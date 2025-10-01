WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
Amazon 發佈全新 Kindle Scribe 及 Kindle Scribe Colorsoft 產品
Amazon 今日發佈了 Kindle Scribe 系列的兩款新型號，包括次世代的 Kindle Scribe 及全新的 Kindle Scribe Colorsoft。
Kindle Scribe 採用薄型設計，厚度僅為 5.4 毫米，重量為 400 克。該設備配備 11 吋的啞光質感電子墨水顯示屏，顯示屏內置了自定義的小型 LED 燈，以適應纖薄的邊框。經過模具處理的玻璃增加了摩擦力，提供類似紙張的觸感。新的顯示堆疊技術減少了視差，使得觸控筆的書寫感覺就像直接在顯示屏上書寫，並且沒有間隙。最後，此設備搭載一顆全新的四核處理器，內存更大，並採用了該公司的最新氧化物顯示技術。
另一款是 Kindle Scribe Colorsoft，具有彩色顯示屏，配備色彩過濾器和氮化物 LED，以柔化顏色並減少相比 LCD 的刺眼感。Amazon 聲稱 Kindle Scribe Colorsoft 可提供數周的電池續航時間。
這些新型號還具備改進的軟件體驗，包括全新的主頁面，新增快速筆記功能，方便用戶快速記錄內容。此處還能查看最近開啟的書籍、文件和筆記本。用戶可通過 Google Drive 和 Microsoft OneDrive 整合訪問所有文件。新的 AI 驅動搜索功能可在筆記中進行搜尋，並且在明年初，將能將筆記和文件發送至 Alexa+，進行對話。
其他功能包括能將筆記導出為轉換文本或嵌入圖像到 OneNote，顏色筆和高亮工具提供 10 種筆色或 5 種高亮顏色可供選擇，新增陰影工具以進行陰影處理，以及可以將文件、筆記本、書籍等整理在同一資料夾中。
新款 Kindle Scribe 的標準型號定價為 $500 / 約 HK$ 3,900，而不含前燈的型號則定價為 $430 / 約 HK$ 3,354。Kindle Scribe Colorsoft 的價格為 $630 / 約 HK$ 4,914。這三款產品將於今年稍晚在美國上市，並於明年初在英國和德國發售。
