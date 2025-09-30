Amazon 書寫閱讀器更新：彩顯 Kindle Scribe Colorsoft 和更輕薄更快的新款 Kindle Scribe

在剛結束的發布會上 Amazon 帶來了兩款全新的書寫閱讀器，分別是可以顯示彩色的 Kindle Scribe Colorsoft 和機身更輕薄、速度更快的新款 Kindle Scribe。其中前者是首款同時支援彩顯和觸控筆輸入的 Kindle 裝置，其 11 吋防眩光螢幕擁有清晰但又「柔和」的觀感，依然能提供類似紙張的閱讀體驗。這片面板的黑白和彩色像素密度分別為 300 ppi 和 150 ppi，和之前的 Kindle Colorsoft 保持一致。你可以選擇 32GB 或 64GB 內建儲存，裝置的純閱讀續航力為 8 週，若使用書寫則會減至 2 週左右。

廣告 廣告

Kindle Scribe Colorsoft

而新款 Kindle Scribe 的變化則主要體現在機身設計上，它僅厚 5.4mm，重量也降低到了 400g，相比前代輕薄了不少。除此之外，其書寫延遲也低於 12ms，螢幕仍是 11 吋 300 ppi。它的閱讀續航力可以達到 12 週之久，同時書寫則可使用大約 3 週。兩款新機都支援從 Google Docs 或 OneDrive 匯入檔案，而且也繼承了之前的 AI 摘要、筆記搜尋功能，未來還將整合 Alexa+ 服務。

Kindle Scribe

新款 Kindle Scribe 同樣可選 32GB 或 64GB 容量，售價為 US$500 起。此外 Amazon 還會發售一個不含前置閱讀燈的版本，價格是 US$430 起。Kindle Scribe Colorsoft 則要價 US$630 起，新品都會在今年晚些時候正式開賣。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk