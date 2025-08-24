Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港

香港大球場昨晚上演沙特超級盃決賽，主持頒獎禮的財政司司長陳茂波表示，三萬名觀眾當中不少是專程來的旅客。他說，香港和中東人員往來愈趨頻繁，去年來自海灣地區國家的訪港旅客人數按年增加七成，今年首七個月再增加超過一半。去年10月復航、來往香港與利雅得的直航航班經常客滿，有增加班次的空間。 陳茂波在網誌提到，香港與海灣地區的雙邊貿易總額去年達到1500億港元，過去五年年均增長約11%，香港更是阿聯酋的第七大貿易夥伴。政府正加緊推進在沙特利雅得開設經貿辦的工作，進一步促進香港跟中東和北非之間的經貿和文化關係。 陳茂波說，特區政府一直加大力度深化與中東的合作。他去年率領了過百人的金融、創科代表團訪問沙特，見證了兩地簽訂多個金融、創科領域的合作項目和備忘錄。至今，兩隻追蹤沙特市場的交易所買賣基金（ETF）已在港交所上市，而兩隻追蹤港股的ETF亦在沙特交易所上市，是兩地資金融通的標誌。截至上周，兩隻港股ETF合共市值超過160億港元，自上市以來升了約三成。他說，最近多隻在港上市集資的新股，都有來自中東的資金作為基石投資者，投資金額均過億美元，反映港股正吸納更多元的新資金。 陳茂波又指出，香港跟中亞的聯

