Amazon 或向 OpenAI 投資 100 億美元，同時為其供貨 Trainium AI 晶片

AI 行業「左手轉右手」的交易正變得越來越普遍！據金融時報報導，Amazon 近日也在與 OpenAI 商談，計劃向該公司投資 100 億美元。作為協議的一部分，OpenAI 還將採購 Amazon 自研的 Trainium AI 晶片。而就在上月初時，OpenAI 已與 Amazon 達成價值 380 億美元的 AWS 雲端服務合作。若傳說的投資成功，兩家公司的關係無疑會變得更為緊密。

據稱雙方還在討論由 OpenAI 協助 Amazon 改善線上市場的可能性，方案可能和 OpenAI 先前與 Etsy、Shopify、Instacart 進行的合作類似。除了 OpenAI 以外，Amazon 其實早在去年便向另一家 AI 領先公司 Anthropic 投資過 80 億美元。廣泛「下注」似乎已成了業界常態，但如今多家企業形成的循環交易模式，總讓人有一種 AI 的「泡沫」快被戳破的預感呢。

