Amazon優惠｜SSD 太貴買不到？64 折入手 Sandisk Extreme PRO 大容量＋Type-C/A 雙接口極速傳輸

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

SSD 太貴買不到？64 折入手 Sandisk Extreme PRO 大容量＋Type-C/A 雙接口極速傳輸

每次抄相、剪片、備份檔案都要等到懷疑人生？如果你是經常帶機外出工作的打工仔、剪片師、攝影愛好者，什至是想幫自己的 Notebook 和手機「減磅」，一部足夠容量及快速的 SSD 絕對是你值得投資的工具。目前 Amazon 上，Sandisk Extreme PRO 外置 SSD 直降至 64 折，512GB 大容量只需 US$64 （約 HK$499) 就能免運費入手，馬上下單讓效率飆出全新維度！

Sandisk Extreme PRO SSD

Sandisk 512GB Extreme PRO SSD 提供高達 1,000MB/s 的讀取速度和 900MB/s 的寫入速度，能夠輕鬆儲存、存取和分享創意專案及重要文件。其雙驅動器的設計兼具優雅的金屬外觀，更方便隨時隨地攜帶資料，支援 USB Type-C 和 USB Type-A，能在筆記型電腦、平板電腦及 Android 智慧型手機之間傳輸檔案。此外，Sandisk 的加密技術可有效保護資料安全，借助 Sandisk Memory Zone 應用程式的功能，還可以快速自動備份和管理檔案，確保資料整齊有序。

Amazon 特價 US$64（約 HK$499，需集運）｜原價 US $99.99

立即購買

