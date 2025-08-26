Amazon優惠｜Samsung Odyssey OLED G9 限時五六折，49 吋超寬電競顯示器，打造沉浸式遊戲體驗！

天文台料低壓區本週中入南海
電競顯示器具備高更新率和低延遲的特性，受到各類玩家的熱烈追捧，而 Samsung Odyssey OLED G9 憑藉其 49 吋頂級曲面超寬 OLED 螢幕與極速反應性能，成為眾多玩家追求競技優勢的夢幻首選。目前 Odyssey OLED G9（G93SC）在 Amazon 限時五六折促銷，只需 US$899 ，約港幣七千元就能直送到家中，是時候體驗一下極緻的沉浸式遊戲感受！
Samsung Odyssey OLED G9 (G93SC) 擁有超寬 32:9 Dual QHD 解析度曲面螢幕，1800R 曲面設計環繞玩家的視野，帶來極致的沉浸感。它覆蓋 99% DCI-P3 色域，結合 OLED 及金屬量子點顯色技術，在明亮的螢幕上都能提供更多的色彩、陰影和對比度，讓圖像更鮮豔逼真。防反光技術顯著減少外部光源的干擾，螢幕光澤度降低 54%，能夠完整體驗遊戲環境。再搭配 240Hz 刷新率、0.03ms 反應時間，在快如閃電的螢幕上，都能瞬間做出反應。
此外，這款螢幕獲得 DisplayHDR True Black 400 認證，支援 AMD FreeSync Premium Pro 和 NVIDIA G-Sync，確保流暢的畫面表現。其未來感十足的支架設計，最薄處只有 4.5mm，支援 HDMI 2.1、DisplayPort 1.4 和 USB 3.0 連接埠，讓連接更加便捷。
Samsung Odyssey OLED G9（G93SC）
Amazon 特價 US$899.99（約 HK$7,030， 免運費直送香港）｜原價 US
$1,599.99
