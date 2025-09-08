Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港

如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點，而且還是免運費直送香港。1TB 和 2TB 版本也都有不錯價格，都是入手的好時機喔！

Samsung T9 SSD（4TB）

Amazon 特價 US$280（約 HK$2,180，免運費直送香港 ）｜原價 US $440

立即購買 立即免費試用 Prime 會員

Samsung T9 便攜式 SSD

Samsung T9 SSD 採用 3.2 Gen 2x2 介面，連續讀、寫速度分別可達 2,000MB/s 和 1,950MB/s，並相容於 Windows、macOS 和 Android 系統。面對大容量檔案，也不用擔心傳輸上要耗費大量時間。它同時配備了 Samsung 自家 Dynamic Thermal Guard 散熱保護技術，確保高速傳輸時不會因為過熱造成降速。SSD 本身還具備 3 米防跌落機能，並提供了 AES 256-bit 硬體加密保障。

Samsung T9 SSD（4TB）

Amazon 特價 US$280（約 HK$2,180，免運費直送香港 ）｜原價 US $440

立即購買

Samsung T9 SSD（1TB）

Amazon 特價 US$110（約 HK$860，免運費直送香港 ）｜原價 US $140

立即購買

Samsung T9 SSD（2TB）

Amazon 特價 US$190（約 HK$1,480，免運費直送香港 ）｜原價 US $240

立即購買

