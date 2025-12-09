Amazon優惠｜WD Elements 外接機械硬碟過 8 折勁減，HK$1,790 升級 16TB 桌面存儲

【Now Sports】曼聯上周錯過升上前5的機會，今周機會再臨，只要在周一作客打敗狼隊，即至少可由目前的12位急升至前6，做得到嗎？曼聯上周求扑「鎚」上前5不成，領先下主場被韋斯咸逼和1:1，領隊阿摩廉賽後直言丟掉兩分。由於聯賽榜由第4至中游位置形勢吃緊，只要曼聯贏波即可升前6。紅魔今仗有荷蘭中路守將迪列治傷癒復出，至於哈利麥佳亞及錫斯高續倦勤。守將達洛治對韋斯咸取得近兩年來個人首個英超入球，而他該仗雖然受傷，據報已無恙，今可披甲。狼隊開季14場只得兩分，平英超開季同期的最差紀錄。該隊近期防守表現不算太差，對阿士東維拉及諾定咸森林都是輸0:1，只嘆近5場比賽沒入球確是未能搶分的致命傷。中場祖奧高美斯今仗停賽，而可頂替他的文歷斯亦因傷缺陣。不得不提是曼聯鋒將古亞今仗倒戈，他去季在英超參與狼隊21個入球，因而獲曼聯招手，他今仗重返狼穴會否踢得格外醒神？ 英超 狼隊VS曼聯Now TV 621台 09/12 04:00直播Now TV 611台 4K直播

now.com 體育 ・ 1 天前