Amazon 優惠｜Marshall Motif II 真無線耳機直降 68 折，主動降噪 + 30小時續航

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Marshall Motif II 真無線耳機直降 68 折，主動降噪 + 30小時續航

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

每天搭車、返工、行街都配戴耳機，但你用緊那對，真的配得上你手機聽的歌單嗎？Amzaon 最新優惠，Marshall Motif II 真無線耳機直降至 68 折，只需 US$149 (約 HK$1,169) 就能入手，而且免運費送到香港。 Motif II 搭配復古搖滾風充電盒，細細粒、拿出街型格又易認， 配備 ANC 主動降噪，過濾車廂、人群噪音，通勤時更專心沉浸音樂，對於中價位預算的用戶來說，無疑是一個理想的選擇。

Marshall Motif II

Marshall Motif II 真無線耳機直降 68 折，主動降噪 + 30小時續航

廣告 廣告

Motif II ANC 為入耳式耳機，內建 6mm 單體，支援觸控操作和 Spotify Tap，並提供主動降噪和環境音模式，隨時掌控周圍環境。耳機不僅擁有經典復古外型，更在續航力、充電速度和降噪功能上大幅提升。每個耳塞可支持 6 小時的無線播放時間（開啟主動降噪），便攜式充電盒一次充電可提供 30 小時的總播放時間。快速充電 15 分鐘，即可享受 1 小時的聆聽體驗。耳機升級至藍牙 5.3 技術，提供更穩定的連線和更高音質。耳機和充電盒分別具備 IPX5 和 IPX4 防水機能，無懼風雨。此外，Motif II ANC 內置雙麥克風，支援 BT LE 音訊，確保最佳連線。

Amazon 特價 US$149.99（約 HK$1,169，免運費）｜原價 US $219.99

立即購買

更多相關優惠：

👉Dyson 優惠｜Dyson 開年獻禮！Supersonic 風筒直減 HK$700 加碼送按摩梳

👉Momax優惠｜AirTag 平替限時快閃 $50？10,000mAh 磁吸無線充電有 3C 認證只要 $169

👉Amazon優惠｜Marshall Minor IV 直降近半價，經典搖滾音質平價擁有

👉Philips 近視控制檯燈＋智能櫥櫃燈組合價減至 $888，學業進步、照亮光明前途

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk