Amazon優惠｜Samsung EVO Select microSD 卡近期好價，HK$270 購 512GB 免運費
160MB/s 高速傳輸。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡目前正在 Amazon 上促銷。512GB 容量幾乎降到了歷史低點，只要 US$35，換算過來大約是 HK$270 且符合滿 US$49 免運費。
Samsung EVO Select microSD 卡（512GB）
Amazon 特價 US$35（約 HK$270，可享滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
US$40
👉 Prime Day 2025日期、優惠、代運、會員申請指南總集
👉 Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10
Samsung EVO Select microSD 卡擁有 160MB/s 和 130MB/s 的讀取、寫入速度，同時與支援 U3、CLASS 10、A2、V30 和 UHS-I 的裝置相容。此外卡本身也有防水、耐高/低溫、防 X 光、防磁、防摔和防磨損這六重防護及十年保固，包裝內亦附有 SD 轉接卡以應對不同使用場景。
Samsung EVO Select microSD 卡（512GB）
Amazon 特價 US$35（約 HK$270，可享滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
US$40
Samsung EVO Select microSD 卡（1TB）
Amazon 特價 US$75（約 HK$580，免運費直送香港）｜原價
US$80
更多優惠：
👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
👉 M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
👉 M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,210 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
