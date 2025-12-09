聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
Amazon優惠｜WD Elements 外接機械硬碟過 8 折勁減，HK$1,790 升級 16TB 桌面存儲
其它容量也有不同程度折扣。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
懶得弄 NAS 只想要一套大容量存儲備份數據？不妨考慮下 WD 的 Elements 外接式桌上機械硬碟。目前這款產品的多個容量型號正趁著 Black Friday 大力促銷，像是主流的 16TB 只要 US$230 就能買到，約合 HK$1,790 而且是免運費直送香港喔。
WD Elements 桌面外接硬碟（16TB）
Amazon 特價 US$230（約 HK$1,790，免運費直送香港 ）｜原價
US$290
WD Elements 這款 3.5 吋桌上硬碟配有 Micro-USB 3.0 / 3.1 / 3.2 Gen 1 連接埠，寫入速度達到 113.5MB/s。其三圍是 165.8 x 135 x 48mm，重量為 0.9kg。機殼表面採用了塑膠材料，包裝內亦附有電源線和插頭。
WD Elements 桌面外接硬碟（16TB）
Amazon 特價 US$230（約 HK$1,790，免運費直送香港 ）｜原價
US$290
