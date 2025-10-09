Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Amazon名牌手袋激減低至26折！$328起入手DKNY返工Tote bag、最平$500買到Tommy Hilfiger ｜Prime Day優惠2025

Amazon Prime Big Deal Days 終於回歸，會員由即日起至10月10日3pm前都可以在官網入手大量特價產品。今次除了科技產品減得非常誇張之外，護膚美妝、男女時裝、家居用品、營養保健品等都大幅度減價，優惠涵蓋多個範疇，非常全面。Yahoo購物今篇專為女士而設，精選不同價位的手袋品牌包括DKNY、Fossil、Calvin Klein等，無論是用作日常上班、出行旅遊或者百搭襯衫都有不少選擇，最低更減至26折，想知有咩筍袋即睇內文！

Amazon Prime Big Deal Days 2025日期：香港時間 10月8日 3pm 至 10月10日 3pm

26折入手Calvin Klein手袋、DKNY大容量Tote bag只需$328

Calvin Klein在各大代言人如Jennie、Mingyu、Lily Collins等加持下愈來愈受年輕一代歡迎，不只內衣褲，連手袋也逐漸熱賣起來。今次Prime Day有大量CK手袋減價，最平26折就能入手，fans不要錯過！美國品牌DKNY則非常適合大都會女性入手，品牌的設計理念融合了紐約精神的獨立、自由與年輕活力，實用舒適卻不失時尚。DKNY logo更是經典象徵，粗大的字體簡單而強烈，減價後以$328就能買到大容量Tote bag，激抵！

Fossil女款Harwell皮革新月錢包手提包女款

65折後價：$1,165｜ 原價：$1,790

Fossil女款Harwell皮革新月錢包手提包女款

DKNY Hadlee 大型帆布托特包

28折後價：$328｜ 原價：$1,152

DKNY Hadlee 大型帆布托特包

DKNY Adria Chain Satchel

29折後價：$631｜ 原價：$2,163

DKNY Adria Chain Satchel

Calvin Klein丁香三格翻蓋手提包

26折後價：$396｜ 原價：$1,541

Calvin Klein丁香三格翻蓋手提包

Calvin Klein Becky Demi Shoulder Bag

47折後價：$542｜ 原價：$1,152

Calvin Klein Becky Demi Shoulder Bag

旅行必備Travelon防盗包 荷里活女星也愛用Vince Camuto

即將有旅遊計劃的你不妨趁此機會入手安全出行名物—Travelon防盗包，品牌主打配備專利防盜技術如RFID防盜保護、防割面料和鎖扣拉鍊等，設計結合時尚與功能。斜背包、背包、側背包、手提包多個袋款切合不同旅遊需求，今次減價最平$63就買到腰包。另一亮點是荷里活女星也愛用的美國品牌Vince Camuto和美式學院休閒的象徵Tommy Hilfiger也有不少袋款打折。預算有限的朋友也有大把選擇，小資女最愛的JW PEI以及各式各樣中低價小眾品牌總有一款啱心水。

Tommy Hilfiger徽章挎包附可拆式斜背包

77折後價：$501｜ 原價：$648

Tommy Hilfiger徽章挎包附可拆式斜背包

Tommy Hilfiger Leather Shoulder Bag with Removable Crossbody

57折後價：$705｜ 原價：$1,237

Tommy Hilfiger Leather Shoulder Bag with Removable Crossbody

Vince Camuto Fredi

44折後價：$406｜ 原價：$918

Vince Camuto Fredi

Travelon防盜手提袋

38折後價：$306｜ 原價：$813

Travelon防盜遺產手提袋

JW PEI女款Hana迷你仿麂皮托特包

8折後價：$616｜ 原價：$770

JW PEI女款Hana迷你仿麂皮托特包

