恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
Amazon 優惠｜近半價入手 Arlo Pro 5S 安全攝影機，打造智能家居守護網
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
守護家的安全，不應該是遙不可及的奢侈品。目前 Amazon 上，Arlo Pro 5S 安全攝影機以近半價的超值價格發售，只需US$96 （約 HK$754）就能入手，而且免運費直送香港。 這款頂尖的安全攝影機，結合高清影像、進階夜視功能、以及即時警報技術，讓你隨時掌握家居環境的動態。趁著限時優惠，讓家的安全感變成日用品！
Arlo Pro 5S
Arlo Pro 5S 提供出色的 2K HDR 影片品質，配備 12 倍變焦和 160 度的廣視角，能夠捕捉更廣泛的場景和每個細節，確保家庭安全無死角。鏡頭上方的強力聚光燈具備彩色夜視功能，無論白天或夜晚，都能錄製出清晰且色彩鮮明的影像，以滿足各種監控需求。其 HDR 技術可自動調整曝光水平，有效避免畫面過曝或過暗。
此外，Arlo Pro 5S 支援無線設置和雙頻智能 Wi-Fi，自動識別並連接到信號更強的 2.4GHz 或 5GHz 網絡，確保穩定的連接。在安全性方面，該產品採用金融級加密的無線傳輸通道，保障影像傳輸的安全性。結合 Arlo 應用程式，使用者可透過動態啟動和即時視訊串流獲得即時通知，並在需要時啟用遙控警報器，為家庭提供高效的安全保障。
👉 消委會家用監控鏡頭｜9成鏡頭未符合網絡安全標準！最平小米整體分數排第2
Arlo Pro 5S
Amazon 特價 US$96.99 （約 HK$754，免運費）｜原價 US
$179.99
