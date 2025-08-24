Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港

移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
雖然不是最新款，但對許多人來說已完全能滿足需求。
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。雖然不是最新的產品，但作為曾經的頂級機種，XM4 的表現已完全能滿足大部分人的日常需求。
Sony WH-1000XM4
Amazon 特價 US$198（約 HK$1,540，免運費直送香港）｜原價
US$348
WH-1000XM4 擁有 Sony 頭戴式降噪耳機標誌性的外觀，同時內建了 40mm 動圈單元，並能基於每秒 700 次環境採樣達到出色的降噪效果。其續航力最多可達 30 小時，透過 USB-C 充電 10 分鐘後，便能獲得最多使用 5 小時所需的電力。另外裝置也提供了「Speak to Chat」快捷透音模式，並支援 DSEE Ultimate、DSEE Extreme、雙裝置連接、360 Reality Audio 等功能。
Sony WH-1000XM4
Amazon 特價 US$198（約 HK$1,540，免運費直送香港）｜原價
US$348
