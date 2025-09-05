Amazon優惠｜Samsung 990 Pro SSD 近期好價，HK$2,110 享 4TB 直送到港擴充 PS5 容量必備

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung 990 Pro SSD 歷史低價，HK$2,110 享 4TB 直送到港擴充 PS5 容量必備

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

打算給 PS5 擴充容量的玩家趕緊看過來！市面上最熱門的主機 SSD 之一 Samsung 990 Pro 正在 Amazon 上以好價促銷。不含散熱片的 1TB、2TB 和 4TB 版本售價分別為 US$90（約 HK$700）、US$150（約 HK$1,170）和 US$270（約 HK$2,110），其中 4TB 達到歷史低價，而且全都是免運費直送香港喔。

Samsung 990 Pro 不含散熱片（4TB）

Amazon 特價 US$270（約 HK$2,110，免運費直送香港）｜原價 US$480

立即免費試用 Prime 會員

Samsung 990 Pro 能提供 7,480MB/s 和 6,900MB/s 的讀寫速度，接近 PCIe 4.0 介面的理論最高值 8,000MB/s。它非常適合用來為 PS5 增加儲存空間，稍有點遺憾的就是它最高只有 4TB，沒有 8TB 無法一步到位。

Samsung 990 Pro 不含散熱片（1TB）

Amazon 特價 US$90（約 HK$700，免運費直送香港）｜原價 US$175

立即購買

Samsung 990 Pro 不含散熱片（2TB）

Amazon 特價 US$160（約 HK$1,250，免運費直送香港）｜原價 US$265

立即購買

Samsung 990 Pro 不含散熱片（4TB）

Amazon 特價 US$270（約 HK$2,110，免運費直送香港）｜原價 US$480

立即購買

另外含散熱片的 990 Pro 也有不同程度的優惠，有需要的朋友也可以考慮一下。

Samsung 990 Pro 含散熱片（1TB）

Amazon 特價 US$110（約 HK$860，免運費直送香港）｜原價 US$160

立即購買

Samsung 990 Pro 含散熱片（2TB）

Amazon 特價 US$160（約 HK$1,250，免運費直送香港）｜原價 US$250

立即購買

Samsung 990 Pro 含散熱片（4TB）

Amazon 特價 US$270（約 HK$2,110，免運費直送香港）｜原價 US$465

立即購買

