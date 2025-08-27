Amazon優惠｜Shokz OpenFit 2 首降，HK$1,090 體驗好音質開放式耳機

「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
它使用了比前代更強的低音加高音雙單元設計。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
平日返工或運動時想聽歌但又在意四周環境的聲音？那開放式耳機就是你最好的選擇。在這類產品上頗有心得的 Shokz 今年初帶來了他們的第二代耳掛式開放耳機 OpenFit 2，如今半年多過去，它也首度在 Amazon 上推出了優惠。目前其價格降到了 HK$140，約合 HK$1,090。即便加上代運費，都平過本地購買幾百蚊。
Shokz OpenFit 2 開放式耳機
Amazon 特價 US$140（約 HK$1,090，需要代運）｜
原價 US$180
OpenFit 2 主要改善了音質和續航力，並且補上了一顆實體鍵便於操作。相比每個耳機中僅有一顆 18x11mm 單元的初代，OpenFit 2 改成了低音加高音雙單元的設計，而且還優化了低音算法。耳機本體能連續使用 11 小時，配合充電盒續航力可達到 48 小時。防塵防水機能從之前的 IP54 上升到了 IP55，藍牙版本亦更新至 5.4。
Shokz OpenFit 2 開放式耳機
Amazon 特價 US$140（約 HK$1,090，需要代運）｜
原價 US$180
DMAG 售價 HK$1,599
