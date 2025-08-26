Amazon 優惠｜最新款 Kindle 近 8 折大促，歷史低價 HK$700 入手實惠閱讀器

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

最新款 Kindle 近 8 折大促，歷史低價 HK$700 入手實惠閱讀器

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

想買一款實惠的電子書閱讀器？Amazon 最新款的 Kindle 正在限時 82 折促銷。US$90（約 HK$700）的價格已經是歷史低點，上一次出現還是去年黑五。對於沒有書寫、防水、調光等進階需求的消費者來說，這是非常值得考慮的入門選擇。更何況這一代還有非常清新的綠色版本，外型可以說非常討喜呢。

Amazon Kindle（2024）

Amazon 特價 US$90（約 HK$700，需要集運）｜原價 US$110

立即購買 立即免費試用 Prime 會員

👉 Amazon 優惠｜Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

👉 Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Prime Day 2025｜Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10

Amazon Kindle（2024）

目前在售版本 Kindle 的機身重量僅為 158g，它採用了 6 吋防眩光 E Ink 面板，支援 16 級灰階並有 300 ppi 畫素密度。裝置內建有 LED 前燈，亮度較過去提升了 25%。機內容量為 16GB，支援雙頻 Wi-Fi 和藍牙連線。在每天閱讀 1.5 小時的前提下，其續航力可達到 6 週。

Amazon Kindle（2024）

Amazon 特價 US$90（約 HK$700，需要集運）｜原價 US$110

立即購買

更多內容：

👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機

👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港

👉 M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦

👉 M4 MacBook Air 返校季創新低，HK$6,240 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

👉 Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 新低價！低至 HK$1,020 返校季升級硬碟

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk