Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
照片、影片備份優選。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點，而且還是免運費直送香港。1TB 和 2TB 版本也都有不錯價格，都是入手的好時機喔！
Samsung T9 SSD（4TB）
Amazon 特價 US$280（約 HK$2,180，免運費直送香港 ）｜原價 US
$440
Samsung T9 SSD 採用 3.2 Gen 2x2 介面，連續讀、寫速度分別可達 2,000MB/s 和 1,950MB/s，並相容於 Windows、macOS 和 Android 系統。面對大容量檔案，也不用擔心傳輸上要耗費大量時間。它同時配備了 Samsung 自家 Dynamic Thermal Guard 散熱保護技術，確保高速傳輸時不會因為過熱造成降速。SSD 本身還具備 3 米防跌落機能，並提供了 AES 256-bit 硬體加密保障。
Samsung T9 SSD（4TB）
Amazon 特價 US$280（約 HK$2,180，免運費直送香港 ）｜原價 US
$440
Samsung T9 SSD（1TB）
Amazon 特價 US$110（約 HK$860，免運費直送香港 ）｜原價 US
$140
Samsung T9 SSD（2TB）
Amazon 特價 US$190（約 HK$1,480，免運費直送香港 ）｜原價 US
$240
