Amazon優惠｜Samsung Odyssey OLED G9 限時五六折，49 吋超寬電競顯示器，打造沉浸式遊戲體驗！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung Odyssey OLED G9 限時五六折，49 吋超寬電競顯示器，打造沉浸式遊戲體驗！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

想要享受 Amazon Prime Big Deal Days 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

👉Amazon Prime 會員福利一覽！獨家折扣、串流電影、音樂，無限備份全尺寸相片！

立即申請 Prime 會員

電競顯示器具備高更新率和低延遲的特性，受到各類玩家的熱烈追捧，而 Samsung Odyssey OLED G9 憑藉其 49 吋頂級曲面超寬 OLED 螢幕與極速反應性能，成為眾多玩家追求競技優勢的夢幻首選。目前 Odyssey OLED G9（G93SC）在 Amazon 限時五六折促銷，只需 US$899 ，約港幣七千元就能直送到家中，是時候體驗一下極緻的沉浸式遊戲感受！

Samsung Odyssey OLED G9 限時五六折，49 吋超寬電競顯示器，打造沉浸式遊戲體驗！

Samsung Odyssey OLED G9 (G93SC) 擁有超寬 32:9 Dual QHD 解析度曲面螢幕，1800R 曲面設計環繞玩家的視野，帶來極致的沉浸感。它覆蓋 99% DCI-P3 色域，結合 OLED 及金屬量子點顯色技術，在明亮的螢幕上都能提供更多的色彩、陰影和對比度，讓圖像更鮮豔逼真。防反光技術顯著減少外部光源的干擾，螢幕光澤度降低 54%，能夠完整體驗遊戲環境。再搭配 240Hz 刷新率、0.03ms 反應時間，在快如閃電的螢幕上，都能瞬間做出反應。

此外，這款螢幕獲得 DisplayHDR True Black 400 認證，支援 AMD FreeSync Premium Pro 和 NVIDIA G-Sync，確保流暢的畫面表現。其未來感十足的支架設計，最薄處只有 4.5mm，支援 HDMI 2.1、DisplayPort 1.4 和 USB 3.0 連接埠，讓連接更加便捷。

Samsung Odyssey OLED G9（G93SC）

Amazon 特價 US$899.99（約 HK$7,030， 免運費直送香港）｜原價 US $1,599.99

立即購買

更多優惠：

👉Dyson超值套裝！低過半價買齊風筒 + 三合一冷暖風機 + 吸塵機械人

👉新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折

👉電腦節優惠2025｜Samsung 網上電腦節，最後兩日買 Galaxy Book5 Pro 送平板，買平板送耳機

👉大學生Apple MacBook優惠2025｜Umac 價搶先睇，MBP 最多減 $4,600！iPad Air 低至 $3,849

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk