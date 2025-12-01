Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Amazon必掃蛋白粉推薦10款！最平低至73折/Ascent咖啡蛋白粉只需$218

健身熱潮席捲全球，不少人的運動目標是增肌減脂。而要達到這個目標，蛋白粉絕對是運動後補充優質蛋白質的頭號幫手。各位gym mates請注意！想用最實惠的價格補貨蛋白粉嗎？機會來了，鎖定Amazon Cyber Monday，正是大量掃貨的最佳時機。Yahoo購物專員不藏私，為大家特搜了10款Amazon上超級值得入手的抵買蛋白粉，讓大家輕鬆入手最符合訓練需求的產品！

溫提：Amazon已經開通香港滿額免運服務，可以在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

蛋白粉推薦1）Levels

第一款要推介的是超高CP值的Levels經典乳清蛋白粉，長時間排在Amazon乳清蛋白排行榜上前三位。每份含有24克超高蛋白質，而且香草口味以馬達加斯加香草萃取製成，香味絕不是來自化學添加物，讓大家飲得更安心，對身體健康也有很大幫助。現在入手享有75折優惠，折後只需$467即可入手5磅裝的蛋白質粉，即是平均每磅$100有找，大家快去掃貨吧！

Levels草飼乳清蛋白粉 不含人工添加物（5磅）

75折優惠：$467｜ 原價：$623

SHOP NOW

Levels草飼乳清蛋白粉 不含人工添加物（5磅）

蛋白粉推薦2）Oath Nutrition

除了傳統濃稠口感的朱古力、奶昔口味蛋白粉外，還有一種是乳清分離蛋白粉，口味是清爽的果汁，特別輕盈適合不喜歡奶味人士。這款Oath Nutrition透明乳清分離蛋白粉的檸檬水正是酸甜清新的口味，配方設計有20克蛋白質，熱量110、零添加糖和零碳水化合物。許多用者稱讚其味道不帶有傳統蛋白粉的奶味，喝起來像運動飲料。現在入手只需$221即可入手，大家不妨買回去試試看吧！

Oath Nutrition透明乳清分離蛋白粉 冰霜檸檬水（599g）

9折特價：$221｜ 原價：$245

按此購買

Oath Nutrition透明乳清分離蛋白粉 冰霜檸檬水（599g）

Oath Nutrition 透明乳清分離蛋白粉 Coconut Colada（599g）

75折特價：$263｜ 原價：$350

按此購買

Oath Nutrition 透明乳清分離蛋白粉 Coconut Colada（599g）

蛋白粉推薦3）Optimum Nutrition

Optimum Nutrition較為人所熟悉，主要因為價格親民，而乳清蛋白的品質、營養成分亦屬高質素！加上產品有多種易入口的口味選擇，總有一款適合自己！若你是首次嘗試蛋白粉，Optimum Nutrition New Flavor Gold Standard 100%乳清蛋白就是最基本的入門款。每一份量含有24克蛋白及5.5克可以幫助肌肉恢復、生長的支鏈氨基酸BCAA，只有4克碳水、3克糖及1.5克脂肪，編輯推薦朱古力口味是最易入口的選擇，5磅裝只需$607已可入手！

Optimum Nutrition 100% 乳清金標準 雙重朱古力（5磅）

9折特價：$607｜ 原價：$660

按此購買

Optimum Nutrition 100% 乳清金標準 雙重朱古力（5磅）

蛋白粉推薦4）Dymatize ISO 100

Dymatize同樣是性價比極高的蛋白粉品牌，ISO 100分離乳清蛋白中的乳糖低於0.5克，適合乳糖不耐症的人士飲用。每一份量含有25克蛋白質、5.5克BCAAs、脂肪及糖低過1克，水解配方更易被身體吸收，而口味上編輯認為曲奇味亦屬易入口，可以加入不同水果、果仁調製不同口味的蛋白飲。5磅裝只需$540已有交易，趁優惠入手超抵買！

Dymatize ISO 100 分離乳清蛋白粉（5磅）

9折特價：$540｜ 原價：$599

按此購買

Dymatize ISO 100 分離乳清蛋白粉（5磅）

蛋白粉推薦5）NOW Sports

NOW營養補充品副線NOW Sports蛋白粉同樣極受歡迎，性價比高、口碑亦相當不俗，唯沒有調味的蛋白粉相對比較難入口，建議加入不同的水果、無糖朱古力粉製作更美味的Protein Shake！這款分離乳清蛋白粉適合正在進行Keto生酮飲食的健身人士，每一份量蘊含24克蛋白質、適量的BCAAs、無糖、無脂肪、無乳糖，5磅裝只需$441已可入手！

NOW Sports Nutrition 乳清蛋白濃縮物（5磅）

9折特價：$441｜ 原價：$491

按此購買

NOW Sports Nutrition 乳清蛋白濃縮物（5磅）

蛋白粉推薦6）NAKED Nutrition

對於全素人士而言，豌豆蛋白就是最佳的營養補充品。Amazon上大受好評的NAKED Nutrition，主打純天然只有一種成分的蛋白粉，100％黃豌豆蛋白粉不加任何添加劑、甜味劑、香料、色素，亦不含大豆及麩質。原料來自美國及加拿大的環保農場，每一份量含有18克蛋白質和5.7克BCAA，備有朱古力味、香草味及原味，5磅裝只需$452！

NAKED Nutrition 豌豆蛋白（5磅）

價錢：$452

按此購買

NAKED Nutrition 豌豆蛋白（5磅）

蛋白粉推薦7）BSN SYNTHA-6

追求美味的話，BSN SYNTHA-6的分離蛋白粉一向大受好評，五款口味皆容易入口似真正奶昔，口感亦更幼滑、味道更豐富順口。最受歡迎的就是士多啤梨奶昔口味，每一份含有25克蛋白質、11克EAA，$344已可入手2磅裝！提提大家數量不多，快手刀下單！

BSN SYNTHA-6 分離蛋白粉（2磅）

價格：$344

按此購買

BSN SYNTHA-6 分離蛋白粉（2磅）

蛋白粉推薦8）INVIGOR8

每日一杯咖啡可以改換為每日一杯含有蛋白質的咖啡！INVIGOR8高蛋白哥倫比亞咖啡粉在Amazon亦有4.2星好評，乳清蛋白加入咖啡粉，天然咖啡因為大家的早晨注入活力,，每一份量蘊含25克乳清蛋白質及100毫克的天然咖啡因，增加蛋白質更可同時增加活力，用INVIGOR8咖啡蛋白粉開啟每一天早晨吧！

INVIGOR8 High Protein Coffee Powder

89折特價：$311｜ 原價：$350

按此購買

INVIGOR8 High Protein Coffee Powder

蛋白粉推薦9）Ascent

咖啡愛好者還可以看這裡！Ascent咖啡蛋白粉在Amazon上同樣非常抵買！產品採用原生乳清製作，而咖啡來源於哥倫比亞咖啡，不含人工成分更易快速消化，每一份量蘊含20克蛋白質、100毫克咖啡因。現在Amazon限時8折，值得一試。

Ascent冰咖啡蛋白粉

8折特價：$218｜ 原價：$273

按此購買

Ascent冰咖啡蛋白粉

此外，Ascent Native Fuel乳清蛋白粉於Amazon上近9千人給出平均4.6星高評分！產品採用原生乳清製作，每一份量蘊含25克蛋白質、5.5克BCAA。具有多種口味選擇，不過優惠只限香草味。

Ascent Native Fuel乳清蛋白粉（2磅）

84折特價：$262｜ 原價：$311

按此購買

Ascent Native Fuel乳清蛋白粉（2磅）

蛋白粉推薦10）KOS

想轉用植物蛋白粉？KOS採用全有機原料調配蛋白粉，包括有機秘魯可可、海鹽、有機椰奶、甜葉菊及植物蛋白等，每一份量有20克蛋白質、12種維他命與礦物質，更加入消化酵素配方，簡單沖水已可飲用。2.4磅減價後$343已可入手，最適入門者初試素食蛋白粉。產品非常熱門，不少地方已經缺貨，大家趁Amazon上還有貨大量入手吧！

KOS有機種植蛋白粉（2.4磅）

73折特價：$343｜ 原價：$467

按此購買

KOS有機種植蛋白粉（2.4磅）

