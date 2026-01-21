Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S10 Lite 現今年新低價，HK$2,183 擁有高效能平板＋原廠 S Pen

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 現今年新低價，HK$2,183 擁有高效能平板＋原廠 S Pen

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

想入手一部平板用來追劇、記筆記、開會畫草圖，但看見旗艦價就卻步？同時又嫌一般平價機效能低、沒有手寫筆，未能滿足工作需求。 Samsung Galaxy Tab S10 Lite 現在迎來今年新低價，只需 US$279 （約HK$2,183），即可用中階平板的預算，一次解鎖旗艦級書寫繪圖體驗，還附贈原廠 S Pen！無論是學生筆記、遠距辦公，還是家庭影音娛樂，都能無縫切換。

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 Lite 厚度僅為 6.6mm，重量輕盈，方便放入手提包或背包，配備 10.9 吋超大屏幕，支援 90Hz 刷新率，確保觀看、閱讀及創作時流暢的畫面反應。屏幕擁有 SGS 認證的藍光抑制技術，有效減少長時間使用引起的眼睛疲勞。

平板擁有高達 8GB 記憶體，無論是串流、瀏覽網頁，或處理多任務，都能保持卓越的流暢性。同時，內建的儲存空間高達 256GB，支持 microSD 卡擴充至 2TB。平板支援手寫筆 S Pen，能輕鬆記錄靈感及高效工作。簡單按下 Galaxy AI 鍵即可啟動智能協助，提供快速答案、實用建議及即時支援。Galaxy Tab S10 Lite 配備 8,000 mAh 電池，支持長時間無間斷使用，當需要充電時，超快速充電技術可迅速為平板充電。

Galaxy Tab S10 Lite 128GB

Amazon 特價 US$279.99（約 HK$2,183，免運費）｜原價 US $349.99

立即購買

Samsung 官網 HK$2,788

立即購買

