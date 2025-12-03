Amazon優惠｜Samsung EVO Select microSD 卡歷史低價，HK$260 購 512GB 可享滿額免運

【動物專訊】粉嶺坪輋一隻社區貓因打架而大腿受傷，前日獲熱心市民救起交到動物機構「貓之驛站」，惟義工發現該貓貓有貓愛滋，而貓舍最近出現流行感冒，已沒有隔離位置給這新救的貓貓，因此急需為貓貓尋找暫托家庭。 義工表示，求助人前日在粉嶺坪輋救起了受傷的貓貓，交到貓舍，貓貓的大腿因打架被咬穿，送醫後還發現有貓愛滋，現時要每日食藥休養。 貓貓現改名為金菠蘿，但貓舍最近爆流行感冒，已沒有足夠隔離位置，擔心金菠蘿會受感染，暫時只能將他放在廁所，但環境並不理想，因此急需為金菠蘿尋找暫托家庭。 義工表示，由於金菠蘿有貓愛滋，需要找一個家中沒有貓的暫托家庭。有人願意暫托這貓貓，讓貓貓可以安心養傷，請透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與貓之驛站聯絡。 The post 貓舍現流感 義工急為新救貓貓尋暫托 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.

香港動物報 ・ 1 天前