潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
Amazon優惠｜Samsung 990 Pro SSD 近期好價，HK$2,190 享 4TB 直送到港擴充 PS5 容量必備
不管是含散熱片還是不含散熱片的版本都有優惠。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學
打算給 PS5 擴充容量的玩家趕緊看過來！市面上最熱門的主機 SSD 之一 Samsung 990 Pro 正在 Amazon 上以好價促銷。不含散熱片的 1TB、2TB 和 4TB 版本售價分別為 US$90（約 HK$700）、US$150（約 HK$1,170）和 US$270（約 HK$2,110），其中 4TB 達到歷史低價，而且全都是免運費直送香港喔。
Samsung 990 Pro 不含散熱片（4TB）
Amazon Prime 會員特價 US$270（約 HK$2,110，免運費直送香港）｜原價
US$480
👉 Amazon 優惠｜Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
👉 Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學
👉 Prime Day 2025｜Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10
Samsung 990 Pro 能提供 7,480MB/s 和 6,900MB/s 的讀寫速度，接近 PCIe 4.0 介面的理論最高值 8,000MB/s。它非常適合用來為 PS5 增加儲存空間，稍有點遺憾的就是它最高只有 4TB，沒有 8TB 無法一步到位。
Samsung 990 Pro 不含散熱片（1TB）
Amazon Prime 會員特價 US$90（約 HK$700，免運費直送香港）｜原價
US$175
Samsung 990 Pro 不含散熱片（2TB）
Amazon 特價 US$150（約 HK$1,170，免運費直送香港）｜原價
US$265
Samsung 990 Pro 不含散熱片（4TB）
Amazon Prime 會員特價 US$270（約 HK$2,110，免運費直送香港）｜原價
US$480
另外含散熱片的 990 Pro 也有不同程度的優惠，有需要的朋友也可以考慮一下。
Samsung 990 Pro 含散熱片（1TB）
Amazon 特價 US$110（約 HK$860，免運費直送香港）｜原價
US$160
Samsung 990 Pro 含散熱片（2TB）
Amazon 特價 US$170（約 HK$1,330，免運費直送香港）｜原價
US$250
Samsung 990 Pro 含散熱片（4TB）
Amazon 特價 US$280（約 HK$2,190，免運費直送香港）｜原價
US$465
更多優惠：
👉 M3 iPad Air 返校季新低 75 折，HK$3,520 購輕辦公、娛樂優選平板
👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
👉 AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機
👉 AirPods 4 近期好價，HK$770 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
👉 Samsung 新款 M8 顯示器返校季大促，HK$3,920 平過香港千蚊購 32 吋 4K 智能螢幕
👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
【Pepper Lunch】鐵板餐點週末堂食95折（即日起至31/08）
Pepper Lunch一連兩個週末帶嚟暑假尾聲優惠，只要購買主餐牌任何鐵板餐點，即享95折優惠！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【屈臣氏】一日限定火熱搶 50惠天然海藻染髮護髮膏 $119/件（只限23/08）
屈臣氏精選護膚好物以火熱價發售，50惠天然海藻染髮護髮膏 150克 $119/件、50惠養潤育髮精華素 EX 160毫升 $259/件PC、龍瀛大和骨通60粒買5送1！YAHOO著數 ・ 1 天前
【惠康】呢度仲抵優惠 淳茶舍茶類飲品$30/4支＋送烏龍茶（即日起至28/08）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有桃、丹麥玫瑰牌雞翼槌、日本北海道帶子、總統牌無鹽/有鹽牛油 、維他奶山水有機黃豆滑豆腐、樂園水餃/雲吞、淳茶舍茶類飲品、維他高鈣朱古力奶/乳酸味飲品、得寶抽取式面紙同埋精選護膚產品，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 22 小時前
灣仔會展薈景自助餐突發買二送二！人均低至$358任食生蠔/加拿大龍蝦/鐵板燒大海蝦
灣仔會展中心薈景推出「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐主題，突發推出買二送二優惠，折後人均低至$417起即可任食3小時，而且更有任飲啤酒及紅白餐酒，cp值極高；而且也有自助午餐買二送一，人均也只是$358起！當中的菜式絕不馬虎，包括廚師為大家精心準備的柱侯醬燒牛肋肉、鐵板燒大海蝦和香草芥末焗羊排，另有海鮮凍盤如即開生蠔、長腳蟹、加拿大波士頓龍蝦，飯後更有精緻美味甜品，而且享有無限量暢飲啤酒、零酒精啤酒、橙汁及汽水！優惠將於8月20日中午12點在KKday推出，各位有興趣的話記得較定鬧鐘喇！Yahoo Food ・ 1 天前
HUAWEI Watch GT 6 系列智能手錶確認於 9 月 19 日巴黎登場!
備受全球智能穿戴裝置用家期待的 HUAWEI Watch GT 6 系列，其發佈日期終於獲得官方確認！ HUAWEI 近日於社交平台 X上正式公佈，將於歐洲時間 9 月 19 日在法國巴黎發佈。Mobile Magazine ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限23/08）
萬寧今日出位價Doctor's Choice醫之選NMN 40000+ 156粒 $2,198/2件；醫之選™ NMN40000+ 高濃度配方，NMN含量提升138%，特有微晶球科技，保持NMN(β-煙醯胺單核苷酸)的高穩定性，可快速補充體內NAD+水平，高效提升抗衰老因子Sirtuins。YAHOO著數 ・ 1 天前
Google Drive 新增 Google Vids 整合功能以便捷進行影片編輯
Google Drive 最近在視頻上傳方面變得越來越友好。近期，Google 為其雲端存儲平台新增了自動字幕 […]TechRitual ・ 8 小時前
李家超：高才通計劃成功並對社會有貢獻
行政長官李家超表示，高才通計劃成功，而且對社會有貢獻，目前整個計劃的運作符合他的要求，亦為本港創造好多正面價值，但他強調會研究計劃有什麼地方可以優化。 李家超指，高才通計劃每年為香港經濟實質帶來1.2%的增長，95%來港的高才工資都高於本港工資中位數，顯示這些人才是香港市場需要的。 他表示，當然希望這些人才能夠長期留港，但作為優質人才，對方的確有選擇權，而本港需要做的就是提供吸引力，令他們覺得香港是最好。 對於有三分一續簽的高才可能並非常住在香港，李家超表示，這些人才可能居於深圳或大灣區，他們能夠於短時間內到港，他以美國紐約為例，指當地不少人才都是住在周邊地區，證明這是正常的發展模式香港電台-港聞 ・ 1 天前
Redmi 15 系列未能引起市場關注
當前的市場狀況相當奇特，舊硬件的價格不斷上漲，這使得經濟實惠的設備面臨著極大的挑戰，達到其價格定位變得更加困難 […]TechRitual ・ 19 小時前
Google 向 180 多個國家推出 AI Mode，未來可以幫你直接訂檯、買門票
Google 將搜尋中的 AI Mode 擴展至 180 多個國家可使用，而美國的「Ultra」訂閱戶更可以用到 AI Agent 功能。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 2 歷史低價，HK$5,080 上手最強智能錶
夏季 Amazon Prime Day 才結束不久，目前市面上認知度最高的智能錶 Apple Watch Ultra 2 又回到了歷史低價。現在你能以 US$650 的價格買到這款 Apple 旗艦手錶，換算過來大約是 HK$5,080，比本地購買要便宜千幾蚊呢！Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
【759阿信屋】今期熱選（24/08-28/08）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，可口可樂IcySpark無糖強炭酸水 $15.9/2件、Asahi Mintia糖 $18.9/2件、Knoppers威化餅 $49.9/2件、淮鹽花生/烘烤花生仁(連皮) $12.9/2件！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【TASTE x FRESH】淘大商場店 買滿$200全單9折（23/08-24/08）
淘大商場TASTE X FRESH進行夏日啟幕祭，今日同聽日到淘大商場TASTE X FRESH新鮮生活分店，買滿 $200，就可以享有全單9折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
元朗被遺棄兩狗相依為命 近年屢被投訴急需尋家
【動物專訊】元朗山下村兩隻約10歲的狗狗「毛毛」和「牛牛」，均有被人遺棄的慘痛經歷，兩狗自此相依為命，亦幸運地有熱心村民餵他們。然而，近年有人向漁護署投訴兩狗追單車，漁護署亦曾派人捕捉他們。這幾年一直關顧兩狗的熱心市民Tracy表示，希望盡快幫兩狗找到領養家庭，不用再過隨時被人追捕的生活。她又表示，希望好心人能同時領養兩狗，「之前試過帶走一隻，結果兩隻狗都不肯吃東西。」 Tracy表示，狗仔牛牛和狗女毛毛在村中一直一起生活，「兩隻狗都有晶片和狗牌，聽村民講分別來自不同的主人，但一個已移民，另一個已不知所蹤，很久以前，兩隻狗便被人遺棄在村中。」 兩狗在村中原本相安無事，但近年卻多次被人投訴追單車，結果引來漁護署派人捕捉他們，Tracy說：「估計投訴人可能是南亞裔人士，因為每逢夜晚都有班南亞裔人士踩單車前來，而兩隻狗只是會針對他們的單車，相信因此被人投訴。」 她坦言，希望能夠盡快幫兩狗找到領養家庭，不用再擔心被漁護署捕捉。金色長毛狗女「毛毛」已經絕育，性格慢熱和文靜，比較細膽，但相熟後會十分「嗲」，而黑白色短毛狗仔「牛牛」則未絕育，性格十分熱情，而且很有義氣，會保護村民。她希望領養人能夠一香港動物報 ・ 18 小時前
新款 Pixel 10 型號的選擇調查
Google Pixel 10 的發佈並沒有如預期般詳細介紹新款 Tensor G5 晶片的強大性能與效率，反 […]TechRitual ・ 11 小時前
接連有遊客在馬爾代夫溺亡 華使館提醒注意安全
【on.cc東網專訊】中國駐馬爾代夫大使館上周六（23日）發文提醒，近期接連發生中國遊客在馬爾代夫不幸溺亡案件，前往當地的中國旅客應把人身安全放在首位，選擇適合自己身體狀況、年齡的涉水活動。on.cc 東網 ・ 19 小時前
黃大仙祠祈福和平大法會 紀念抗日戰爭勝利80周年
【Now新聞台】黃大仙祠舉辦祈福和平大法會，紀念抗日戰爭勝利80周年。 儀式以「和平永續 銘記歷史」為主題，緬懷抗戰英烈事蹟。政務司副司長卓永興及房屋局局長何永賢出席儀式並上香，卓永興帶領全場低頭默哀致敬。卓永興致辭時稱，市民應銘記歷史，謹記和平得來不易，政府將籌辦一系列紀念活動讓市民了解抗戰歷史，在不同層面推展愛國主義教育。卓永興：「九月三日抗戰勝利紀念日，特區政府會舉行莊嚴官方紀念儀式，教育局亦會為師生籌辦不同的抗戰歷史教育活動，包括舉辦專題講座，推出歷史科閱讀獎勵計劃，安排參觀沙頭角抗戰紀念館以及到內地進行實地考察，未來政府會繼續在不同層面推薦愛國主要教育，令鮮活的愛國之心在香港薪火相傳。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
【Aeon】週末勁減（即日起至24/08）
今個星期Aeon週末勁減，百邦迷你條裝系列 $20/3件、森永盒裝餅 $25/2件、總統牌芝士片 $75/3件、陳記香菇豬肉燒賣/棒棒蘿蔔糕 $10/件、Haagen-Dazs日本版迷你杯(2杯裝) $49/件、井村屋冰菠蘿/香草紅豆夾心鯛燒/麻糬冰凍甜點家庭裝 $100/3件，仲有多款熱賣商品特價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/低至7折/日本直送
中秋節BBQ燒烤是香港人的傳統，但是夾到一大班朋友家人時間已經夠難，更何況準備一大班人的食材？因此網購中秋燒烤食材絕對幫到忙碌的大家，今次Yahoo Food幫大家集齊優惠套餐、免運服務跟各種食材，想再豐富一點？除了月餅外，大家不妨再加點盆菜跟一系列到會美食，為中秋留下難忘的回憶。Yahoo Food ・ 26 分鐘前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前