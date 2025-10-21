Amazon優惠｜Samsung M7 智能顯示器新低，HK$2,950 購 43 吋 4K 多功能螢幕直送到港

楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
沒想到在秋季 Prime Day 過去之後，Samsung 旗下的 M7 智慧顯示器倒是創下了歷史新低。目前它的 43 吋型號（M70F）正在 Amazon 上以 US$380 的價格促銷，換算後約為 HK$2,950，而且免運費直送香港地址。如果在找一款多功能螢幕又有一定尺寸要求，但同時預算卻有限，不妨考慮下這款產品囉。
Samsung M7 43 吋智能顯示器（M70F）
Amazon 特價 US$380（約 HK$2,950，免運費直送香港）｜原價 US$500
US$500
Samsung 這款 43 吋的 M7 顯示器搭載了 4K 60Hz LED 面板，比例為 16:9，亮度和可視角度分別為 300 尼特和 178 度。它配備 20W 喇叭，機背上設有 2 個 HDMI、3 個 USB-A、1 個 USB-C 連接埠，包裝內隨附遙控器。該螢幕也支援 Wi-Fi 和藍牙，可使用 AirPlay 呈現 Apple 裝置上的畫面。Samsung 還為 M7 融入了不少 AI 元素，包括智能串流推薦、快速搜尋、畫質增強等等。另外系統內也自帶遊戲中心，且能無縫接入 Samsung 的 SmartThings 物聯網充當家庭樞紐。它還具備 Knox 安全技術，且能使用 Microsoft 365、Copilot 等服務。
Samsung M7 43 吋智能顯示器（M70F）
Amazon 特價 US$380（約 HK$2,950，免運費直送香港）｜原價
US$500
