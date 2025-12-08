Amazon優惠｜Samsung P9 Express 512GB 勁減，HK$580 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Samsung 上月初剛為 Nintendo Switch 2 推出的 P9 Express microSD Express 卡 Black Friday 後在 Amazon 上仍有可觀折扣，目前只要花 US$75 即可購入 512GB 型號。換算後約為 HK$580，可以免運費直送香港地址。
Samsung P9 Express microSD Express 卡（512GB）
Amazon 特價 US$75 （約 HK$580，免運費直送香港）｜原價
US$100
Samsung P9 Express 的循序讀取速度可達 800MB/s，大約為標準 UHS I microSD 卡的 4 倍。與此同時，這款產品還支援動態散熱保護。這是 Samsung 為 SSD 開發的技術，可防止儲存產品過熱並使其保持合適的運作溫度，從而最大程度發揮效能。除了 Switch 2 以外，P9 Express 記憶卡也兼容使用 UHS I microSD 的相機、平板、無人機等裝置。
