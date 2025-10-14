Amazon優惠｜WD_Black SN7100 SSD 歷史低價，HK$470 擴充掌機、筆電容量玩家必購

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

WD_Black SN7100 SSD 歷史低價，HK$470 擴充掌機、筆電容量玩家必購

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

各位掌機、電競筆電玩家如果在尋找擴容容量的 SSD，那不要錯過正在 Amazon 上以歷史低價促銷的 WD_Black SN7100。它的 500GB、1TB、2TB、4TB 版本均有折扣，價格低至 US$60（約 HK$470），且達到免運費直送香港條件。

WD_Black SN7100 SSD（500GB）

Amazon 特價 US$60（約 HK$470，免運費直送香港）｜原價 US$77

立即購買

WD_Black SN7100 SSD（1TB）

Amazon 特價 US$70（約 HK$540，免運費直送香港）｜原價 US$75

立即購買

WD_Black SN7100 SSD（2TB）

Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）｜原價 US$160

立即購買

WD_Black SN7100 SSD（4TB）

Amazon 特價 US$210（約 HK$1,630，免運費直送香港）｜原價 US$250

立即購買 立即免費試用 Prime 會員

👉 Prime Day 2024 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10

WD_Black SN7100 採用 PCIe Gen4 介面，是 WD 專為掌機、筆電升級而打造的產品。它的讀、寫速度分別能達到最高 7,250MB/s 和 6,800MB/s，效能較之前提升了 35%。SSD 本身拆裝容易，非常適合 DIY 能力強的玩家。

更多優惠：

