Amazon優惠｜Samsung M7 智能顯示器新低，HK$2,950 購 43 吋 4K 多功能螢幕直送到港

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung M7 智能顯示器新低，HK$2,950 購 43 吋 4K 多功能螢幕直送到港

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

沒想到在秋季 Prime Day 過去之後，Samsung 旗下的 M7 智慧顯示器倒是創下了歷史新低。目前它的 43 吋型號（M70F）正在 Amazon 上以 US$380 的價格促銷，換算後約為 HK$2,950，而且免運費直送香港地址。如果在找一款多功能螢幕又有一定尺寸要求，但同時預算卻有限，不妨考慮下這款產品囉。

Samsung M7 43 吋智能顯示器（M70F）

Amazon 特價 US$380（約 HK$2,950，免運費直送香港）｜原價 US$500

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

廣告 廣告

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Samsung 這款 43 吋的 M7 顯示器搭載了 4K 60Hz LED 面板，比例為 16:9，亮度和可視角度分別為 300 尼特和 178 度。它配備 20W 喇叭，機背上設有 2 個 HDMI、3 個 USB-A、1 個 USB-C 連接埠，包裝內隨附遙控器。該螢幕也支援 Wi-Fi 和藍牙，可使用 AirPlay 呈現 Apple 裝置上的畫面。Samsung 還為 M7 融入了不少 AI 元素，包括智能串流推薦、快速搜尋、畫質增強等等。另外系統內也自帶遊戲中心，且能無縫接入 Samsung 的 SmartThings 物聯網充當家庭樞紐。它還具備 Knox 安全技術，且能使用 Microsoft 365、Copilot 等服務。

Samsung M7 43 吋智能顯示器（M70F）

Amazon 特價 US$380（約 HK$2,950，免運費直送香港）｜原價 US$500

立即購買

更多優惠：

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$740 免運費入手

👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手

👉 半價買真皮 iPhone 殼、Apple Watch 錶帶，低至 HK$149

👉 ASUS ROG Azoth 無線鍵盤 55 折入手，征服戰場電競神器！

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk