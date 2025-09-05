Amazon優惠｜Samsung M8 智能顯示器勁減近 7 折！內建Netflix、YouTube 一鍵串流

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung M8 智能顯示器勁減近 7 折！內建Netflix、YouTube 一鍵串流

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

隨著越來越多人選擇 Work from Home，擁有一個舒適且高效的工作環境變得至關重要。Samsung M8 的出色顯示效果和智能功能，無論是視頻會議還是享受電影和音樂，都完美滿足了在家工作及娛樂的需求。目前，Amazon 上 Samsung M8 智能顯示器以近 7 折發售，僅 US$499 (約 HK$3,899) 就能免運費入手。夏日炎炎不想出門？現在入手，和另一半在家享受私人影院級視聽體驗，工作娛樂兩不誤！

Samsung 32” Smart Monitor M8 (M80F)

Samsung M8 智能顯示器配備 32 吋 4K UHD 螢幕，搭載 NQM AI 處理器，具備 AI 高解像度提升功能，能將低解析度內容提升至接近 4K 的水準，AI 圖片優化器會根據需求自動調整最佳影像品質，讓你在處理文檔、黑色遊戲中，或觀看影片時，都能享受鮮豔的色彩效果。此外，主動式抗噪聲效 Pro 技術通過先進的音訊處理，分析內容中的人聲與背景聲音，確保每一句話的清晰度，提升音訊體驗。還可以透過 3D 家居地圖輕鬆管理智能家居設備，並使用語音命令進行控制，無需暫停觀看節目。

安全方面，Samsung Knox 提供多層次的數據保護，並強化 IoT 連接的安全性。內建的 Knox Vault 硬體晶片專為防範實體攻擊設計，確保敏感資訊的安全。此外，顯示器支持 USB-C、HDMI 和 USB-A 接口，無需轉接器即可同時充電和傳輸數據。M8 提供遙距讀取和操控電腦功能，或直接在顯示器上工作，而且内置工作應用程式，如 Microsoft 365， 同時內建 Netflix、Disney+、YouTube 等多種影音平台，提供一機多用的體驗。

Samsung 32” Smart Monitor M8

Amazon 特價 US$499.99（約 HK$3,899， 免運費 ）｜原價 US$ 699.99

立即購買

Samsung 官網 HK$4,980

立即購買

