Amazon優惠｜SSD 太貴買不到？64 折入手 Sandisk Extreme PRO 大容量＋Type-C/A 雙接口極速傳輸
每次抄相、剪片、備份檔案都要等到懷疑人生？如果你是經常帶機外出工作的打工仔、剪片師、攝影愛好者，什至是想幫自己的 Notebook 和手機「減磅」，一部足夠容量及快速的 SSD 絕對是你值得投資的工具。目前 Amazon 上，Sandisk Extreme PRO 外置 SSD 直降至 64 折，512GB 大容量只需 US$64 （約 HK$499) 就能免運費入手，馬上下單讓效率飆出全新維度！
Sandisk Extreme PRO SSD
Sandisk 512GB Extreme PRO SSD 提供高達 1,000MB/s 的讀取速度和 900MB/s 的寫入速度，能夠輕鬆儲存、存取和分享創意專案及重要文件。其雙驅動器的設計兼具優雅的金屬外觀，更方便隨時隨地攜帶資料，支援 USB Type-C 和 USB Type-A，能在筆記型電腦、平板電腦及 Android 智慧型手機之間傳輸檔案。此外，Sandisk 的加密技術可有效保護資料安全，借助 Sandisk Memory Zone 應用程式的功能，還可以快速自動備份和管理檔案，確保資料整齊有序。
Amazon 特價 US$64（約 HK$499，需集運）｜原價 US
$99.99
「灣仔298」舖位10萬開拍 16年前235萬買 起拍價插水96%｜各區「腦場」變「死場」 網民：AI時代仲「砌機」？
本港零售市道仍然反覆，傳統電腦商場風光不再。位於灣仔的「298電腦特區」商場，近年人流明顯減少，場內吉舖增加，有商戶形容商場逐步淪為「死場」。在此背景下，有持舖業主選擇減價求售，甚至「要錢唔要貨」以低開價推拍套現。閱讀更多：「炒機聖地」淪為「死場」 投資者連沽3個先達劏舖 十二年跌剩1球 貶值87%荃灣鬧市「死場」大蝕讓 地皇廣場劏舖31萬沽 十年貶值8成市場消息指，位於灣仔軒尼詩道298號「298電腦特區商場」UG層一個雙號舖將於下周三（11日）假忠誠拍賣行進行拍賣，以10萬元開拍。該舖位建築面積約180方呎，以開拍價計，呎價約556元。代理表示，業主於2010年7月以235萬元買入舖位，惟單位已丟空約半年，業主並看淡後市，遂決定以低價推拍，務求盡快沽貨套現。若以開拍價與買入價比較，開價較其買入價大幅低約96%。此外，近日亦有網民在社交平台討論多個傳統電腦商場逐步式微的情况，指部分商場出現「十室九空」景象。除灣仔外，網民亦提及深水埗黃金電腦商場、同區的高登電腦中心及旺角電腦中心等，形容由以往人頭湧湧，如今已變成「死場」。網民分析，昔日「腦場」主要集中售賣電腦硬件、軟件，並提供「砌機」
中移動(00941.HK)增值稅調整對收入及利潤產生影響
內地三大電訊商增值稅稅率提高 專家料寬頻接入存漲價可能
Apple 傳研究細摺「iPhone Flip」：方形揭蓋式摺疊 iPhone 或成第二款摺機，同 Samsung Galaxy Z Flip 7 正面交鋒？
Apple 首款摺疊 iPhone「iPhone Fold」傳以書本式設計、2026 年後期推出；同時 Bloomberg 記者 Mark Gurman 指 Apple 正考慮方形揭蓋式細摺「iPhone Flip」作後續機款，惟仍未必會上市。
中移動、聯通及中電信：電信服務增值稅由6%調整為9%
中電信(00728.HK)增值稅調整對收入及利潤產生影響
聯通(00762.HK)電信服務增值稅調整對收入及利潤產生影響
簡訊：奕斯偉計算有望成為中國首家在港上市的RISC-V芯片提供商
北京奕斯偉計算技術股份有限公司在2026年1月30日更新了招股說明書，繼續推進其香港IPO計劃。奕斯偉計算是中國RISC-V主控量產芯片產品數量最多的芯片提供商，上市後將成為RISC-V賽道中首家在港上市的公司。 公司芯片在智能終端和具身智能領域有廣泛應用。根據其更新的上市文件，去年首九個月錄得收入15.4億元（約合2.22億美元），較上年同期的12.6億元增長22.4%。 儘管仍在虧損，但其非國際財務報告准則（non-IFRS）調整後虧損從上年同期的10.5億元收窄至去年首九個月的8.54億元。 奕斯偉計算業務涵蓋「智能終端芯片」與「具身智能芯片」，智能終端芯片包括人機交互芯片及多媒體處理芯片，主要應用於家居、辦公及便攜場景，使智能終端能夠管理基於屏幕的輸入輸出並處理多媒體信號，2024年以5.7%的市場份額穩居中國市場首位。 其「具身智能」芯片包括互連芯片及計算芯片，主要應用於汽車、機器人及產業場景，使汽車、機器人及工業設備等智能體感知、處理、執行，對物理環境作出行動。 截至2025年9月，公司擁有130多個商業化的軟硬件協同設計產品，並為全球110多個客戶提供服務。它採用輕資產的
獲聯想字節撐腰 機器人股迦智科技謀求上市
全球排名第五的智能移動機器人企業迦智科技，準備在港交所上市，中金為上市保薦人 重點： 白芯蕊 隨著硬件與軟件不斷突破，機器人應用不再是科幻小說情節，尤其工業已大量應用，主攻智能移動機器人解決方案的浙江迦智科技股份有限公司，趁近期機器人熱潮，正式向港交所遞交上市申請文件。 公司由擁有控制科學與工程博士學位的熊蓉創辦，現任集團董事會主席，主要負責集團整體戰略規劃，亦是公司主要股東，連同旗下管理及控制持股平台，在上市前持有29.61%股權。 其他知名股東還包括聯想集團（0992.HK）持股的聯想基金、據報是字節跳動旗下的量子躍動及內地上市公司中控信息（688777.SH），分別在上市前持有迦智科技5.8%、4.9%及2.35%股權。 迦智科技核心業務為智能移動機器人，整體上智能機器人是指具備智能行為的機器人，通過人工智能、機器學習及先進控制技術等，展現類似人類認知及身體能力，其中智能移動機器人配備導航裝置，由機載控制系統進行控制，能按照環境感知及建模功能，在複雜環境中實現自主行為，執行貨物運輸、物料搬運、揀選及派送等任務。 智能機器人增長強勁 智能機器人行業價值鏈可分為三個主要部分，包括上游
中國電信：電信服務增值稅稅目適用範圍調整 對應稅率升至9%
中資三大電訊股挫4-11% 內地增值稅稅目適用範圍調整及對應稅率上調
內地由今年1月日起，電信服務增值稅稅目適用範圍調整，對應稅率由6%升至9%，內地三電訊股受壓，中國移動(00941)曾跌4.76%至76.6元，中國聯通(00762)曾挫11至7.07元，中國電電信曾挫9.1%至4.91元。中國財政部、國家稅務總局近日發布《關於增值稅徵稅具體範圍有關事項的公告》，規定自2026年1月1日起，在中國境內，利用固網、移動網、衛星、互聯網，提供手機流量服務、短信和彩信服務、互聯網寬帶接入服務的業務活動適用的稅目由增值電信服務調整為基礎電信服務，對應增值稅稅率由6%調整至9%。#中資電訊股 (SY)
招商證券：中國人形機器人2026年呈小步快跑 全鏈爆發趨勢
招商證券國際發報告指，預計中國人形機器人將於2026年AI大模型泛化能力提升、硬件技術成熟度提高、成本下行、場景應用加速，及第四季訂單再加速。機器人整機推薦優必選(09880)、越疆(02432)、極智嘉(02590)；跨界產業鏈協同公司推薦特斯拉(TSLA.US)、小鵬汽車(09868)；同時建議關注生態類公司如小米集團(01810)、美的集團(00300)；供應鏈則看好技術為收斂方向，港股看好敏實集團(00425)；由智能駕駛向機器人拓展方向看好禾賽(02525)、地平線機器人(09660)。該行表示，中國人形機器人行業呈小步快跑，全鏈爆發。尤其海外龍頭年底大規模量產的趨勢。另有催化劑如特斯拉V3發佈、宇樹科技上市，及今年港股將有大量機器人公司新上市。 (CW)
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊指揮權高度集中於一人之手。隨著張又俠落馬，北京對台策略正從直接動武轉向灰色地帶施壓，包括軍演、心理戰、法律戰與網路攻擊。分析指出，短期內入侵台灣機率下降，但對台壓力恐
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛
張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
大S離世1周年雕像揭幕 S媽低調抵墓園全面戒備
台灣女星大S（徐熙媛）去年2月2日病逝於日本，終年48歲，骨灰長眠於金寶山，今天正是她逝世一周年的日子，下午2點將舉辦紀念雕像揭幕儀式，屆時將由S媽、小S、老公具俊曄等人，共同揭開包覆在外的帆布，稍早，S媽已經率先抵達現場，表情相當哀戚，讓人相當不捨。
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）
消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場
比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！