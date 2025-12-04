Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S11 Amazon 限時減近 8 折，S Pen 精準操控＋頂規效能

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

Samsung Galaxy Tab S11 Amazon 限時減近 8 折，S Pen 精準操控＋頂規效能

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

Samsung 年度旗艦平板 Galaxy Tab S11 現正於 Amazon 釋出限時近 8 折優惠，128GB 容量只需 US$649（約 HK$5,056)，就能把這款融合專業級 S Pen 精準操控與旗艦效能的頂規平板帶回家，平板搭載 Samsung 最新處理器與高刷新率螢幕，無論是多工處理、影音剪輯或暢玩大型遊戲，都能流暢運行。若果想購買行貨的用家，現在官網上都以 HK$5,788 的優惠價發售，雖然比 Amazon 貴一點，但贈送了 HK$1,300 Galaxy Credit 讓用家選購原裝配件，這對於重視配件及支援的用家來說是一個不錯的選擇，提升使用體驗。

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Amazon 限時 87 折，S Pen 精準操控＋頂規效能

廣告 廣告

Samsung Galaxy Tab S11，擁有 11 吋 2560×1600 AMOLED 螢幕，結合120Hz 刷新率，帶來生動色彩與極致流暢體驗。Tab S11 延續 Samsung 經典的簡約商務風格，提供 月石灰 與 鉑銀色 兩種質感選擇。機身採用一體化金屬材質打造，厚度進一步縮減至 5.5mm，重量僅 469g，較前代輕盈近 20%，單手持久握持亦輕鬆無負擔。

平板配搭了全新設計的 S Pen，突破性地採用 六角形人體工學筆身，提供更穩固自然的握感。而S Pen 結合 Galaxy AI，能開啟智能創作新維度，包括一鍵生成藝術、即時搜尋識別及智能筆記整合，加上 S Pen 改為磁吸於平板頂部，不僅大幅優化攜帶便利性，更進一步降低機身整體厚度。

Tab S11 預載 One UI 8.0 作業系統，並搭載全新升級的 DeX 桌面模式。突破性的介面設計允許用戶創建 最多 4 個獨立工作空間，每個空間可自定義視窗布局與應用程式組合，實現如筆電般的多工處理效率。無論是同步進行文件編輯、資料分析、視訊會議與網頁瀏覽，皆能流暢切換不卡頓。平板內建 8400mAh 大容量電池，支援 45W 超快速充電，長時間外出使用無需擔憂電量。

Amazon 特價 US$649.55（約 HK$5,056，免運費）｜原價 US $799.99

立即購買

Samsung 官網 HK$5,788

立即購買

更多相關優惠：

👉真皮 Apple 配件低至七折，Watch 錶帶、iPhone 殼，適合重要、商務場合

👉Black Friday黑五優惠2025｜新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器

👉Casetify Cyber Monday 限時低至 65 折，全新優獸大都會 2 聯乘都有得減！

👉Black Friday黑五優惠2025︱Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk