iHerb雙11優惠全網限時74折
Amazon 推出 AI 電子書翻譯服務「Kindle Translate」
為作家（尤其是獨立作家）觸及到更多新讀者，從而增加收入。
小編以前遇到感興趣的外語書本，除了邊看邊查字典外，還會找有沒有中譯版本可以買，可見不同書藉如有不同語言的譯本，將可開拓更多市場。在 AI 普及時代翻譯書藉變得更輕鬆，Amazon 更推出以 AI 驅動的電子書翻譯服務「Kindle Translate」，以幫助在Kindle 上著書籍上架的作者去擴展海外讀者群。
Amazon 宣布推出的 Kindle Translate 屬專為使用 Kindle Direct Publishing（KDP）自助出版平台的作者而設的 AI 驅動翻譯服務，目前服務仍處於 Beta測試階段，僅支援英文與西班牙文之間的轉換，以及德文至英文的翻譯，當然未來將陸續支援更多語言。作者可於 KDP 後台管理並存取其翻譯作品，包括選擇要翻譯的語言、設定價格與直接發布翻譯版本的電子書。讀者於購買時會清楚看到「Kindle Translate」標籤，顯示該書籍屬翻譯版本，亦能預覽翻譯內容。Amazon 指 Kindle 平台上多語言版本書籍的銷售不到 5%，在電子書市場利用 AI 翻譯不同書籍，尤其是有巨大潛力，可以為作家（尤其是獨立作家）觸及到更多新讀者，從而增加收入。唯用 AI 翻譯書藉最大的阻力是 AI 是否可以「原汁原味」翻譯出作者原文想表達的意境，亦要顧及 AI 會否出現「幻覺」而導致翻譯錯誤。Amazon 表示 AI 翻譯書藉在出版前會經過「自動準確性評估」，而且允許作者於出版前預覽翻譯結果去檢查內容，甚至是交由人手翻譯人員審閱 AI 翻譯結果以保持準確性。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Tesla 發布 Semi 工廠內部新影片
Tesla 官方帳號近日在 X 平台上發布了一段全新 Tesla Semi 工廠的影片。這段影片展示了工廠內部 […]TechRitual ・ 1 天前
Android 機用 Gboard 鍵盤忽然唔見「地球鍵」？簡單五步快速學會，如何重啟 Gboard 語言切換功能
近日有不少 Android 手機用家在網絡反映，在 App 升級後 Gboard 輸入法喚出鍵盤時，用作快速切換輸入語言的「地球鍵」清失掉，導致使用上非常不便。Mobile Magazine ・ 2 天前
《寶可夢傳說 Z-A》DLC《超次元爆湧》超級進化寶可夢公開！12月10日推出
株式會社寶可夢公布了以下有關Nintendo Switch／Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A》、Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》及付費新增內容《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的資訊。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
可換電的三防手機， RugOne Xever 7 系列正式登陸香港!
Ulefone旗下堅固型手機品牌 RugOne 推出全新 Xever 7 系列戶外旗艦，包括Xever 7 Pro 與 Xever 7兩款機型，分別以「無懼極限、電力不斷」與「輕巧堅固、持久續航」為設計理念，結合軍規級防護與AI智能系統，全面升級戶外工作與探險體驗。RugOne Xever 7 Pro 建議售價為 $4,999，Xever 7 售價為 $3,999!Mobile Magazine ・ 1 天前
「鳳凰」明中午前後闖港800公里範圍 天文台屆時將發1號波
【on.cc東網專訊】超強颱風「鳳凰」會在明日(10日)中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出1號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在本周三(12日)最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在本周二on.cc 東網 ・ 19 小時前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 Tyson Yoshi臨上台取消演唱
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
吳彥祖與太太合照現夫妻相 網民評Lisa S：比吳彥祖更像吳彥祖
型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.拍拖8年結婚15年，至今廝守恩愛23年，而且愈來愈有夫妻相！Daniel日前在微博上載與太太的合照...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
50歲陳曉東真實狀態曝光 容貌變化惹關注 網民護航：東東人美心善
50歲歌手陳曉東（東東）日前到深圳出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕禮，憶述自己小時候對於黑膠唱片的回憶...Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
「鷹眼」謝洛美維拿被華裔女導演指控性騷擾兼恐嚇
【on.cc東網專訊】飾演漫威超級英雄「鷹眼」的美國男星謝洛美維拿（Jeremy Renner）被37歲華裔女導演周依指控性騷擾與恐嚇。周依於社交網站指控謝洛美今年6月直接聯絡她，謝洛美未經同意連環傳送自己的色情照片，當她私下向他表示反感，他恐嚇會向美國移民及海東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
衛詩唔肯玩交友App嘆難搵男友 擇偶開出1個條件...
【on.cc東網專訊】歌手衛詩（Jill）昨日（7日）出席《自由爵士音樂節》延展舞台音樂表演擔任嘉賓，久未出席商場騷的她笑言有點緊張：「其實每一次演出都會有啲緊張，但我覺得好開心，因為我真係可以唱Jazz，唱啲唔同類型嘅歌，感覺好好。」談到近況，Jill表示近日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
JW撰文暗示已離巢TVB回復自由身 王灝兒：今次終於可以以獨立歌手身份唱歌
中菲混血歌手王灝兒（JW）近日於社交平台透露現為獨立歌手身份，在TVB效力了5年的她暗示已離巢，正式回復自由身...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
左擁右抱！羅馬里奧私生活繼續精彩
【Now Sports】有傳羅馬里奧跟女友高瑪絲蜜運1年後分手，但未幾又被拍得與另一女子關係密切，雖然年屆59歲但私生活仍然多姿多彩。球壇傳奇羅馬里奧（Romario）去年9月開始，與女大學生高瑪絲（Alicya Gomes）交往，最近眼利的球迷發現他與女生已各自停止追蹤對方，似乎已分手收場。羅馬里奧與高瑪絲是在一場選舉活動中相識的，上年10月被首次被拍到2人一起出席活動。直到今年二月，當地媒體確認2人正在蜜運當中。這位女大學生正在修讀營養師資格，出生於里約熱內盧北部的她，在公開戀情之後隨即將Instagram 轉為私人戶口，看來想保持低調。其實不少球迷都不太看好這段戀情，始終雙方年紀差距達37年。要知道羅馬里奧為愛人搞生日派對時，對方只有22歲，引起了社交媒體上的激烈討論。但仍有純情球迷如此希望：「年齡只是個數字」、「愛無分年紀」、「希望他們一起會幸福。」不要以為羅馬里奧會因此傷心，因為有媒體拍攝到他現身里約熱內盧的一個音樂發佈會，更與另一位神秘金髮女子低聲耳語，似乎沒有將分手放在心上。其實早在跟高瑪絲交往之前，他才剛剛與34歲的網紅絲朗妮分手，戀情只維持了7個月。由此可見，羅馬里奧now.com 體育 ・ 11 小時前
舒淇馮德倫罕見情侶裝，將《女孩》首映禮變大型耍花槍現場！幽默恩愛的夫妻相處模式：我以妳為傲
舒淇與馮德倫罕有放閃，將《女孩》首映禮變成大型耍花槍現場！舒淇首部執導作品《女孩》於釜山影展獲獎，領獎時感謝老公馮德倫的大力支持，理解與包容她執導時「經常不在家」，場面感動又甜蜜。Yahoo Style HK ・ 14 分鐘前
「戰士奇兵」紐西蘭名導李塔瑪何瑞逝世 享壽75歲
（法新社威靈頓7日電） 紐西蘭知名影人李塔瑪何瑞（Lee Tamahori）今天去世，享壽75歲，這位毛利人名導因「戰士奇兵」（Once Were Warriors）走紅，外界向來稱他「優雅而才華洋溢」。他是一位優雅而才華洋溢的導演。」法新社 ・ 1 天前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 19 小時前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 1 天前
網上熱話｜缺德住戶走廊乾衣機烘衫 住戶憂火災 網民獻計：放曱甴
根據房屋署規定，住戶不允許把大型物件放置在走廊，阻塞通道。近日有網民在社交平台分享一張照片，指有住戶每晚都把乾衣機放到走廊「吹衫」，又指「插曬電仲要一陣膠味」。該名網民擔憂，若然漏電引致火災，便「一鑊熟」。該網民更直斥，投訴多次均無果，辦事處亦不理會，無奈稱「係唔係真係要報東張房署先肯做嘢」。由網民上載的圖片可見，該住am730 ・ 18 小時前