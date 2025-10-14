不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
Amazon優惠｜WD_Black SN7100 SSD 歷史低價，HK$470 擴充掌機、筆電容量玩家必購
從 500GB 到 4TB 都有優惠。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
各位掌機、電競筆電玩家如果在尋找擴容容量的 SSD，那不要錯過正在 Amazon 上以歷史低價促銷的 WD_Black SN7100。它的 500GB、1TB、2TB、4TB 版本均有折扣，價格低至 US$60（約 HK$470），且達到免運費直送香港條件。
WD_Black SN7100 SSD（500GB）
Amazon 特價 US$60（約 HK$470，免運費直送香港）｜原價
US$77
WD_Black SN7100 SSD（1TB）
Amazon 特價 US$70（約 HK$540，免運費直送香港）｜原價
US$75
WD_Black SN7100 SSD（2TB）
Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）｜原價
US$160
WD_Black SN7100 SSD（4TB）
Amazon 特價 US$210（約 HK$1,630，免運費直送香港）｜原價
US$250
WD_Black SN7100 採用 PCIe Gen4 介面，是 WD 專為掌機、筆電升級而打造的產品。它的讀、寫速度分別能達到最高 7,250MB/s 和 6,800MB/s，效能較之前提升了 35%。SSD 本身拆裝容易，非常適合 DIY 能力強的玩家。
