Amazon 美國的最佳充電器選擇：家用、車載及旅行款式一覽

隨著科技的進步，手機隨附充電器的情況已經不再常見，現在通常只有充電線可供使用。好消息是，USB-C 和 USB 充電標準已經在很大程度上解決了過去的兼容性問題，因此只需要幾個優質的充電器就足夠了。不過，這也意味著用戶需要自行選擇充電器。以下是幾款推薦的充電器，並根據使用場景進行分類。

類型 產品名稱 輸出端口 功率 價格 牆壁充電器 Google Pixel Flex Dual Port 67W 2x USB-C 67W $ 67 / 約 HK$ 522

牆壁充電器是最基本的類型，通常具備一至兩個端口，類似於以前隨手機附贈的充電器。手機品牌製造的充電器是選擇的良好起點。例如，Google 的 Pixel Flex Dual Port 67W 充電器是首批支持「可調電壓供應（Adjustable Voltage Supply, AVS）」的產品之一，這是 iPhone 17 型號所採用的標準。每個端口都可以為 AVS 設備提供高達 67W 的功率，同時也支持基本的 USB-PD 和更先進的 USB-PPS。這款充電器可謂是功能多樣的「瑞士軍刀」，我們已經在辦公室進行測試，因為預計 AVS 將會更廣泛應用，而 PD 和 PPS 的使用已經相當普遍。

進一步的使用情景包括筆記本電腦充電器、車載充電器和旅行充電器，這些也可以根據個人的需求選擇合適的產品。隨著移動設備的需求不斷增加，擁有多個充電器無疑會為日常生活帶來便利。

