Amazon優惠｜Shokz OpenFit 2 首降，HK$1,090 體驗好音質開放式耳機

Shokz OpenFit 2 首降，HK$1,090 體驗好音質開放式耳機

平日返工或運動時想聽歌但又在意四周環境的聲音？那開放式耳機就是你最好的選擇。在這類產品上頗有心得的 Shokz 今年初帶來了他們的第二代耳掛式開放耳機 OpenFit 2，如今半年多過去，它也首度在 Amazon 上推出了優惠。目前其價格降到了 HK$140，約合 HK$1,090。即便加上代運費，都平過本地購買幾百蚊。

OpenFit 2 主要改善了音質和續航力，並且補上了一顆實體鍵便於操作。相比每個耳機中僅有一顆 18x11mm 單元的初代，OpenFit 2 改成了低音加高音雙單元的設計，而且還優化了低音算法。耳機本體能連續使用 11 小時，配合充電盒續航力可達到 48 小時。防塵防水機能從之前的 IP54 上升到了 IP55，藍牙版本亦更新至 5.4。

