Amazon優惠｜Samsung T7 便攜 SSD 近底價，HK$1,780 入手 1,050MB/s 隨身 4TB 存儲

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung T7 便攜 SSD 近底價，HK$1,780 入手 1,050MB/s 隨身 4TB 存儲

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

數據儲存需求越來越大，想找便宜但高品質的 SSD？Samsung T7 便攜 SSD 正以 Amazon 上以接近歷史低價的價格促銷，4TB 型號現在只要 US$230 即可入手。約合 HK$1,780，而且免運費直送香港。無論你是創作者、遊戲玩家還是需要高效儲存的專業人士，T7 都能以超快傳輸速度，為數據提供便捷的解決方案。

Samsung T7 Portable SSD（4TB）

Amazon Prime 會員特價 US$230（約 HK$1,780，免運費直送香港）｜原價 US$344

立即免費試用 Prime 會員

T7 便攜式 SSD 具備可靠、高速的運轉效能，使用 PCIe NVMe 技術，可提供高達 1,050 MB/s 連續讀取速度及 1,000 MB/s 連續寫入速度，幾乎是 T5 的 2 倍。它還擁有小巧設計，尺寸僅 85 x 57mm，重量 58g，提供信用卡般大小的絕佳便攜性。T7 便攜式 SSD 採用堅固的鋁製一體式結構，抗衝擊和防摔高達 6 英尺，讓數據得到更安全的保護。

Samsung T7 Portable SSD（4TB）

Amazon 特價 US$230（約 HK$1,780，免運費直送香港）｜原價 US$344

立即購買

如果你覺得 4TB 太大，1TB 和 2TB 型號也有不錯價格。

Samsung T7 Portable SSD（1TB）

Amazon Prime 會員特價 US$89（約 HK$690，免運費直送香港）｜原價 US$110

立即購買

Samsung T7 Portable SSD（2TB）

Amazon Prime 會員特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）｜原價 US$188

立即購買

更多優惠：

