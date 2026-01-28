獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
Amazon優惠｜SSD 太貴買不到？64 折入手 Sandisk Extreme PRO 大容量＋Type-C/A 雙接口極速傳輸
每次抄相、剪片、備份檔案都要等到懷疑人生？如果你是經常帶機外出工作的打工仔、剪片師、攝影愛好者，什至是想幫自己的 Notebook 和手機「減磅」，一部足夠容量及快速的 SSD 絕對是你值得投資的工具。目前 Amazon 上，Sandisk Extreme PRO 外置 SSD 直降至 64 折，512GB 大容量只需 US$64 （約 HK$499) 就能免運費入手，馬上下單讓效率飆出全新維度！
Sandisk Extreme PRO SSD
Sandisk 512GB Extreme PRO SSD 提供高達 1,000MB/s 的讀取速度和 900MB/s 的寫入速度，能夠輕鬆儲存、存取和分享創意專案及重要文件。其雙驅動器的設計兼具優雅的金屬外觀，更方便隨時隨地攜帶資料，支援 USB Type-C 和 USB Type-A，能在筆記型電腦、平板電腦及 Android 智慧型手機之間傳輸檔案。此外，Sandisk 的加密技術可有效保護資料安全，借助 Sandisk Memory Zone 應用程式的功能，還可以快速自動備份和管理檔案，確保資料整齊有序。
Amazon 特價 US$64（約 HK$499，需集運）｜原價 US
$99.99
更多相關優惠：
👉AirTag 平替推介！大牌定位器 HK$59 鑰匙錢包背包一鍵搜尋
👉情人節十大熱門 gadget 禮物，高顏值＋黑科技網購清單
👉Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S10 Lite 現今年新低價，HK$2,183 擁有高效能平板＋原廠 S Pen
👉Amazon優惠｜65 折入手 Bose QuietComfort Ultra，殿堂級降噪，打造專注結界
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Apple Creator Studio 一個訂閱秒殺專業級！Final Cut Pro、Logic Pro 全包，剪片、做音樂、畫圖每月 HK$98 搞掂？
Apple 今日宣佈推出全新創作人訂閱服務 「Apple Creator Studio」，一次集齊多款專業級 app，包括 Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro 等大牌工具，為全球用家提供影片剪接、音樂製作、圖像設計及生產力工具，全方位提升創作效率與靈感。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Chrome 變身 AI 瀏覽器：Nano Banana 直接喺網頁上改圖，Gemini 側邊欄同步上線
Google 為 Chrome 推出基於 Gemini 3 嘅重大更新，包括全新側邊欄、Nano Banana 執相工具、個人智能及自動瀏覽功能。部分功能免費，自動瀏覽需訂閱 AI Pro 或 Ultra，美國用戶率先體驗。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
Samsung Galaxy S26 具備「新一層私隱保護」：或加入防窺功能，可自訂隱藏力度，搭車用手機終於放心？
Samsung 預告 Galaxy S26 系列將加入新一層私隱防護，疑似稱為「私隱顯示」（Privacy Display），可在側面視角隱藏畫面內容，並可針對通知、指定 App 或輸入密碼時作自訂保護，減少公開場合被「肩窺」風險。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
深圳片皮鴨2026〡深圳片皮鴨10大必食推介！米芝蓮掛爐烤鴨/魚子醬脆皮烤鴨/棗木燒製金鴨季
深圳片皮鴨邊間最好味最抵食？片皮鴨/北京填鴨被譽為京菜名物且聞名中外，向來是港人北上深圳必食的清單榜首。師傅即席堂弄片鴨的表演，烤得香脆的外皮以不同的特色佐料及薄餅皮即成人間美味，近來掀起一股深圳尋鴨熱，皆因在深圳食鴨，價格隨時比香港平一大截，而且選擇極多，由老字號到新派Fusion菜應有盡有，Yahoo Food特意精選深圳10間最好味的片皮鴨/北京填鴨，包括米芝蓮推介的紅棗木烤鴨、話題十足的魚子醬食法，即睇內文揀定心水去「尋鴨」！Yahoo Food ・ 1 天前
摺機市場迎來大變動？HONOR 或以全新寬屏摺摺手機取代 Magic Vs 系列!
隨著摺疊螢幕手機競爭進入白熱化階段，市場傳出 HONOR 的產品策略將在 2026 年迎來重大調整。根據內地社交平台微博博主「旺仔百事通」的最新消息指出，HHONOR 今年對其摺疊手機產品線有著相當獨到的規劃，其中最引人注目的變化，莫過於品牌可能會暫停更新現有的 Magic Vs 系列，轉而推出一款機身設計更為寬闊的全新型號。Mobile Magazine ・ 20 小時前
河正宇隔13年合作孔曉振！壓力大到得盲腸炎
[NOWnews今日新聞]河正宇時隔13年再度合作孔曉振推出全新電影《四人行，不行》，將在2月6日於台灣上映。河正宇受訪時提及，為了邀請女方加入演出團隊可是耗費苦心，不僅大幅修改劇本，還向孔曉振保證「...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
在2月3日前應否買入Palantir Technologies？華爾街幾乎給出一致答案
圍繞這家數據挖掘及人工智能（AI）專家Palantir Technologies（PLTR），市場爭論正白熱化。HK MoneyClub ・ 15 小時前
WhatsApp 推出「嚴格的帳戶設定」！一鍵升級極限保護，記者、公眾人物防高階網絡攻擊必開？
WhatsApp 宣佈推出「嚴格的帳戶設定」，主打為記者、公眾人物等高風險用家提供更極端保護，一鍵啟用後會自動封鎖陌生人媒體與附件、靜音陌生來電、關閉連結預覽等。新功能將於未來幾週全球逐步推出，用家可到「設定」內私隱選項啟用。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
「Virtual Boy Nintendo Classics」中可玩遊戲陣容揭曉！當時未發行的遊戲也將上線
任天堂公佈了「Nintendo Switch Online + 附加包」的全新「Virtual Boy Nin []Saiga NAK ・ 1 天前
新技術助力微型金屬及微型機器人3D列印
科學家在微觀尺度上進行複雜的三維結構製造時，長期以來依賴單一的主導技術——雙光子聚合。這項技術使得雕刻出比人類頭髮還要細的物體成為可能，將精密製造推向微米和納米尺度。然而，儘管其精確性，這種方法卻使研究人員主要使用聚合物材料，限制了微觀設備的應用潛力。在醫學、工程和機器人技術等領域，往往需要金屬、半導體或其他功能性材料。直到現在，將這些材料與複雜的三維微結構結合仍然難以實現。 來自馬克斯·普朗克...TechRitual ・ 23 小時前
CERN 大型強子對撞機為法國家庭供熱，助力減少傳統能源依賴
全球最大的粒子加速器自一月中以來，已為法國數千個家庭提供熱能，這一舉措旨在減少對傳統能源的依賴並降低二氧化碳排放。歐洲核子研究組織的巨大強子對撞機（LHC），作為地球上最強大的粒子加速器，過去兩周為法國小鎮 Ferney-Voltaire 的家庭和商業提供了供暖。這一切得益於瑞士核研究機構啟用了新熱交換系統，該系統從長達 27 公里（約 16 英里）的加速器冷卻電路中捕獲熱水，然後將回收的廢熱直接...TechRitual ・ 11 小時前
不會日文也能逛日本藥妝店、百貨！化妝品日語單字簡易懶人包
許多台灣觀光客去日本時一定會把採購景點當作一個大重點來安排行程，在出發前也會先爬文列好想買的購物清單，像是JILL STUART、CEZANNE、CHIFURE、FUJIKO等等都是台灣女性愛買的日系彩妝品牌。 不過實際到日本藥妝店裡看見琳瑯滿目的商品架及讓人有看沒有懂的日文平片假名單字還是難免讓人驚慌失措，所以這一次LIVE JAPAN幫不會日文的台灣人整理了日本化妝品基本詞彙及相關描述用語，這樣實際到現場逛的時候也不怕看不懂用途及效果，讓大家都能快狠準效率逛日本美妝！LIVE JAPAN ・ 22 小時前
新年買新鞋！輕奢返工鞋VIVAIA低至半價 $779買Jennie同款Mary Jane/經典平底鞋減至$499
新年正是轉換新造型兼大手購物獎勵自己的好時機！除了紅噹噹的內衣褲外，一雙能陪你從辦公室衝刺到下班約會的完美返工鞋亦是決定每天心情與風格的關鍵。說到這裡，目光不得不轉向眾多明星的心頭好—輕奢鞋履品牌VIVAIA！從Bella Hadid、Selena Gomez、Blackpink Jennie到朴敏英，女星們私服腳上那雙既時髦又輕盈的鞋款都是來自VIVAIA。品牌官網已正推出新年限定優惠，讓你用驚喜價就能擁有一線明星同款，不少經典平底鞋更直接減至$499！Yahoo!購物專員為大家精選了多雙開運紅鞋選擇，低至半價就能為你的新年穿搭點亮一抹迷人氣色。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Apink 尹普美5月大婚！揭祕「5公斤閃電瘦身」方法：減脂紫菜卷、告別外送與零食，這份清單請原地鎖死！
尹普美減肥方法：拒絕外送與堅持不吃零食想要達成普美式的減肥成效，第一步必須從生活形態的徹底重塑開始。普美強調減肥期間絕對要「拒絕日夜顛倒」，並嚴格禁止點外送、吃零食與長時間沉溺於手機。她主張回歸規律作息，每天早上七點準時起床，並堅持至少一週不碰任何零食，...styletc ・ 21 小時前
【TGS2026】「2026 台北國際電玩展」開幕！現場直擊速報照片報導！
一年一度的例行盛事！為新年揭開序幕的大型遊戲展覽會「2026 台北國際電玩展」已於 2026 年 1 月 29 []Saiga NAK ・ 15 小時前
新創公司 Fauna 推出靈活人形機器人 Sprout 以適應多元應用場景
Fauna 是一家新成立的機器人初創公司，聲稱人形機器人能夠在工廠之外蓬勃發展，可以在酒店、研究和娛樂等領域找到新的角色。這家位於紐約的公司推出了名為 Sprout 的緊湊型路由器頭機器人，旨在為研究人員、學校、開發者和初創企業提供一個靈活的平台，以創建人形應用。Sprout 是一個從基本原則出發設計的人形平台，專為在日常生活中與人互動而研發。Fauna 在一份聲明中表示，這不是一台縮小版的工廠機...TechRitual ・ 1 天前
EA收購案還沒完成就有裁員計劃引工會反彈：「希望詳加審查，確保創作自由、工作機會！」
去年 10 月份，沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、美國總統川普女婿 Jared Kushner 擁有的 Affinity Partners、私募股權公司 Silver Lake 以 550 億美元（約 1.6 兆新台幣）收購遊戲巨頭 EA、計畫將之下市私有化的事情震撼了遊戲圈，並且在股東會 12 月通過後似乎已經只差監管機構通過就能塵埃落定。不過，美國電玩遊戲工會進入卻表示，由於這起交易案，EA 發起的裁員計劃傷害了勞工的權益，因此已經告知負責監管的美國聯邦貿易委員會（FTC），希望阻止 EA 收購案成功。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
CPU架構大改！疑似 Exynos 2700 跑分曝光：採用獨特 1+4+1+4 四叢集設計
文章來源：Qooah.com Geekbench 跑分平台出現一款 Samsung 神秘新處理器的測試數據，疑似下一代旗艦處理器 Exynos 2700，其獨特的 10 核四叢集架構引發行業關注，預示著 Exynos 系列 CPU 設計路線將迎來重大調整。 這款新處理器採用 1+4+1+4 的四叢集 CPU 架構，與上一代 Exynos 2600 的 1+3+6 架構差異明顯。從參數來看，其核心頻率分布為 1 核 2.30GHz、4 核 2.40GHz、1 核 2.78GHz 和 4 核 2.88GHz，基礎頻率 2.40GHz，搭載Samsung Xclipse 970 GPU，規格為 4CU 555MHz，相比 Exynos 2600 的 Xclipse 960 8CU 980MHz 在核心數量和頻率上有顯著變化。 值得注意的是，該跑分來自 Samsung S5E9975 ERD 工程板，運行 Android 16 系統，採用 energy_aware 調度策略。博主 @i冰宇宙 解讀稱，此次測試旨在驗證 Android 16 環境下的能效調度、功耗遷移及穩定性，工程板將不同代、不Qooah.com ・ 17 小時前
小米 REDMI Turbo 5 首次公開真機，三款配色，天璣8500-Ultra
文章來源：Qooah.com 小米 REDMI 產品經理胡馨心通過一段真機展示影片。此次亮相被官方稱為該機的「首次公開實拍展示」。 新機延續了系列設計風格，同時在外觀質感與細節處理上有了明顯提升。REDMI Turbo 5共推出三款配色：祥雲白、淺海青與暗影黑。該機型首次在標準版中採用了金屬中框，並且所有按鍵與開孔均嚴格沿中軸線對齊。手機正面配備一塊大R角超窄邊屏幕，整體觀感更為協調。 據胡馨心介紹，這一代 Turbo 5 在屏幕尺寸上做了調整，從上一代的 6.67吋改為更兼顧握持感的 6.59吋，手感更加均衡舒適。新機首批搭載天璣8500-Ultra 處理器，並配合 LPDDR5 Ultra RAM 與 UFS 4.1 存儲組合。此外，它還引入了旗艦機型同款的 3D 冰封循環冷泵散熱系統，並結合最新的狂暴引擎調校，力求在高負載場景下仍能保持穩定流暢的運行表現。 續航與充電同樣是 REDMI Turbo 5 的亮點。其內置 7560mAh 大容量電池，支援 100W 有線秒充，並具備 27W 有線反充功能。該機還兼容百瓦 PPS 協議，方便用戶使用多種充電裝置快速滿血，在充電兼容性上也Qooah.com ・ 1 天前
跆拳道女將斜槓演藝圈！胡子萱獲白冰冰力捧
[NOWnews今日新聞]跆拳道選手胡子萱近年成功跨足演藝圈，不僅獲得「綜藝大姐大」白冰冰力捧，更在戲劇、舞台劇與綜藝節目多線齊發，2025年可說是收穫滿滿的一年，她主演的首部電視劇《天知道》一播出便...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前