
Amazon Prime 會員特價 US$120（約 HK$940，免運費直送香港）｜原價
US$185
Samsung 990 EVO Plus SSD（4TB）
Amazon 特價 US$237（約 HK$1,850，免運費直送香港）｜原價
US$345
更多優惠：
👉 M3 iPad Air 返校季新低 75 折，HK$3,520 購輕辦公、娛樂優選平板
👉 79 折入手 Galaxy Book5 Pro 360，Samsung 手機最夾！學生上堂好啱用
👉 AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機
👉 AirPods 4 近期好價，HK$770 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
👉 Samsung 新款 M8 顯示器返校季大促，HK$3,920 平過香港千蚊購 32 吋 4K 智能螢幕
👉 Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 新低價！低至 HK$1,020 返校季升級硬碟
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
沙特超級盃香港站決賽 球迷盼睹C朗風采
【Now新聞台】沙特超級盃香港站今晚在大球場上演決賽。 下午六時許，大批球迷穿著所支持的球隊球衣入場，部分人手持隊旗等應援物品，賽事八時開賽，由C朗拿度領軍的艾拿素迎戰吉達艾阿希里，今屆沙特超級盃有4支沙特球隊參賽，日前上演四強賽，勝出球隊晉身決賽。有球迷為一睹心愛球星風采再次入場。球迷吳先生：「也不知道他後面會不會再來中國，所以這次不留遺憾。(期待他今天的表現如何？)期待他今天發揮出水平就夠。」球迷宋先生：「我兒子的偶像C朗拿度的球隊。(為甚麼會支持他？)因為C朗拿度整個人比較自律，給年輕人加以鼓勵，小孩子要向他學習。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
Google 向 180 多個國家推出 AI Mode，未來可以幫你直接訂檯、買門票
Google 將搜尋中的 AI Mode 擴展至 180 多個國家可使用，而美國的「Ultra」訂閱戶更可以用到 AI Agent 功能。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
美國關稅新政衝擊！印度、法國、義大利等多國郵政暫停寄送包裹至美國
美國總統川普宣布 8 月 29 日起取消 800 美元以下包裹免稅，多國郵政如印度、法國、義大利、西班牙、瑞典及挪威已陸續暫停寄送包裹至美國，僅信件及小額禮品仍可寄遞。全球郵政業者要求美方澄清細節，跨境電商恐受衝擊。鉅亨網 ・ 14 小時前
麒麟 9030 將有 20% 提升，HUAWEI Mate 80系列又飲頭啖湯
文章來源：Qooah.com 今年下半年，手機市場將迎來一批競品，小米、Apple 等品牌都將發佈旗艦機型。在這一批競品中，HUAWEI Mate 80 系列成為大眾高度關注的機型。多方消息顯示，該系列不僅將引入全新散熱等系統級創新，更大概率還會搭載新一代自研 Kirin 處理器，在性能方面實現優化升級。HUAWEI 計劃於第四季度推出 Mate 80系列，其處理器有機會搭載命名為 Kirin 9030 的新處理器。雖然具體命名尚未官宣，但性能相比上一代預計提升20%左右。 目前 HUAWEI Pura 80 系列使用的 Kirin 9020 處理器仍採用與 Mate 70系列同代的規格。根據發佈會上公佈的數據，Pura 80 整機性能比搭載 Kirin 9010 的 Pura 70 Pro+ 高出36%，流暢度提升47%。而從結構來看，Kirin 9020 延續了「1+3+4」核心設計，集成高性能 GPU。 目前 Kirin 處理器仍採用 7nm 製程，5nm 工藝尚未大規模投入使用。未來的處理器將沿K9020/9030/9040的路徑持續推進。因此，Kirin 9030 有望在延續Qooah.com ・ 4 小時前
陳茂波：本港往來利雅得航班有空間增加 加緊推進當地開設經貿辦
香港大球場昨晚上演沙特超級盃決賽，主持頒獎禮的財政司司長陳茂波表示，三萬名觀眾當中不少是專程來的旅客。他說，香港和中東人員往來愈趨頻繁，去年來自海灣地區國家的訪港旅客人數按年增加七成，今年首七個月再增加超過一半。去年10月復航、來往香港與利雅得的直航航班經常客滿，有增加班次的空間。 陳茂波在網誌提到，香港與海灣地區的雙邊貿易總額去年達到1500億港元，過去五年年均增長約11%，香港更是阿聯酋的第七大貿易夥伴。政府正加緊推進在沙特利雅得開設經貿辦的工作，進一步促進香港跟中東和北非之間的經貿和文化關係。 陳茂波說，特區政府一直加大力度深化與中東的合作。他去年率領了過百人的金融、創科代表團訪問沙特，見證了兩地簽訂多個金融、創科領域的合作項目和備忘錄。至今，兩隻追蹤沙特市場的交易所買賣基金（ETF）已在港交所上市，而兩隻追蹤港股的ETF亦在沙特交易所上市，是兩地資金融通的標誌。截至上周，兩隻港股ETF合共市值超過160億港元，自上市以來升了約三成。他說，最近多隻在港上市集資的新股，都有來自中東的資金作為基石投資者，投資金額均過億美元，反映港股正吸納更多元的新資金。 陳茂波又指出，香港跟中亞的聯香港電台-港聞 ・ 20 小時前
海關因應多支外隊來港採取行動檢900多件冒牌球衣拘捕6人
因應近日有多支海外球隊來港比賽，海關採取特別行動，檢獲900多件冒牌球衣，拘捕6人。 海關版權及商標調查科高級督察吳家俊表示，7月下旬在啟德體育園舉行「香港足球盛會」和本周在香港大球場舉行「沙特超級盃」期間，留意到有不法份子在會場附近售賣冒牌物品圖利，於是採取執法行動，先後在7月26、31日及8月19、20日，分別在啟德主場館和大球場附近掃蕩流動小販，共檢獲1200件懷疑冒牌物品、市值約21萬元，當中包括900多件懷疑冒牌球衣，共拘捕1男5女，齡介乎30至53歲，他們涉嫌觸犯《商品說明條例》，海關不排除有更多人被捕。 吳家俊說，檢獲的冒牌球衣都是訪港球星所屬國家隊或球會球衣，包括阿仙奴、利物浦、熱刺，以及葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度的國家隊和艾納斯球會球衣。每件冒牌球衣售價約200元，是正版貨的三分一價錢，仿真度高，足以蒙混消費者。部分冒牌球衣更已預先印好球星名字及球員號碼，方便可以立即穿著入場。 海關說，暫時未見有組織經營販賣冒牌球衣的跡象，但重申會在今日的沙特超級盃及未來的國際體育盛事期間，加強巡邏嚴厲執法，並與商標持有人保持緊密聯繫，打擊各類型冒牌侵權活動。香港電台-港聞 ・ 1 天前
【電腦節優惠】$850 買到 4G 平板＋電話？Teclast T50 Mini 試用感受
你有無諗過，一部細細部、價錢又唔貴嘅平板，可以同時做電話用？而家唔使再諗，因為台電 Teclast T50 Mini 就係一個新選擇！今次我就同大家開箱，睇下呢部 8.7 吋小平板，究竟有咩吸引之處。Mobile Magazine ・ 1 天前
元朗被遺棄兩狗相依為命 近年屢被投訴急需尋家
【動物專訊】元朗山下村兩隻約10歲的狗狗「毛毛」和「牛牛」，均有被人遺棄的慘痛經歷，兩狗自此相依為命，亦幸運地有熱心村民餵他們。然而，近年有人向漁護署投訴兩狗追單車，漁護署亦曾派人捕捉他們。這幾年一直關顧兩狗的熱心市民Tracy表示，希望盡快幫兩狗找到領養家庭，不用再過隨時被人追捕的生活。她又表示，希望好心人能同時領養兩狗，「之前試過帶走一隻，結果兩隻狗都不肯吃東西。」 Tracy表示，狗仔牛牛和狗女毛毛在村中一直一起生活，「兩隻狗都有晶片和狗牌，聽村民講分別來自不同的主人，但一個已移民，另一個已不知所蹤，很久以前，兩隻狗便被人遺棄在村中。」 兩狗在村中原本相安無事，但近年卻多次被人投訴追單車，結果引來漁護署派人捕捉他們，Tracy說：「估計投訴人可能是南亞裔人士，因為每逢夜晚都有班南亞裔人士踩單車前來，而兩隻狗只是會針對他們的單車，相信因此被人投訴。」 她坦言，希望能夠盡快幫兩狗找到領養家庭，不用再擔心被漁護署捕捉。金色長毛狗女「毛毛」已經絕育，性格慢熱和文靜，比較細膽，但相熟後會十分「嗲」，而黑白色短毛狗仔「牛牛」則未絕育，性格十分熱情，而且很有義氣，會保護村民。她希望領養人能夠一香港動物報 ・ 18 小時前
沙特超級盃決賽落幕 陳茂波與C朗握手 親揭賽事選址香港之謎
香港大球場昨晚(23日)上演沙特超級盃決賽，財政司長陳茂波在今日(24日)的網誌中回顧精彩賽事。他表示，此項賽事首次在東亞舉辦，選址香港實在別具意義。陳茂波指，沙特主辦機構的客人告訴他，他們考慮的不僅是香港國際化的特點，更是香港在粵港澳大灣區以至整個中國和亞洲的角色和地位。am730 ・ 18 小時前
【Pepper Lunch】鐵板餐點週末堂食95折（即日起至31/08）
Pepper Lunch一連兩個週末帶嚟暑假尾聲優惠，只要購買主餐牌任何鐵板餐點，即享95折優惠！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【屈臣氏】一日限定火熱搶 50惠天然海藻染髮護髮膏 $119/件（只限23/08）
屈臣氏精選護膚好物以火熱價發售，50惠天然海藻染髮護髮膏 150克 $119/件、50惠養潤育髮精華素 EX 160毫升 $259/件PC、龍瀛大和骨通60粒買5送1！YAHOO著數 ・ 1 天前
艾納斯與吉達艾阿里爭奪沙特超級盃冠軍 賽事於於大球場展開
沙特超級盃決賽今晚8時在香港大球場上演，由兩支沙特阿拉伯聯賽隊伍，艾納斯與吉達艾阿里對壘。港台電視32台直播賽事。 艾納斯球星基斯坦奴朗拿度，以及他的葡萄牙隊友祖奧菲歷斯正選上陣，前利物浦球星文尼就因為上仗領紅牌，今仗要停賽。吉達艾阿里的球星、英格蘭國家隊射手艾雲東尼亦正選上陣。 觀眾席上，不少球迷都穿著艾納斯的主場黃色球衣，以及葡萄牙的主場紅色球衣。 現年40歲的C朗拿度，於2023年轉投艾納斯，但加盟至今仍未為球會贏得錦標，若今晚獲勝，將會是他轉戰沙特後首個正式冠軍。香港電台-港聞 ・ 1 天前
香港政府拒絕續發彭博記者工作簽證
（法新社香港23日電） 彭博（Bloomberg News）駐香港記者鍾碧琪（Rebecca Choong Wilkins）今天表示，她必須離開香港。香港外國記者俱樂部透露，港府拒絕續發工作簽證給鍾碧琪。法新社 ・ 1 天前
HUAWEI Watch GT 6 系列智能手錶確認於 9 月 19 日巴黎登場!
備受全球智能穿戴裝置用家期待的 HUAWEI Watch GT 6 系列，其發佈日期終於獲得官方確認！ HUAWEI 近日於社交平台 X上正式公佈，將於歐洲時間 9 月 19 日在法國巴黎發佈。Mobile Magazine ・ 1 天前
【TASTE x FRESH】淘大商場店 買滿$200全單9折（23/08-24/08）
淘大商場TASTE X FRESH進行夏日啟幕祭，今日同聽日到淘大商場TASTE X FRESH新鮮生活分店，買滿 $200，就可以享有全單9折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（23/08-27/08）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，麵之砂押即食拉麵多款口味 $32.9/2件、Trilezy水果乾 $26.9/3件、Cleanwrap卡通密實袋(小) $14.9/件、Weidmann威德曼小麥白啤酒 $21.9/3件、Cleanwrap卡通密實袋(大) $19.9/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
接連有遊客在馬爾代夫溺亡 華使館提醒注意安全
【on.cc東網專訊】中國駐馬爾代夫大使館上周六（23日）發文提醒，近期接連發生中國遊客在馬爾代夫不幸溺亡案件，前往當地的中國旅客應把人身安全放在首位，選擇適合自己身體狀況、年齡的涉水活動。on.cc 東網 ・ 19 小時前
【U士多】出血震撼價 風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒（即日起至04/09）
U士多全線分店震撼出血大優惠持續進行中，今期推介有雀巢早餐脆片School Pack或雀巢早餐脆片系列 $18/件、風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒、利是芝士夾心餅增量裝12件裝 $11.9/件、牛奶搭檔牛乳蛋糕或黃油蛋糕 $25/2件、蒟蒻果凍12粒裝 $12/包、固力果百力滋餅乾條8小包裝 $13.9/袋、美丹奶鹽原味梳打餅乾/黑胡椒梳打餅乾/芝士梳打餅乾 $12/袋、水仙花牌五香肉丁 $11.9/罐、梅林牌午餐肉 $9.9/罐、珠江橋牌豆豉鯪魚 $19.9/罐、梅林牌回鍋肉 $10.9/罐、超力銀絲米粉4片家庭裝 $9.9/包、華威八寶坊各款八寶粥 $4罐、勝獅梳打水玻璃樽裝 $3罐、藍冰啤酒巨罐四罐裝 $18.9/排。另外，於U士多任何消費即可加$9.9加購維他冷泡茶系列飲品6包裝一排或加$99.8加購獅球嘜花生油900毫升優惠4枝裝！YAHOO著數 ・ 1 天前
沙特超級盃決賽今晚上演 部份球迷抵達大球場等候入場
沙特超級盃決賽今晚8時在香港大球場上演，由兩支沙特阿拉伯聯賽隊伍對壘，葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度率領的「艾納斯」將會再次登場，對戰「吉達艾阿里」。港台電視32台將會直播賽事。 下午約5時，已有近百名球迷到場等候入場，不少球迷都穿上印有C朗拿度名字的葡萄牙國家隊或艾納斯的球衣。 有球迷說，為觀看C朗拿度比賽，今日中午特地由深圳來港，先到C朗拿度在尖沙咀的博物館購買紀念品，期待今晚見到他上陣，更希望能夠跟他合照和獲得簽名。亦有內地球迷說，支持C朗拿度已有20多年，今次來港除了看比賽，亦會順道在港旅遊5天。 今屆沙特超級盃有4支沙特球隊參賽，上場四強戰「艾納斯」2:1擊敗「伊蒂哈德」；「吉達艾阿里」5:1大勝「艾卡迪沙」。 現年40歲的C朗拿度，於2023年轉投艾納斯，但加盟至今仍未為球會贏得錦標，若今晚獲勝，將會是他轉戰沙特後首個正式冠軍。香港電台-港聞 ・ 1 天前
Apple 擬增強企業 AI 支持超越 ChatGPT
根據 TechCrunch 的報導，Apple 正在為其即將推出的 iOS 26 更新增加對企業帳戶的支援，這 […]TechRitual ・ 19 小時前