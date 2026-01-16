渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
Amazon 優惠｜Marshall Motif II 真無線耳機直降 68 折，主動降噪 + 30小時續航
Marshall 音箱傳奇的標誌性調音，如今濃縮在這對復古皮革紋理的耳機之中。
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
每天搭車、返工、行街都配戴耳機，但你用緊那對，真的配得上你手機聽的歌單嗎？Amzaon 最新優惠，Marshall Motif II 真無線耳機直降至 68 折，只需 US$149 (約 HK$1,169) 就能入手，而且免運費送到香港。 Motif II 搭配復古搖滾風充電盒，細細粒、拿出街型格又易認， 配備 ANC 主動降噪，過濾車廂、人群噪音，通勤時更專心沉浸音樂，對於中價位預算的用戶來說，無疑是一個理想的選擇。
Marshall Motif II
Motif II ANC 為入耳式耳機，內建 6mm 單體，支援觸控操作和 Spotify Tap，並提供主動降噪和環境音模式，隨時掌控周圍環境。耳機不僅擁有經典復古外型，更在續航力、充電速度和降噪功能上大幅提升。每個耳塞可支持 6 小時的無線播放時間（開啟主動降噪），便攜式充電盒一次充電可提供 30 小時的總播放時間。快速充電 15 分鐘，即可享受 1 小時的聆聽體驗。耳機升級至藍牙 5.3 技術，提供更穩定的連線和更高音質。耳機和充電盒分別具備 IPX5 和 IPX4 防水機能，無懼風雨。此外，Motif II ANC 內置雙麥克風，支援 BT LE 音訊，確保最佳連線。
Amazon 特價 US$149.99（約 HK$1,169，免運費）｜原價 US
$219.99
