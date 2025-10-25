兒童坐私家車須用安全座椅 11月1日起實施
Amazon 英國最受歡迎的充電器推薦
隨著科技的進步，手機充電器的配備似乎已經大不如前，現在收到的包裝中充電器往往成為了奢侈品。幸好，USB-C 和 USB 充電標準已經大大減少了過去的兼容性問題，因此只需幾款優質充電器便可滿足需求。然而，這意味著使用者需要自行選擇充電器。在這裡介紹幾款常用的充電器，因為確實需要多個充電器以應對不同的使用場景，包括家庭、工作、車輛及旅行等。以下是根據用途劃分的充電器類別。
類別
型號
端口數
功率
支援標準
價格
牆壁充電器
Google Pixel Flex Dual Port 67W
2
67W
PD, PPS, AVS
$8.60 / 約 HK$ 67
牆壁充電器是最基本的型號，通常是帶有一到兩個端口的充電器，類似于曾經包裝中附帶的產品。手機品牌的充電器是個不錯的起點。Google Pixel Flex Dual Port 67W 充電器是首批支援「可調電壓供應」（Adjustable Voltage Supply, AVS）的產品之一，這也是 iPhone 17 系列手機所使用的標準。無論哪個端口均可提供高達 67W 的功率，並且支援基本的 USB-PD 和更高級的 USB-PPS。這款充電器可謂是多功能的瑞士軍刀，辦公室裡已經有一款在測試中，因為預期 AVS 將會獲得更廣泛的應用，而 PD 和 PPS 已經相當普遍。
